“El amor te cambia la vida y uno no siempre está dispuesto”: Lutereau y Esborraz analizan los vínculos de este tiempo

Lutereau y Esborraz critican la idealización del amor sin conflictos

En un mundo donde el amor se encuentra a un clic de distancia, armar una pareja se asemeja más a un rompecabezas de mil piezas que a un cuento de hadas. ¿Te acordás cuando conocías a alguien en una fiesta y todo era tan sencillo? Ahora, entre aplicaciones de citas que prometen “conexiones significativas” y la presión de ser emocionalmente responsables, el proceso puede parecer más complicado que resolver un cubo Rubik con los ojos vendados. Ahora la aventura de encontrar una pareja está sumergida en un sobreanálisis de mensajes y ese extraño arte de jugar al detective emocional.

La comedia de los sexos Por Luciano Lutereau y Marina Esborraz eBook Gratis Descargar

En el evento organizado por la editorial Leamos, los psicoanalistas Luciano Lutereau y Marina Esborraz presentaron su nuevo libro digital, La comedia de los sexos, donde abordan las tensiones actuales en las relaciones amorosas. Los autores señalan que “enamorarse implica atravesar una transformación profunda, que no siempre estamos preparados para aceptar”. La obra explora cómo estas relaciones pueden verse afectadas por expectativas irreales y cómo el amor se transforma en un reto que trasciende la mera búsqueda de la persona adecuada.

En su nuevo libro, exploran cómo se puede abordar la madurez emocional en relaciones modernas

Durante la charla, Lutereau y Esborraz profundizaron en la idea de que las expectativas de un amor totalmente puro y sin conflictos son señales de inmadurez emocional. Los psicoanalistas argumentaron que “el síntoma principal de las parejas contemporáneas es la expectativa de un amor puro, que no esté tocado por decepciones y anhelos frustrados”. Esta postura sugiere que muchas personas en la actualidad no ven el conflicto como una oportunidad de crecimiento personal.

Además, los autores subrayaron la importancia de aprender a adaptarse a una nueva vida cuando se está en pareja, enfatizando que “el amor te cambia la vida y no siempre se está dispuesto a una vida diferente”. La discusión giró en torno a cómo las parejas deben estar dispuestas a renunciar a viejos patrones de comportamiento para lograr vínculos más sólidos. En la presentación también se abordaron dinámicas de poder, deseos de libertad personal y la necesidad de vínculos estables.

Lutereau examina cómo la deconstrucción de la masculinidad afecta las relaciones

En su análisis, Lutereau y Esborraz cuestionan las respuestas simples en torno al amor y el compromiso. Ellos afirman, desde su perspectiva psicoanalítica, que vivimos en “un mundo en el que cada vez hay menos adultos”. Esta afirmación abre un espacio para pensar en la adultez y la madurez emocional como elementos clave para afrontar los problemas actuales de las relaciones.

Además de los componentes psicodinámicos, la obra también reflexiona sobre las diferencias sexuales y los deseos individuales. Lutereau comentó que durante la escritura del libro, incluso antes de la pandemia, ya “se estaban planteando debates con cierta gravedad” respecto a la deconstrucción de la masculinidad. Esto sugiere que las actuales reconstrucciones de la identidad de género también influyen en las relaciones, generando una nueva serie de retos que las parejas deben enfrentar.

El libro también toca temas muy actuales como el poliamor y la monogamia. Lutereau comentó que ser monógamo se percibía como obsoleto, en tanto ser varón, en el contexto de discursos progresistas, se vinculaba a la posesividad. “Era una cosa chiflada, ser varón estaba mal de la misma forma que ser monógamo estaba mal”, enfatizó Lutereau. Y suspiró: “Fueron años tremendos”.

Lo que surgió de la idea de deconstruir la masculinidad, dijo el psicoanalista, fue “en muchos casos, varones medio atemorizados, varones que no quieren saber nada. ‘Me deconstruyo tanto, tanto, tanto, que ya prácticamente no existo. No esperes nada de mí'”.

Así, para mucho la monogamia se convirtió en una construcción social limitante. Lutereau afirmó que “una de las paradojas del progresismo es que produjo sujetos hiper normativizados”, lo cual podría verse como contrario a la libertad que tales corrientes pretendían promover. “Todo el mundo tiene adentro una especie de censor estalinista que le permite ver si puede desear, si está bien o está mal, si corresponde o si no corresponde”, ejemplificó el psicoanalista. Y eso, dijo, “nos restringe mucho la la capacidad de vivir”.

La transformación del amor en reto se explora en el libro

Finalmente, realizaron junto al público una reflexión profunda sobre cómo los cambios sociales y tecnológicos han alterado la manera en que las relaciones se abordan en la actualidad. Esborraz comenta que “la virtualidad también permite la rotura de los límites de tiempo y espacio”, lo que afecta cómo las parejas se relacionan. Este ámbito digital ha introducido nuevas formas de comunicación que, si bien amplían las posibilidades de interacción, también traen sus propios desafíos.

La presentación de “La comedia de los sexos” en la librería Dain pudo establecer una discusión sobre las relaciones amorosas, ofreciendo una mirada crítica y profunda sobre los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo moderno. Los psicoanalistas instan a replantear las expectativas y adoptar una postura más madura y responsable frente al amor y los compromisos. Porque no todo es color de rosa ni tiene por qué serlo. Como dijo Esborraz: “El amor es desencuentro”.

[Fotos: Gustavo Gavotti]