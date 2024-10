Gioconda Belli: “La buena literatura sigue siendo revolucionaria”

Gioconda Belli presentó su novela en Madrid tras perder su nacionalidad

Con una carrera marcada por su compromiso político y su obra literaria, Gioconda Belli, exguerrillera y escritora nicaragüense, presentó su nueva novela en un evento en Madrid. Desde su exilio en España en 2022, Belli ha enfrentado la pérdida de su nacionalidad y bienes a manos del gobierno de Daniel Ortega en 2023. Durante la rueda de prensa, su mensaje fue claro: “En Nicaragua van a cambiar las cosas”.

La obra titulada Un silencio lleno de murmullos explora, en profundidad, los costos del compromiso político a través de la relación entre una madre y su hija. “Nada ha sido en vano, no creo en la absoluta decepción”, afirmó Belli, resaltando la indignación y esperanza que aún sostiene.

Belli, nacida en Managua en 1948, refleja en su novela experiencias personales como madre y militante. El texto narra la historia de Valeria, una mujer cuya pasión por la política sacrifica su vida familiar. Tras su muerte en Madrid, su hija Penélope se embarca en una introspectiva aventura que la lleva a descubrir secretos que reconfiguran su entendimiento, en medio del confinamiento por la pandemia y aclara que “el conflicto entre sueño y realidad” es una de las temáticas centrales de la obra.

"Un silencio lleno de murmullos" explora sacrificios políticos y familiares

Al ser cuestionada sobre el impacto de tener padres comprometidos, la escritora y madre de cuatro hijos, enfatizó: “Los hijos pagan las consecuencias pero puede no ser tan dramático; tener padres con profundas convicciones y compromiso tiene una parte positiva”. La experiencia de Belli con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y su lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, mencionó, le brindó una perspectiva única que se refleja en sus escritos.

“El exilio ha sido una constante en la vida de los intelectuales,” aseguró la autora, añadiendo que su situación no es única. “Un intelectual le habla la verdad al poder”. La escritora, que fue despojada de su nacionalidad nicaragüense junto a otros 93 intelectuales en febrero de 2023, se mantiene firme en su postura de que su experiencia ha sido formativa y enriquecedora: “Yo no reniego de lo que he vivido, todo me ha enseñado”.

Belli considera que las ideologías actuales son difíciles de identificar pero persistentes. “Hay un auge de una derecha que combina autoritarismo y populismo, con cosas de izquierda, una mezcla,” enfatizó. Añadió que ciertos sectores de la izquierda global tienen problemas para evolucionar y afrontar la realidad.

La obra refleja la relación madre-hija en tiempos de pandemia

En su intervención, Belli también se refirió a la crisis sociopolítica en Nicaragua que inició en 2018, sintiendo que no ha recibido suficiente cobertura mediática. “Es un libro muy personal donde abordo las protestas que empezaron en Nicaragua, una crisis que, a su juicio, no ha sido suficientemente cubierta”, aclaró la escritora. Para Belli, la desilusión retratada en su obra es aplicable también a países como Venezuela.

Refiriéndose a su labor literaria y a la importancia de la literatura en la sociedad contemporánea, Belli afirmó: “La buena literatura sigue siendo revolucionaria porque cumple una función social”. No obstante, también denunció la conversión de la cultura en mero entretenimiento, advirtiendo que su última obra está diseñada para provocar reflexión más que para ser un espectáculo.

Desde su llegada a España y adquisición de la nacionalidad española, Belli continúa escribiendo y participando activamente en eventos culturales, demostrando que el compromiso con sus ideales sigue más fuerte que nunca. Su novela, concluyó, es una introspección que captura el espíritu de la lucha y la resiliencia.

Fuente EFE

[EFE/ Zipi Aragon]