Die Wahrheitskommission hat 2021 einen Bericht zur Rechenschaftspflicht über ihre Arbeit

Die Wahrheitskommission hat an diesem Mittwoch, dem 16. März, die Rechenschaftspflicht für ihre Arbeit im Jahr 2021 gehalten. Während der Veranstaltung präsentierte das Unternehmen seine Erfolge in den 12-Monaten des Jahres und erläuterte auch, wie der Abschlussbericht erstellt wird, der am 27. Juni 2022 vorgelegt wird.

Der Präsident der Kommission, Francisco de Roux, begann die Sitzung mit einer kurzen Reflexion darüber, was es bedeutet, vor dem letzten Abschnitt des Mandats des Unternehmens mit dem Land zu sprechen. Ihm zufolge möchte er ausgehend von dieser Kapitulationsübung über die Zukunft nachdenken, weil er versicherte, dass die Arbeit, die die Kommission während ihrer Amtszeit geleistet hat, „in der Hoffnung, dass eines Tages ein Land möglich sein wird, in dem niemand getötet wird, wo wir können alle sprechen beruhigt“.

Insbesondere führte die Friedenseinheit 2021 1.750 Einzel- und 307 kollektive Interviewübungen durch, mit denen insgesamt 4.554 Personen im gesamten Staatsgebiet und in 27 Ländern auf der ganzen Welt Zeugnisse erhalten konnten. Seit Beginn ihres Mandats im Jahr 2016 hat die Kommission 27.279 Personen angehört.

An der Zeremonie zur Rechenschaftspflicht nahm auch der Botschafter der Europäischen Union in Kolumbien, Gilles Bertrand, teil, der versicherte, dass die Kommission zwar kurz davor steht, ihr Mandat mit der Vorlage des Abschlussberichts zu erfüllen, das Land jedoch einen weiteren wichtigen Prozess einleiten werde: „Die Verbreitung, Kommunikation und Akzeptanz schwieriger Wahrheiten, denen sich dieses Land stellen und die es überwinden wollte, um den Verlauf seiner Geschichte zu ändern“.

In Bezug auf die Bilanz stellte der Sekretär fest, dass es dem Unternehmen gelungen ist, 92,4 Prozent der Ressourcen auszuführen, die es im vergangenen Jahr vom Finanzministerium erhalten hat. Dies bedeutet, dass 108.105 Millionen Pesos von den 116.992 Millionen, die erhalten wurden, investiert wurden.

Die Kommission erklärte auch, dass sie bei der Erstellung einer ersten Version des schriftlichen Teils des Abschlussberichts Fortschritte erzielt habe. Darüber hinaus schreitet es bei der Schaffung der virtuellen Plattform, auf der die Transmedia gehostet werden, um rund 50% voran, über die das Erbe, das das Unternehmen an das Land liefert, geteilt wird und die Grundlage für die Nichtwiederholung des bewaffneten Konflikts gelegt werden soll.

Eine weitere Leistung, die von der nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen dem kolumbianischen Staat und den ehemaligen FARC-Guerillas geborenen Einrichtung hervorgehoben wurde, war, dass im vergangenen Jahr 107 Fälle und 353 Berichte von verschiedenen Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen eingegangen sind insgesamt 635 Fälle und 964 Berichte gingen von 2016 bis zum 31. Dezember 2021 ein.

Im vergangenen Jahr veranstaltete die Kommission sieben nationale öffentliche Veranstaltungen, darunter: Anerkennung des Exils an den Grenzen, Opfer außergerichtlicher Hinrichtungen in Kolumbien und Opfer von Entführungen durch die ehemalige FARC-EP-Guerilla. Darüber hinaus organisierte es die Anerkennung der Verantwortung von Salvatore Mancuso und Rodrigo Londoño, die ihre Absicht zum Ausdruck brachten, sich für die Würdigung der Opfer des bewaffneten Konflikts einzusetzen, und um Vergebung für ihre Handlungen im Rahmen des bewaffneten Konflikts baten.

Andererseits wurden aus dem territorialen Ansatz heraus auch 12 öffentliche Akte zur Anerkennung von Verantwortlichkeiten gefördert; zum Beispiel die der ehemaligen FARC-EP für Handlungen wie erzwungenes Verschwinden und gezielte Attentate in Palästina, Huila, die zu den Auswirkungen und Auswirkungen des bewaffneten Konflikts auf Universitäten und das Gesetz, wo anerkannte Verantwortung gegenüber Opfern außergerichtlicher Hinrichtungen in Toluviejo, Sucre.

In Bezug auf den Prozess des Zuhörens mit ethnischen Völkern organisierte die Kommission acht öffentliche Veranstaltungen wie: die Anerkennung der Auswirkungen schwarzer Menschen in der Karibik, die Auswirkungen des ehemaligen FARC-EP auf das Volk der Coreguaje und die „Zum Schweigen gebrachte Wahrheit des Canal del Dique: erzwungenes Verschwinden und Beschädigung des Territoriums“. Dies bedeutet, dass die Kommission im Jahr 2021 insgesamt 27 Bereiche leitete, um das Erreichen des Anerkennungsziels voranzutreiben.

