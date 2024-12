Un paseo por cinco galerías “Blue Chip” de Art Basel Miami Beach 2024

Un paseo por las obras de cinco galerías “Blue Chip” en Art Basel Miami Beach 2024. (@nachomartinfilms)

El término “Blue Chip” es ampliamente conocido en el ámbito financiero para describir inversiones seguras y estables, y ha sido adoptado por el mundo del arte para referirse a pinturas, esculturas y otras expresiones que son altamente valoradas y buscadas por coleccionistas debido a su potencial de apreciación a largo plazo.

El arte Blue Chip se asocia típicamente con artistas de renombre que han demostrado un historial consistente de crear piezas codiciadas —que han mantenido su valor a lo largo del tiempo— o que, al ser representados por galerías prestigiosas a nivel global, se espera de ellos que se conviertan en una opción con crecimiento seguro.

Así, el término no solo se refiere a la calidad de las obras, sino también a la reputación de los artistas que las crean. A continuación, una selección de piezas de algunas de las galerías más importantes que exponen en Art Basel Miami Beach este 2024, y suelen representar a los artistas con mayor renombre:

Gagosian Gallery

Roy Lichtenstein, Jordan Wolfson y Lauren Halsey son algunos de los artistas destacados que presentan sus obras en la galería Gagosian, que participa del evento internacional cdon una selección de obras nuevas, recientes y raras de artistas contemporáneos, incluyendo piezas especiales de Christo y Donald Judd.

Entre las obras expuestas, destaca Airplane de Roy Lichtenstein, que captura con líneas audaces la esencia del arte pop aplicado al dinamismo de la aviación. Por su parte, Ascension VI, de Titus Kaphar, indaga en la representación de la historia y la identidad, con un enfoque en la textura. Takashi Murakami presenta The Memory of Flowers, una pieza que combina sus icónicas flores con nuevos elementos introspectivos.

"Diptych #8", obra de Richard Serra, se podrá ver en Gagosian.

También están presentes la escultora Carol Bove, los artistas abstractos Helen Frankenthaler, Rudolf Stingel y Brice Marden, junto a otros nombres destacados como Richard Serra, quien presenta Diptych #8, una obra que explora el equilibrio entre la masa y el vacío. Además, figuran artistas como Rick Lowe, Jenny Saville, Urs Fischer, Damien Hirst, Cy Gavin, Katharina Grosse, Agnes Martin, Albert Oehlen, Cecily Brown, Georg Baselitz, Theaster Gates y Louise Bonnet.

La fotografía tiene un espacio con obras de Richard Avedon y trabajos de Andreas Gursky, Tyler Mitchell y Nan Goldin, que destacan por su impacto visual y narrativo. También se presentan obras notables de Ed Ruscha, como All Fall, una mirada a la fragilidad y el paso del tiempo, así como piezas de Pablo Picasso, Andy Warhol y Jeff Koons, que consolidan el peso de la galería en el arte moderno y contemporáneo.

Fundada en 1979 en Los Angeles, Gagosian exhibía obras de artistas emergentes como Eric Fischl, Jean-Michel Basquiat y David Salle. En 1986, abrió una segunda sede en Manhattan, donde se centró en exposiciones históricas de movimientos como el expresionismo abstracto y el pop art, mostrando obras de artistas como Robert Rauschenberg, Lichtenstein y Willem de Kooning.

Además de estar en el sector principal, Gagosian debuta en el sector Meridians, para obras de gran escala, con una escultura de Rachel Feinstein, quien simultáneamente tiene una retrospectiva en The Bass Museum. Metal Storm (2024) está compuesta por planos de bronce entrelazados que representan a tres brujas inmersas en un ritual, con los cuerpos enredados en una formación piramidal, que dialoga con el dibujo de Hans Baldung Grien de 1514 Saludo de Año Nuevo con tres brujas.

A la izquierda, "Untitled(1970)" de Donald Judd.

En 1989, la galería amplió su presencia en Nueva York con la apertura de un gran espacio y ya en los ‘90 continuó su expansión con la apertura de una sede en el SoHo, de NY, otra en Beverly Hills, y ya en el nuevo siglo en París y en Hong Kong en 2011, consolidando su presencia en el mercado del arte global.

