Alberto Fujimori: Interamerikanisches Gericht legt Frist für die Abgabe von Bemerkungen zum Urteil zugunsten des ehemaligen Präsidenten fest

Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte teilte Peru mit, dass es eine Frist für die Einreichung seiner Bemerkungen zu das Urteil des Verfassungsgerichts (TC) zugunsten der Freilassung des ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori.

In diesem Sinne muss der peruanische Staat höchstens bis zum 25. März über „die vorläufigen Maßnahmen berichten und das Verfassungsgericht unverzüglich informieren“.

„Dies geschieht im Zusammenhang mit den Fällen Barrios Altos und La Cantuta, nachdem die Familien und Vertreter der Opfer angesichts der möglichen Freilassung des ehemaligen Präsidenten in den kommenden Tagen, der wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen verurteilt wird, vorläufige Maßnahmen vorgelegt hatten“, so der Rest der Nachricht liest.

Quelle: Interamerikanisches Gericht.

Dies bedeutet, dass die IACHR dem Antrag der Opfer von Barrios Altos und La Cantuta zur Bearbeitung zugibt und den peruanischen Staat auffordert, die Berichterstattung über das TC-Urteil einzuhalten, das dem verurteilten Fujimori Fujimori die Freiheit gewährt hat.

In diesem Zusammenhang erklärte die ehemalige Kulturministerin Gisela Ortiz, dass nach Ablauf der Frist die Interamerikanische Der Gerichtshof für Menschenrechte wird antworten, wenn er dem Antrag auf Anhörung beitritt, um die Ratifizierung der Begnadigung des ehemaligen Präsidenten zu beobachten.

„Sobald die Anhörung abgehalten wurde, die in Costa Rica virtuell oder persönlich stattfinden kann, nimmt sich das Gericht Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Wir wissen, dass diese Entscheidungen nicht direkt an das Verfassungsgericht gehen, sondern an den gesamten peruanischen Staat, dem sie Empfehlungen geben, wie er handeln sollte, um das Recht zu gewährleisten. Dies kann normalerweise 15 Tage oder einen Monat länger dauern „, sagte der andere Vertreter der Angehörigen im Fall La Cantuta.

„In der Zwischenzeit müssen wir weiterhin für die Mitglieder des Verfassungsgerichts mobilisieren, die illegal gehandelt haben, um zu erkennen, dass es hier auch einen wachsamen Bürger gibt, der auf ihre Entscheidungen achtet und solche mit Fujimorismus ausgehandelten Einstellungen ablehnt“, fuhr er fort.

Die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR) stellte in einer Erklärung auf ihrem Twitter-Account fest, dass das TC-Urteil die Einhaltung der Verpflichtungen des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte (Interamerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte) behinderte.

„Die IACHR äußert tiefe Besorgnis über die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die Freilassung von Alberto Fujimori angeordnet hat. Es beeinträchtigt das Recht der Opfer auf Justiz und behindert die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen des Interamerikanischen Gerichtshofs in den Fällen Cantuta und Barrios Altos „, sagte er in einem Tweet.

Er wies auch darauf hin, dass „Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einem Anliegen der internationalen Gemeinschaft werden und eine sehr schwere Straftat für die Menschenwürde und eine eklatante Verleugnung der in der amerikanischen Menschenrechtskonvention verankerten Grundprinzipien darstellen, sodass sie nicht ungestraft bleiben dürfen“.

Es sei darauf hingewiesen, dass Fujimori Fujimori in den kommenden Tagen das Gefängnis von Barbadillo verlassen wird, um dank der Wiedereinsetzung der am 24. Dezember 2017 vom damaligen Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski aus humanitären Gründen gewährten Begnadigung völlig frei zu sein.

„Es gibt Verwaltungsverfahren, die befolgt werden müssen. Ich schätze, dass er am Dienstag oder Mittwoch der folgenden Woche freigelassen wird. Wir warten auf die entsprechende Benachrichtigung, aber es wird eine gewisse Koordination in administrativen Fragen durchgeführt „, sagte die Verteidigung des ehemaligen Staatsoberhauptes, Anwalt Elio Riera.

