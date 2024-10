Eduardo Porretti presentó su novela, una puerta abierta al mundo interior de un diplomático

Eduardo Porretti en la presentación de su novela, junto a Elsa Llenderrozas (izquierda) y Marcelo Scalona (derecha)

Eduardo Porretti ingresa al mundo de la ficción con su primera novela, La forma exacta de Caracas, sumergiendo al lector en la Venezuela vista a través de los ojos de un cónsul argentino. Su trayectoria diplomática, que comenzó en 1990, lo ha llevado por ciudades como Bogotá, La Habana, y Nueva York, y más recientemente, hasta Caracas, donde desempeñó el rol de Encargado de Negocios de la Embajada Argentina. Esta experiencia formó las bases de su obra, que fue presentada el jueves por la tarde en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales junto a la Directora del Comité de Asuntos Latinoamericanos del Consejo, Elsa Llenderrozas y al editor Marcelo Scalona, quien destacó a Porretti como perteneciente a “una galería exquisita de cónsules argentinos” en la literatura nacional.

La novela cuenta la historia de Ernesto Pellegrini, un diplomático argentino que refleja una mirada profunda y a veces desconsolada sobre Caracas. En palabras del propio Porretti: “Quise escribir una novela sobre la diplomacia, una novela corta para no hacer un tratado y enfoqué en una semana de trabajo diplomático. El cónsul, de todos los diplomáticos, es el que más se conecta con determinados sectores de la realidad que están en un momento de padecimiento o de crisis”. Scalona en su prólogo compara a Pellegrini con personajes literarios de la talla de Zama de Antonio Di Benedetto y a los héroes narrativos de Osvaldo Soriano.

Eduardo Porretti presentó su novela en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales de Buenos Aires

La forma exacta de Caracas explora el tema de la ausencia, un sentimiento inherente a la vida diplomática. Porretti emplea esta perspectiva para plasmar tanto las bellezas como las contradicciones de Caracas, realizando una rica descripción literaria del entorno y de sus personajes. La lengua del libro, su ritmo, su sonoridad, son de alto valor literario. La novela se presenta como “una especie de diario pessoano, como si todas las cosas de Caracas necesitaran la mirada del cónsul para existir”, remarcó Scalona.

Scalona leyó un pasaje del libro que describe cómo Pellegrini, mientras viaja en un auto por las calles de Caracas, reflexiona sobre su entorno y el complicado escenario social y político. Esta escena, narrada con un estilo literario y poético, refleja la situación crítica y melancólica que vive el protagonista al ritmo de una narrativa que se sumerge en la realidad latinoamericana.

Porretti, que además es autor de libros de cuentos y ensayos, destacó que su libro surge de su necesidad de hablar sobre las complejidades de la diplomacia en América Latina, en una suerte de catarsis literaria desde sus 30 años de experiencia en la diplomacia.

Scalona destaca la narrativa poética y crítica del autor sobre Caracas

La literatura y la diplomacia se entrelazan en la obra de Porretti, destacando elementos de su vida personal y profesional. “Antes había publicado libros de cuentos y ensayos, además de un hibrido ficción-crónica en Señales lejanas, detalla, mostrando así su habilidad para transitar entre la diplomacia y la narrativa. Porretti menciona que el tema de la novela es la búsqueda de los fantasmas vinculados a las ausencias, una constante en su carrera.

Marcelo Scalona, explicó que “el funcionamiento de Pellegrini es como el de un paseante de Pessoa, alguien que está todo el tiempo observando las cosas mínimas cotidianas”. Este enfoque es representativo del estilo del autor, que busca profundizar en la realidad a través de las sutilezas y con una mirada crítica pero cargada de compasión. Al referirse a lo que significa una ficción efectuada con maestría, Scalona indica que “es un modo de profundizar en la realidad y de ponerla en crisis desde otros lugares”.

Otro de los aspectos destacados por el editor es la manera en que Porretti trabaja “con lo que es nombrado” en la novela, desarrollando un relato que, aunque aparentemente simple, posee una complejidad subyacente que conecta con el lector de manera profunda. “La narrativa de Porretti no necesita decirnos de qué partido es o de qué ideología política se alimenta”, remarcó.

Porretti resaltó la conexión del cónsul, su personaje central en la novela, con sectores en crisis

Marcelo Scalona describió a Ernesto Pellegrini, el protagonista, como un digno heredero literario de figuras consulares argentinas, evocando el eco de obras clásicas de la literatura nacional. El carácter metódico y efectivo de Pellegrini se contrasta con su afición literaria, donde, inmerso en su rutina, explora los rincones de Caracas con mirada crítica y poética.

Durante la presentación, Porretti mencionó que el germen de la novela se encuentra en sus experiencias diplomáticas desde 1990, abarcando destinos como Bogotá, La Habana, Nueva York y Caracas. Estas vivencias alimentan la narrativa, ofreciendo una ventana singular hacia la vida consular y sus dilemas emocionales y culturales.

El argumento de la novela se centra en la ausencia y el sentido de pertenencia desplazado que experimenta un cónsul, un tema que Scalona detalla como “una contemplación poética”, alejándose de las líneas obvias para explorar las contradicciones intrínsecas de Latinoamérica mediante un lenguaje literariamente valioso.

La obra refleja una mirada literaria del autor sobre las complejidades diplomáticas

El libro también es mencionado por su tratamiento del contexto social y político de la Caracas contemporánea. La novela, aunque anclada en situaciones reales y personajes verosímiles, “cuenta historias particulares, no generales, y está atravesada por lo que no se ve”, enfatizan los presentes. Esta dicotomía es clave para Eduardo Porretti, que utiliza su narrativa para hablar de una Caracas no palpada por la política usual, sino por una mirada poética y subjetiva.

La presentación de La forma exacta de Caracas termina siendo una lectura en sí misma sobre la pertinencia de la literatura como herramienta de reflexión política y cultural, capaz de alcanzar una Caracas y una Latinoamérica más llenas de contradicciones, tal como lo demuestra esta obra.

[Fotos: Gustavo Gavotti]