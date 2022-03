Mindestens 30 indigene Kinder in Chocó haben Selbstmord begangen, um nicht von bewaffneten Gruppen rekrutiert zu werden

Mehr als 30 indigene Kinder und Jugendliche haben sich in den letzten Jahren das Leben genommen, um nicht von den Dissidenten der FARC, ELN und der Self-Defense Gaitanistas of Colombia (AGC) rekrutiert zu werden.

Nachdem der von der Special Jurisdiction for Peace (GEP) aufgedeckte Bericht über Zwangsrekrutierung nicht aufgehört hatte, äußerten sich die indigenen Behörden trotz der Befürchtung, dass Repressalien bewaffneter Gruppen befürchtet wurden.

Sie berichteten, dass die Zahl sogar aufgrund der unzureichenden Berichterstattung aufgrund der zu meldenden Panik höher sein könnte und dass sie getötet wurden.

Laut dem indigenen Führer nimmt die Unterberichterstattung über Rekrutierung und Selbstmord zu.

Bei der Rekrutierung wies er darauf hin, dass dies auch der Fall sei, weil die Angst vor der Reaktion illegaler bewaffneter Gruppen viel größer sei. „In Fällen von Rekrutierung gibt es eine unbestimmte Anzahl, Beschwerden gibt es, aber es gibt auch Aufzeichnungen, alles bleibt schweigend anonym, um Repressalien zu vermeiden.“

Der General Counsel von Onic erwähnte, dass bewaffnete Gruppen dringend die Einhaltung des humanitären Völkerrechts sicherstellen müssen.

Schließlich wies Gerardo Jumi darauf hin, dass die Selbstmorde indigener Kinder nicht nur in Chocó, sondern auch in Antioquia, Nariño und Cauca vorkommen.

Am 12. Februar, dem Tag, an dem der Internationale Tag der Roten Hände gefeiert wird, der die Nichtrekrutierung und den Einsatz von Minderjährigen in bewaffneten Konflikten fordert, warnte das Büro des Generalstaatsanwalts der Nation, dass die Verhinderung der Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen keine Priorität bei der Planung sei territorialen.

Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass 50 Prozent der Entwicklungspläne der 170 Gemeinden, in denen Entwicklungsprogramme mit territorialem Ansatz (PDET) durchgeführt werden, darunter die am stärksten von Gewalt betroffenen und mit den höchsten Einstellungsindikatoren, nicht in die Planung einbezogen wurden Instrumente Maßnahmen, die diese Straftat verhindern und die Rechte von Minderjährigen im Inland verletzen.

„Die Verhinderung der Rekrutierung ist Teil einer Reihe von Plänen, Programmen und Projekten, die vom Staat, der Gesellschaft und der Familie entwickelt werden, um die Rechte von Kindern und Jugendlichen wirksam auszuüben und zu genießen und zu verhindern, dass sie von illegal organisierten bewaffneten Gruppen rekrutiert und/oder genutzt werden. und Gruppen organisierten Kriminelle „, sagte die Aufsichtsbehörde.