Perrotin

Emmanuel Perrotin fundó su galería en 1990 a la edad de veintiún años. En la actualidad, posee espacios no solo en su París natal, sino también Hong Kong, Nueva York, Seúl, Tokio, Shanghái y Los Ángeles, que totalizan aproximadamente 8.000 metros cuadrados, en los que se organizan más de 50 exposiciones al año y participa en más de 20 ferias de arte.

Para esta edición de Miami Art Week 2024, Perrotin presenta una nueva serie de pinturas de la neoyorquina Danielle Orchard, en las que revisita la historia del arte para ofrecer representaciones cautivadoras de la feminidad, en particular figuras desnudas en momentos de soledad. Con influencias cubistas y abiertos desafíos al sexismo de la tradición pictórica, Orchard aborda el concepto de la figura femenina desnuda como tema de análisis crítico.

Obras de la serie sobre feminidad y maternidad, de Danielle Orchard.

Inspirada por la experiencia de ser madre por primera vez, esta serie explora las expectativas del embarazo y la realidad de la maternidad a través de simbolismos como el agua, ya sea del océano, un baño o fluidos corporales. Obras como Mums y Dinner Plates destacan por su ingenioso uso de flores —el crisantemo como símbolo de esperanza y la dalia como fortaleza— para hablar de la resiliencia y la transformación.

Perrotin también exhibe una obra de Takashi Murakami, The Memory of Flowers, donde su característico motivo floral cubre un panel circular y evoca el trauma histórico. Gregor Hildebrandt suma piezas sobre música y cine que transforman medios analógicos en un ejercicio de nostalgia colectiva. Además, Jean-Michel Othoniel —quien a la vez inaugura una muestra individual en el Museo Oscar Niemeyer de Brasil— expone esculturas de vidrio y pinturas con hojas de metal.

"Ursula Andress Kasten", una vitrina sobre cine y música de Gregor Hildebrandt.

Monira Al Qadiri debuta con la serie Man of War, originalmente presentada en el UCAA Dune Museum of Art en China. También destacan las obras de Alain Jacquet, figura central del pop art, conocido por su apropiación de imágenes de la cultura contemporánea, mientras que Iván Argote muestra su serie Wild Flowers y su escultura para el High Line Plinth commission, mientras que artistas como Emi Kuraya, ob, Otani Workshop, Leslie Hewitt y Sophie Calle completan una diversa representación de perspectivas culturales y creativas.

Hauser & Wirth

Louise Bourgeois y Philip Guston son protagonistas de la galería suiza, que comenzó su camino en 1992 de la mano de Iwan Wirth, Manuela Wirth y Ursula Hauser, y que en la actualidad opera en tres espacios de exhibición dentro del antiguo edificio de la cervecería Löwenbräu Zürich.

La pieza de Bourgeois, Mujer con collar azul (2005), explora la complejidad de la feminidad y la maternidad a través de una escultura cosida a mano. Por su parte, Dos corazones (1978) de Guston, con una altura de más de dos metros, refleja la introspección y la auto-revelación características de sus trabajos tardíos.

La galería también presenta obras de artistas como Nairy Baghramian, Jeffrey Gibson, William Kentridge y Michaela Yearwood-Dan, que se sumaron de manera reciente a su lista, que incluye a consagrados como Frank Bowling y Ed Clark.

“Dos corazones”, de Philip Guston.

Además, los asistentes tienen la oportunidad de apreciar nuevas pinturas de Rita Ackermann, Mark Bradford, Charles Gaines, Nicole Eisenman, Rashid Johnson, Allison Katz, Christina Quarles y Avery Singer, junto a esculturas de Pierre Huyghe y Thomas J Price.

Hauser & Wirth expandió su presencia europea cuando en 2003 inauguró una sucursal en Londres, ubicada en un edificio bancario diseñado por Edwin Lutyens y luego amplió aún más su presencia británica con una segunda sede, en 2014, en una nueva sucursal en Somerset.

En 2009, la galería se sumó a la oferta artística de Nueva York y cuatro años después añadió un segundo espacio en la Gran Manzana. En 2016 abrió una sucursal en Los Ángeles, California, y en 2018 con un nuevo espacio en Hong Kong.

Pace Gallery

El artista cubano, afincado en Miami, Alejandro Piñeiro Bello y la artista londinense Li Hei Di destacan en la selección que la galería estadounidense anunció para esta edición, quienes presentan la pintura 500 Years (2024), un paisaje inspirado en la historia y el espíritu del Caribe, y what pane of glass make lucid the reflection? (2024), una composición que explora narrativas sobre género y deseo, respectivamente.

