Längerer COVID: Das Problem, die Folgen einer Infektion unendlich zu leben

Nach dem Bestehen der Coronavirus-Infektion, ob asymptomatisch, mit wenigen Symptomen oder in schwerer Form, besteht bei allen Patienten eine anhaltende Angst: längeres COVID oder Langer COVID.

Weltweit wird geschätzt, dass mehr als 10% der Patienten, die sich COVID-19 unterzogen haben, eine längere oder anhaltende COVID-Erfahrung durchgemacht haben, was auf dem Weg ist, in nicht allzu ferner Zukunft zu einem der häufigsten medizinischen Besuche zu werden. Bei diesem Syndrom bestehen die Symptome nach vierwöchiger Infektion fort, und sogar die Verlängerung kann 12 Wochen überschreiten.

Es ist gekennzeichnet durch Symptome wie extreme Müdigkeit, Kurzatmigkeit, geistige Verwirrung, Schlafstörungen, Fieber, Magen-Darm-Probleme, Angstzustände, Depressionen, Kopfschmerzen, Herzklopfen und Tachykardien, Geruchs- und Geschmacksverlust , unter anderem Störungen in verschiedenen Organe. Es wurden bereits 200 Symptome oder Anzeichen beschrieben, die sich auf das postakute Bild der Infektion beziehen, das üblicherweise als verlängertes COVID oder Post-COVID bezeichnet wird.

Fachleute aus der ganzen Welt warnen davor, dass eine große Anzahl von Erwachsenen und Jugendlichen, die an COVID litten, auch wenn sie keine Vorerkrankungen hatten, in den kommenden Jahren ernsthafte gesundheitliche Probleme haben könnten . Ein Thema, das diejenigen umfasst, die die Krankheit nicht mit Symptomen hatten.

Andere Infektionskrankheiten, die Epidemien oder Pandemien verursacht haben, wie Influenza, Poliomyelitis oder Ebolafieber, haben auch die Betroffenen betroffen, und es gibt Experten, die der Meinung sind, dass sie aus den Lehren gezogen werden sollten, die diese Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Vergangenheit hinterlassen haben.

„Generell werden die körperlichen Folgen von Infektionen für die Gesellschaft sichtbar. Aus diesem Grund wird es als Problem der öffentlichen Gesundheit angesehen. Die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit bleiben unbemerkt und werden fast bis zur Unsichtbarkeit gebracht. Die langfristigen Folgen des Virus sind noch nicht klar, aber diese Jahre der Pandemie haben eindeutig zu vielen psychischen Problemen geführt, die mittel- und langfristig Auswirkungen haben werden . Die Gesundheitssysteme müssen auf die Jahre nach der Coronavirus-Pandemie vorbereitet sein „, sagte Ariel Goldman, Präsident der Argentine Health Economics Association, gegenüber Infobae.

„Die jüngste Geschichte zeigt uns, dass viele Krankheiten, insbesondere Viruserkrankungen, sehr behindernde Langzeitfolgen haben können. Das Schlimmste ist, dass Ärzte für die Behandlung von Notfällen oder akuten Erkrankungen gut ausgebildet sind und weniger in der Lage sind, „den Tag danach“ der Schäden, die chronische Krankheiten hinterlassen können „, warnte der Kardiologe Mario Boskis von der Argentinischen Gesellschaft für Kardiologie.

Im Dialog mit Infobae fügte der Experte hinzu: „Viele Menschen, die sich von COVID-19 erholt haben, konsultieren uns bei anhaltenden Symptomen wie Müdigkeit, Atemnot, Gelenkschmerzen oder kognitiven Störungen. Die häufigste Rede ist, dass sie das Gefühl haben, nicht dieselbe Person zu sein, die sie vor der Infektion waren . Die Herausforderung besteht nun darin, einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Virus und den Symptomen zu finden. Das Fehlen diagnostischer Tests lässt uns an eine Entzündungsreaktion denken, die durch das monatelang anhaltende Virus ausgelöst wird.“

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat endlich beschlossen, diese Pathologie zu definieren und damit das Vorhandensein einer Krankheit anzuerkennen, die eine grundlegende Unterstützung für all jene Patienten darstellt, die zu oft zuhören mussten dass alles in ihren Köpfen war oder dass alles, was Sie brauchten, Geduld war.

Es ist eine so notwendige Maßnahme, dass die spanische Gesellschaft für Allgemein- und Hausärzte (SEMG) bereits eine eigene Beschreibung hatte und nun in die Erstellung von Leitfäden und Protokollen für ihre Annäherung. „Die Bedeutung einer Definition besteht darin, dass sie der Krankheit ein bestimmtes Gewicht und eine eigene Einheit verleiht“, erklärt Lorenzo Armenteros, Sprecher des SEMG, das ein umfangreiches Patientenregister erstellen möchte, mit dem wir die Krankheit messen können. Auf diese Weise können die Cluster definiert werden, wobei Patienten nach verschiedenen Merkmalen wie Alter, Geschlecht oder Begleiterkrankungen gruppiert werden und somit die Inzidenz in jeder spezifischen Gruppe untersucht werden.

