Anstieg der Quellensteuer für Soja-Nebenprodukte: „Die Regierung sieht die Landwirtschaft als letzte Instanz an“, sagte der Präsident der Ölproduzenten

Starke Aussagen des Präsidenten der Kammer für Ölindustrie und des Cereal Export Center (CIARA - CEC), Gustavo Idígoras, nach der Ankündigung der Regierung, die Zurückhaltung von Soja-Nebenprodukten zu erhöhen. „Im Allgemeinen sehen sie die Landwirtschaft nicht als Quelle für Beschäftigung, Wohlstand und Wachstum, aber sie sehen die Landwirtschaft als eine Schatzkammer letzter Instanz“, sagte er in einem Dialog mit CNN Radio.

Der Benchmark der Ölindustrie wies auch darauf hin, dass der Sektor das gestern veröffentlichte Dekret über die Erhöhung der Einbehalte analysiert. In diesem Zusammenhang sagte Idígoras: „Meiner Meinung nach weist das Dekret Mängel der Illegalität auf, da die Regierung seit ihrem Verlust am 31. Dezember keine Befugnisse zur Erhöhung der Zinssätze übertragen hat. Deshalb hat dieser Anstieg keine Rechtsgrundlage.“

Aus diesem Grund schloss der Leiter der CIARA-CEC nicht aus, dass das Unternehmen dem Gerichtshof eine Präsentation vorlegt, um den Anstieg zu stoppen. Mögliche Maßnahmen werden auch gegen den Zoll bewertet, bei dem die Zahlung von Quellensteuern erfolgt, und gegen die verschiedenen Regierungsbereiche, die die Erhöhung der Steuern erlassen haben.

„Die gestern von der Regierung angekündigten Maßnahmen bestrafen die argentinische Beschäftigung und Industrialisierung. Das Wirtschaftsteam sucht verzweifelt nach Maßnahmen und findet kein Rezept, um die Inflation anzugreifen, und geht in die falsche Richtung „, kommentierte der Vorsitzende. Er fügte hinzu: „Die Erhöhung der Steuern auf die wichtigsten Exportprodukte Argentiniens und wo unser Land bei diesen Produkten weltweit führend ist, bedeutet, uns unter allen Gesichtspunkten zu bestrafen. Und noch mehr in einem Szenario der globalen Nachfrage und anhaltender internationaler Preise.“

Idígoras wies auch darauf hin, dass sie in den letzten Tagen den nationalen Beamten verschiedene Vorschläge unterbreitet haben, um andere Arten von Maßnahmen zu fördern. In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, dass zwischen dem 15. Februar und dem 15. März einige unvorhergesehene 1,33 Milliarden US-Dollar eingegangen waren, aufgrund des Preisanstiegs, der zur Bewältigung des aktuellen Inflationsproblems und anderer verwendet werden könnte.

Andererseits wurde vom Export- und Ölsektor vorgeschlagen, dass die Regierung Exportquoten für Mais und Weizen eröffnen sollte. „Obwohl sie die Idee teilweise aufgegriffen haben, hatten wir vorgeschlagen, Mais freizugeben, der den Eintritt von 700 Millionen US-Dollar in wenigen Tagen ermöglichte, da die Exporteure mit der Zahlung der Quellensteuer gerechnet hatten“, sagte Idígoras.

Gustavo Idígoras, Präsident der Argentinischen Kammer der Ölindustrie

„Der Anstieg der externen Preise betrifft alle. In Exportländern wie Argentinien wie Brasilien, Paraguay und Uruguay bedeutet der Anstieg der externen Preise nur einen Anstieg der Inflation um 5% pro Jahr. In Argentinien haben wir einen Anstieg von 5% pro Monat. Offensichtlich ist der Anstieg der Agrarpreise nicht die Hauptursache für den Anstieg der Inflation in unserem Land „, fügte er hinzu.

Kritik

Gestern, während der Pressekonferenz, erklärte Landwirtschaftsminister Julián Domínguez, dass die Zunahme der Quellensteuer von Soja-Nebenprodukten keinen Einfluss auf die Ölsaatenpreise des argentinischen Herstellers haben sollte. „Der Produzent wurde bereits um 33% abgezinst, und dies ist ein Gewinn, den nur Ölkonzerne erzielen“, kommentierte der Beamte zu den 31% -Sätzen für Sojamehl und -öl, die nun mit 33% besteuert werden.

Zu den Worten des Landwirtschaftsministers sagte Gustavo Idígoras: „Die Botschaft hat mich sehr gestört, weil er mir selbst gesagt hat, dass er gegen die Erhöhung der Quellensteuer mit Wertschöpfung sei und dass dies die gesamte Sojakette betreffen würde. Minister Domínguez sagte uns, dass es ihm sehr unangenehm sei, die Retentionen im Soja-Industriekomplex zu erhöhen. Wir alle wissen, dass dies die gesamte Sojakette betrifft. 31% der Quellensteuer sind Steuereigenschaft, kein Vorteil. Heute profitiert der Export von rohen Bohnen an die chinesische Regierung, die der einzige Nutznießer dieser Situation ist.“

In Bezug darauf, wie die Beziehung zum Inhaber des landwirtschaftlichen Portfolios nach den gestrigen Ankündigungen aussehen wird und ob er ihm weiterhin vertraut, sagte der Präsident von CIARA-CEC: „Ich vertraue nur den Fakten. Und die Wahrheit ist, dass die Fakten mir zeigen, dass diese Regierung gegen argentinische industrielle Beschäftigung und gegen Exporte ist. Also werde ich entsprechend handeln.“