“500 Years” de Alejandro Piñeiro Bello.

Además, el stand incluirá una variedad de obras de artistas contemporáneos como Loie Hollowell, Alicja Kwade, Kylie Manning, Adam Pendleton, Hank Willis Thomas y Leo Villareal, junto a otros reconocidos del siglo pasado, como Emily Kam Kngwarray, Ellsworth Kelly, Agnes Martin, Joan Mitchell, Claes Oldenburg y Coosje van Bruggen, y Wayne Thiebaud.

Entre las piezas contemporáneas destacadas se encuentra una nueva pintura de la serie Black Dada de Pendleton, quien tendrá una exposición individual en el Museo Hirshhorn en Washington, D.C. el próximo año. También se exhibe The Guardian (2023), una escultura de bronce dorado de Elmgreen & Dragset, que mide 2,9 metros de altura y representa una figura sentada. Este dúo artístico también presenta una exposición individual en el Museo de Orsay en París.

Hollowell presentará un grupo de 12 nuevos lienzos geométricos saturados de color con formas corporales en composiciones abstractas, mientras que Manning mostrará su obra Hold the Earth Above Me (2024), una pintura que se complementará con su trabajo en el Ballet de la Ciudad de Nueva York en enero.

Pace es una destacada galería de arte internacional que tiene una filosofía que deambula entre los contemporáneos y los legados del siglo pasado, con el state de Alexander Calder, Jean Dubuffet, Barbara Hepworth, Agnes Martin, Louise Nevelson y Mark Rothko.

"The Guardian", de Elmgreen & Dragset.

Desde su fundación por Arne Glimcher en 1960, desarrolló un legado que prioriza a los artistas y organiza exposiciones históricas y contemporáneas seminales. Bajo el liderazgo actual del CEO Marc Glimcher, tiene además una tradición en la creación de libros de arte y ha publicado más de quinientos títulos en estrecha colaboración con artistas, con un enfoque en la erudición original y en la introducción de nuevas voces al canon histórico del arte.

En la actualidad, Pace posee siete ubicaciones en todo el mundo, incluyendo Londres, Ginebra, Hong Kong, Seúl, Tokio —es una de las primeras galerías internacionales que estableció sedes en Asia— así como en Berlín, donde la galería abrió una oficina en 2023. Además, mantiene dos galerías en Nueva York y mantuvo una sede en Palo Alto, California, entre 2016 y 2022, año en que inauguró su galería principal en Los Ángeles.

David Zwirner

Para la edición de este año de Art Basel Miami Beach, el espacio presenta una amplia gama de artistas: Tomma Abts, Josef Albers, Francis Alÿs, Katherine Bernhardt, Noah Davis, Marlene Dumas, Marcel Dzama, Felix Gonzalez-Torres, Yayoi Kusama, Nate Lowman, Amadeo Luciano Lorenzato, Victor Man, Joan Mitchell, Giorgio Morandi, Alice Neel, Chris Ofili, Raymond Pettibon, Elizabeth Peyton, Ad Reinhardt, Robert Ryman, Raymond Saunders, Dana Schutz, Al Taylor, Bob Thompson, Wolfgang Tillmans, Luc Tuymans, Andra Ursuţa y Lisa Yuskavage.

"Allen Ginsberg", (1966), de Alice Neel.

David Zwirner Gallery llega al evento luego de ampliar su presencia internacional al abrir tres espacios en N. Western Avenue, en el barrio de Melrose Hill de Los Ángeles, en 2023 y 2024.

Fundada en 1993 en el barrio neoyorquino del SoHo con una exposición del escultor austriaco Franz West, en 2002, Zwirner trasladó esa casa a Chelsea. La galería cruzó el Atlántico en 2012 para abrir en Grafton Street, en el corazón de Mayfair, en Londres, poco antes de inaugurar un nuevo edificio en Chelsea, Nueva York, en 2013.

"Man with Alien and Shotgun" (2008), de Noah Davis.

La expansión continuó en 2017 con la apertura de un espacio en el Upper East Side de Nueva York, y en 2018 se aventuró en el mercado asiático con un espacio en Hong Kong. En 2019, además, Zwirner abrió un espacio en el barrio parisino de Marais.