Die sogenannten postinfektiösen Syndrome sind in der Medizin seit langem bekannt. Sie entstehen als Folge eines allgemein viralen Prozesses (z. B. einer einfachen Grippe) und sind durch einen Müdigkeitszustand gekennzeichnet, der manchmal mit Kopfschmerzen einhergeht. Anhaltendes COVID ist jedoch etwas ganz anderes. Ähnliches trat nicht einmal nach der durch andere Coronaviren wie SARS und MERS verursachten Krankheit auf oder hatte zumindest keine statistische Signifikanz.

Experten wissen laut frühen Statistiken vorerst, dass hartnäckiges COVID bei Männern häufiger vorkommt. Gleiches gilt für schwere Erkrankungen, bei denen sowohl Krankenhauseinweisungen als auch Folgeerscheinungen häufiger bei Männern mit chronischen Erkrankungen auftreten. Beide werden assimiliert, ist die geringe Prävalenz bei Kindern (zwischen 1% und 4% für persistierendes COVID).

Ein weiteres großes Zukunftsproblem könnte das frühe Altern sein. Es gibt Studien, die dies für diejenigen vorhersagen, die Coronavirus hatten . Wie bei jeder chronischen Krankheit gibt es Aspekte, die wir erst im Laufe der Jahre wissen können, aber es gibt immer noch viele Fragen, die wir heute zu beantworten versuchen müssen.

Wer ist am stärksten gefährdet?

Ein weiteres großes Zukunftsproblem könnte das frühe Altern für diejenigen sein, die Coronavirus hatten. (Alexandra Hootnick/Die New York Times)

Wissenschaftler haben versucht herauszufinden, bei welchen Patienten das größte Risiko besteht, an längerem COVID zu erkranken, und was die Auslöser einer solchen Situation wären. Untersuchungen, die gerade in den Fachmedien Cell veröffentlicht wurden, zeigen, dass Spezialisten des Seattle Institute of Systems Biology anscheinend teilweise Antworten gefunden haben.

Menschen mit zirkulierenden Fragmenten des Coronavirus, spezifischen Antikörpern, die gegen ihre eigenen Gewebe oder Organe gerichtet sind, und einem Wiederaufleben des Epstein-Barr-Virus scheinen laut Fachleuten in ihrer Arbeit einem größeren Risiko ausgesetzt zu sein . Wissenschaftler sind auf dem besten Weg, ein längeres COVID besser zu verstehen und vorherzusagen, bei dem Patienten Monate nach der Genesung immer noch mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen konfrontiert sind. Das Team von mehr als 50 Forschern fand einige Marker, die frühzeitig identifiziert werden konnten und mit lang anhaltenden Symptomen zu korrelieren scheinen, unabhängig davon, ob die Erstinfektion schwerwiegend war.

Die Forscher verfolgten 309 COVID-Patienten von der Erstdiagnose bis zur Rekonvaleszenz, zwei bis drei Monate später, und verglichen sie mit gesunden Kontrollpersonen. Sie analysierten Blutproben und Nasentupfer und integrierten die Daten in die Gesundheitsakten der Patienten und die selbst berichteten Symptome.

Wissenschaftler möchten wissen, bei welchen Patienten das größte Risiko besteht, an längerem COVID zu erkranken, und was die Auslöser einer solchen Situation (EFE) wären

Nach drei Monaten berichtete mehr als die Hälfte der Patienten über Müdigkeit und ein Viertel berichtete über anhaltenden Husten. Andere erlitten gastrointestinale Symptome. Die Ergebnisse der Studie waren komplex, wobei unterschiedliche Profile mit unterschiedlichen Symptomen verbunden waren. Im Allgemeinen stellten Wissenschaftler fest, dass einer der vier Faktoren das Niveau der Coronavirus-RNA im Blut zu Beginn der Infektion ist, ein Indikator für die Viruslast. Ein weiterer Grund ist das Vorhandensein bestimmter Autoantikörper, Antikörper, die fälschlicherweise das Körpergewebe angreifen, wie dies bei Erkrankungen wie Lupus und rheumatoider Arthritis der Fall ist. Ein dritter Faktor ist die Reaktivierung des Epstein-Barr-Virus, eines Virus, das die meisten Menschen infiziert, oft in jungen Jahren, und dann ruht.

Der letzte Faktor ist Typ-2-Diabetes, obwohl Forscher darauf hinwiesen, dass sich in Studien mit einer größeren Anzahl von Patienten herausstellen könnte, dass Diabetes nur eine von mehreren Erkrankungen ist, die das Risiko einer verlängerten COVID erhöhen. Die Autoren stellten fest, dass ihre Ergebnisse mögliche Behandlungsstrategien bestimmen, die „antivirale Medikamente, da sie sich auf die Viruslast auswirken, und eine Cortisolersatztherapie für Patienten mit Mangel“ umfassen.

Die komplexe Studie hatte mehrere Komponenten und umfasste Dutzende von Forschern an verschiedenen Universitäten und Zentren, darunter das Institute for Systems Biology, die University of Washington und das Swedish Medical Center in Seattle, wo der Hauptautor der Studie, Jason Goldman, ansteckend ist Spezialist für Krankheiten.

Infografiken: Marcelo Regalado

