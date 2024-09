Cambios en el MoMA: Glenn D. Lowry, su director, deja el cargo luego de 30 años

Glenn D. Lowry se prepara para cerrar un capítulo significativo en su vida profesional. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, más conocido como MoMA, verá la partida de su director, quien se retirará en septiembre de 2025, según informó el periodista Alex Greenberger en el sitio ARTnews. Lowry ha liderado esta prestigiosa institución desde 1995. La presidenta del museo, Marie-Josée Kravis, afirmó en diálogo con el New York Times que la decisión fue “de mutuo acuerdo”. A pesar de los rumores que sugerían que Lowry podría extender su contrato hasta 2029, la realidad es que el museo pronto buscará un nuevo líder.

Bajo la dirección de Lowry, el MoMA ha experimentado varias transformaciones importantes. Una de las más notables fue la expansión realizada en 2019, que aumentó el espacio del museo a 708.000 pies cuadrados (215.798 metros cuadrados). Este proyecto no solo amplió la infraestructura física del MoMA, sino que también diversificó y renovó la colección, integrando disciplinas como el arte, la arquitectura, la danza y el cine.

Anteriormente, Lowry enfrentó controversias debido a sus intentos de expansión en 2014. Estos planes incluyeron la demolición del Museo de Arte Popular Americano (Folk Art Museum), lo que generó críticas especialmente entre los arquitectos. Sin embargo, el MoMA ajustó sus proyectos antes de llevar a cabo la demolición, intentando mitigar las preocupaciones. Lowry ha sido también responsable de la fusión del PS1, un espacio de arte contemporáneo en Long Island City, con el MoMA en 1999, lo cual ha sido un éxito palpable. Durante su mandato, la asistencia al museo también se incrementó significativamente.

El año próximo, cuando el destacado crítico e historiador cumpla tres décadas al frente del Museo de Arte Moderno de Nueva York, dará un paso al costado. Aún no se sabe quién lo reemplazará (EFE/Andrew Gombert)

Nacido en 1954 en Nueva York y criado en Williamstown, Massachusetts, Glenn D. Lowry se graduó de la Escuela Holderness y continuó sus estudios en el Williams College. También obtuvo una maestría y un doctorado en historia del arte de la Universidad de Harvard, así como títulos honoríficos de la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, el College of William and Mary y el Florida Southern College. Comenzó su carrera como curador de arte oriental en el Museo de la Escuela de Diseño de Rhode Island en 1981. Dos años después fue nombrado como el primer director del Museo de Arte Muscarelle en el College of William and Mary.

Más tarde se convirtió en curador de Arte del Cercano Oriente en la Galería Arthur M. Sackler y la Galería de Arte Freer de la Smithsonian Institution. Fue director de la Galería de Arte de Ontario de 1990 a 1995, año en que fue nombrado director del MoMA. Su llegada a Nueva York marcó el comienzo de una era de logros y desafíos. La pandemia de 2020 impactó al MoMA justo después de su renovación en 2019, obligando al museo a cerrar sus puertas por un tiempo y a reducir presupuestos, además de despedir a personal. No obstante, en 2023, el MoMA reportó una recuperación, recibiendo un 10% más de visitantes en 2022 en comparación con 2019.

Los últimos años no han estado exentos de polémicas. Ciertos miembros de la junta del MoMA, como Leon Black, han sido sujetos a escrutinio por sus conexiones y acusaciones personales. Además, hubo protestas de trabajadores del museo en demanda de mejores salarios. En el ámbito expositivo, el MoMA bajo el liderazgo de Lowry ha organizado retrospectivas importantes de artistas como Joan Jonas, Wolfgang Tillmans y LaToya Ruby Frazier. A finales de este mes, se inaugurará una encuesta dedicada a Thomas Schütte, y a principios de este año, acogió la mayor exposición de videoarte de su historia.