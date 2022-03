Das Verfassungsgericht billigt die Zahl der militärischen Unterstützung bei Protesten

Die Vollkammer des Verfassungsgerichts billigte die Militärhilfe als Rechtsinstrument, das bei Störungen der öffentlichen Ordnung wie Protesten eingesetzt werden kann. Diese Zahl ist in Artikel 170 des Polizeigesetzbuchs verankert und wurde letztes Jahr von der Regierung von Iván Duque im Rahmen der Demonstrationen des Nationalstreiks umgesetzt.

Die Debatte in der Plenarkammer ergab sich aus einer Klage der kolumbianischen Juristenkommission (CCJ), in der sie versicherten, dass die Vorschriften gegen acht Artikel der politischen Verfassung verstoßen. Der CCJ erklärte, dass die Militärhilfe ähnliche Befugnisse wie die des Präsidenten in Ausnahmezuständen gewährte, und wies daher darauf hin, dass sie als gesetzliches Gesetz behandelt werden sollte, das solche Situationen regelt.

„Wenn keine klaren und spezifischen Parameter für die Auslegung und Verwendung des Konzepts der Militärhilfe festgelegt werden, würde das verfassungsmäßige Organisationsmodell der Sicherheitskräfte verletzt und die Ausübung des Rechts auf Versammlung, öffentliche Demonstration und Protest würde gefährdet“, das Bewerbungsdokument las.

Ein weiteres Argument des CCJ war, dass der Kongress der Republik „eine Verletzung der gesetzlichen Rechtsreserve gegen die Grundrechte begangen hat“. Nach Angaben des Rates könnte militärische Hilfe verwendet werden, um Fragen im Zusammenhang mit der Ausübung des Rechts auf Versammlung, Demonstration und Protest zu behandeln. Er wies auch darauf hin, dass die Streitkräfte Funktionen übernehmen würden, für die die nationale Polizei zuständig sei.

Trotz der eingereichten Klage analysierten die Richter in der Präsentation am Donnerstag die Beschwerde und unterstützten die Verordnung mit einer 6-zu-2-Abstimmung. Auf diese Weise kann die nationale Regierung militärische Hilfe bei schwerwiegenden Störungen der Sicherheit und des Zusammenlebens oder angesichts eines drohenden Risikos oder einer Gefahr oder eines Notfalls oder einer öffentlichen Katastrophe in Anspruch nehmen.

Der Präsident seinerseits versicherte dem Gerichtshof, dass die Maßnahme während des Nationalstreiks notwendig sei. Es entstand, „wenn bei der Ausübung des Rechts auf öffentliche und friedliche Demonstration Gewaltakte auf einem so hohen Niveau auftreten, dass sie die vollen Rechte und Freiheiten der Bürger verletzen“, erklärte der Präsident.

Die Antwort des Staatsrates

Es ist wichtig anzumerken, dass der Staatsrat im Juli letzten Jahres das Dekret 575 von 2021 ausgesetzt hat, mit dem die Regierung von Iván Duque Maßnahmen zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung einschließlich des Einsatzes der Streitkräfte erteilte. Im November desselben Jahres hob das Oberste Gericht das Urteil jedoch auf.

Nachdem der Staatsrat die Vormundschaft der Bürger von Cali akzeptiert hatte, die sich gefährdet fühlten, ihr Recht auf sozialen Protest, Leben und persönliche Unversehrtheit, auf ein ordnungsgemäßes Verfahren auszuüben und nicht einem erzwungenen Verschwinden ausgesetzt zu sein, forderte die Nationale Agentur für Rechtsverteidigung des Staates diese Entscheidung.

Präsident Duque merkte an, dass sie die Entscheidung angefochten hätten, „weil es bei dem Dekret nicht um militärische Hilfe geht, sondern um eine verfassungsmäßige Rolle zu entwickeln, die der Präsident der Republik Gouverneure und Bürgermeister in die Verwaltung der öffentlichen Ordnung einweisen muss“.

Es war Richterin Sandra Lisset Ibarra, die berichterstattende Stadträtin, die schließlich die Vormundschaftsklage der Demonstranten gegen das Dekret für unzulässig erklärte und die Aussetzung der Militärhilfe ohne rechtlichen Grund ließ. Daher wurde dieses Rechtsmittel mit der Entscheidung des Staatsrates und des Verfassungsgerichts bei den Protesten des Landes gebilligt.

