Goldenes Zeitalter: wer waren die „Feinde“ von Maria Felix

María Félix war während des Goldenen Zeitalters eine der wichtigsten Schauspielerinnen in Mexiko und dank ihrer Schönheit und ihres Talents eine der am meisten bewunderten Frauen der Welt. Im künstlerischen Umfeld hatte sie jedoch aufgrund ihrer Persönlichkeit mehrere Feindschaften.

Bei mehreren Gelegenheiten beschwerten sich Schauspielerinnen und Schauspieler darüber, wie sich Marí Felix bei der Arbeit an den Aufnahmesets verhielt, und argumentierten, sie sei eine despotische oder unhöfliche Person, darunter Columba Dominguez, Irma Serrano, Silvia Pinal, Katy Jurado und Dolores del Rio.

Columba Dominguez versicherte, dass Maria sich das Ohrläppchen gebrochen habe, indem sie ihn schlug (Foto: Morelia Film Festival)

Eine der wichtigsten Geschichten über La Doña war über den Kampf, den sie mit Columba Domínguez hatte, als die Frau von Emilio El Indio Fernández in The Story Behind the Myth daran erinnerte, dass ihr Partner sie beschuldigte, einen ihrer teuren und exklusiven Mäntel befleckt zu haben.

Domínguez sagte, dass die beiden während der Dreharbeiten zu Maclovia während der Aufnahmen zusammenstießen, da Maria versucht hatte, die gewalttätigen Szenen auszunutzen, in denen sie sie physisch angreifen mussten.

Irma Serrano nannte Maria eine „Mumie“ und beschuldigte sie, unhöflich zu ihren Landsleuten zu sein (Foto: Twitter)

Die Feindschaft zwischen María Bonita und Irma Serrano erregte auch mehrfach die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, da beide bei Veranstaltungen ihre Abneigung zum Ausdruck brachten.

Bei einer Gelegenheit erlebten einige Künstler, wie La Doña beim Empfang einer Party versuchte, La Tigresa unangenehm zu machen, indem sie darauf bestand, zu singen, weil sie wollte, dass ihre Gäste ihre Stimme genießen. Die Vedette wurde jedoch durch Marias Haltung extrem gedemütigt und verließ den Ort .

Einige andere Künstler wie Lola Beltrán und Lucha Villa unterstützten Serrano und beschlossen ebenfalls, sich aus der Partei zurückzuziehen.

Silvia Pinal hat kürzlich bekannt gegeben, dass Maria sie mehrmals schlecht behandelt hat (Foto: Film 'Viridiana' von Luis Buñuel)

Silvia Pinal schloss sich auch den Schauspielerinnen an, die Felix für sein despotisches Verhalten auszeichneten, weil sie sich während eines Interviews daran erinnerte, dass ihr Partner ihrem Kollegen gegenüber sehr unhöflich war. Künstler.

Laut der Diva war der Grund, warum sie nicht Teil der Fotos der Taufe ihrer Enkelin Frida Sofía, Tochter von Alejandra Guzmán, war, dass La Doña sagte, dass sie nur die Patin des Mädchens sein würde, wenn ihre Kollegin in den entferntesten Teil der Kirche gehen würde, wo die Zeremonie stattfand würde festgehalten werden, da die einzige Protagonistin dieser Partei sie selbst sein könnte.

Katy teilte mit, dass nach diesem Treffen mehrere ihrer Kollegen ihr den Rücken gekehrt haben (Foto: Facebook/Maria Felix Foundation)

Die Protagonistin von Doña Barbara hatte auch einen Streit mit Katy Jurado, die ursprünglich ihre Freundin war.

Wie Jurado sich in einem Interview erinnerte, brach sie sich während der Arbeit an La Bandida das Bein und das Produktionsteam war sich bewusst, dass sie ihr helfen sollte, sich zu erholen und den Film pünktlich drehen zu lassen.

Die Tatsache, dass die ganze Aufmerksamkeit auf Katy gerichtet war, verärgerte Maria bis zu dem Punkt, an dem sie forderte, dass die Produktion die Kamera nur auf sie richten sollte, weil „Ich der Star bin“, hätte sie vor all ihren Schauspielerkollegen behauptet.

Katy wäre so verärgert über die Reaktion ihrer Freundin gewesen, dass sie antwortete: „Frau, als Star bist du so Star wie Emilio Fernández, genauso wie Pedro Armendáriz, genauso wie López Tarso und wie ich bin. Ich denke, du bist mehr als ein Star, du bist eine Vedette“, die deine Freundschaft für immer gebrochen hat.

Den Schauspielerinnen gelang es, eine sehr gute Freundschaft zu pflegen, nachdem sie Teil von La cucaracha waren (Foto: Facebook/Goldenes Zeitalter)

Dolores del Río wäre eine weitere Schauspielerin gewesen, mit der La Doña in dem Film La cucaracha begegnet war, in dem Ismael Rodríguez sie beide als Co-Stars haben wollte, aber María war dagegen, dass beide das gleiche Gewicht in der Geschichte hatten. Während der Zusammenarbeit gelang es ihnen jedoch, ihre rauen Kanten zu glätten.

María Felix hatte auch eine Rivalität mit Schauspielerinnen, mit denen sie nie Worte austauschte, wie Gloria Marín, da sie sie als Feind sah, seit sie die Hauptrolle in The Rock of Souls übernahm.

