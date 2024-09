Constantine Orbelian asume la dirección de una venida a menos Ópera de la Ciudad de Nueva York

Constantine Orbelian fue nombre director ejecutivo de la Ópera de la Ciudad de Nueva York (Foto: Wikipedia)

Constantine Orbelian fue ascendido a director ejecutivo de la mayormente inactiva Ópera de la Ciudad de Nueva York, que no ha dado una representación escenificada desde 2022, y anunció que regresará con la puesta en escena de la ópera Troubled Island, de William Grant Still en el histórico teatro City Center en la temporada 2025-26. “Soy una persona a la que le gusta intentar resucitar las cosas. Tengo un historial bastante bueno haciéndolo,” dijo el pianista y director de orquesta estadounidense. “Me encantan los desafíos”, concluyó.

Orbelian, de 68 años, se convirtió en director musical para la temporada 2021-22 y ahora añade el título de director ejecutivo. Esto sucede luego que fue comunicada la jubilación del empresario y director de escena Michael Capasso como director general por parte del presidente emérito del consejo, Roy G. Niederhoffer.

Constantine Orbelian fue director musical de la Orquesta de Cámara de Moscú de 1991 a 2010, y director general y artístico del Teatro de Ópera y Ballet Académico Estatal en Ereván, Armenia, de 2016 a 2021. También director principal de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Kaunas (Lituania) desde 2014.

Constantine Orbelian es pianista y director de orquesta (Captura de video)

La Ópera de la Ciudad se ha limitado a recitales ocasionales y actuaciones en parques desde 2022, cuando concretó el estreno mundial de The Garden of the Finzi Continis de Ricky Ian Gordon en el National Yiddish Theatre Folksbiene y actuaciones de All Is Calm: The Christmas Truce of 1914 de Peter Rothstein en la Universidad Sacred Heart en Fairfield, Connecticut.

La entidad no goza de buena salud económica. Su declaración de impuestos para el curso que terminó en junio de 2023 mostró un saldo negativo, con activos de 977.303 dólares y pasivos de 2.055.101 dólares. Las contribuciones y subvenciones disminuyeron de 1,22 millones a 599.634 dólares en 2021-22 y los ingresos por taquilla fueron de 237.547 dólares. “Por supuesto, se necesita una cantidad mínima de dinero para poder funcionar,” dijo Orbelian. “No vamos a meternos en grandes déficits ni nada por el estilo.”, agregó.

La Ópera de la Ciudad planea un concierto en la Carnegie Hall esta temporada con obras de Mieczysław Weinberg y Erich Wolfgang Korngold. Orbelian adelantó además que los planes futuros incluyen Isabeau de Pietro Mascagni, una coproducción con Opera Holland Park que se presentó en Londres en 2018.

Fuente: AP