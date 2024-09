Leni Riefenstahl: un nuevo documental explora su nunca aceptada simpatía por Hitler

Adolf Hitler y Leni Riefenstahl en una imagen icónica del esplendor nazi de la segunda mitad de la década de los años 30, siglo XXI

Cuando uno de los productores de un nuevo documental sobre Leni Riefenstahl entrevistó a la controvertida directora de la era nazi poco antes de su 100º cumpleaños, salió de allí sintiendo que la habían engañado.

“Salí de esa casa en Baviera y pensé que ella mintió, pero no estaba segura”, dijo Sandra Maischberger, presentadora de televisión alemana y una de las productoras de Riefenstahl, que se estrenó fuera de competición en el Festival de Cine de Venecia esta semana. “¿Me mintió a mí, se mintió a sí misma, ya durante muchas décadas? Así que salí de esa casa y pensé que esta historia no tiene un final”, dijo Maischberger a los periodistas.

Durante décadas hasta su muerte en 2003, la controversia persiguió a la directora alemana, cuyo El triunfo de la voluntad de 1935, que glorifica a Adolf Hitler y al partido nazi, es considerado una obra maestra de la propaganda.

Para Maischberger y el director del documental, Andres Veiel, el objetivo era finalmente responder si el trabajo de Riefenstahl para Hitler era simplemente el de una directora oportunista. ¿O era una creyente, con conocimiento de la profundidad de los crímenes nazis, una afirmación que la directora siempre negó enérgicamente?

El equipo revisó 700 cajas del legado de Riefenstahl con más de 50.000 fotografías, diarios, cuadernos y memorias, viendo horas de rollos de película y escuchando innumerables cintas de audio que la directora había hecho.

Leni Riefenstahl rodando los juegos olímpicos de Berlín en 1936

“Todos estos hallazgos eran como una lupa, una lupa de un carácter que fue guiado por la ideología fascista”, dijo Veiel. “Paso a paso, desmantelamos sus leyendas”, añadió. “Estaba mucho más implicada de lo que siempre simulaba”.

El documental captura a Riefenstahl una y otra vez minimizando sus conexiones con Hitler y el partido nazi en entrevistas y negando cualquier ideología compartida, mientras reaccionaba con enojo cuando se la acusaba de conocer las atrocidades. Sin embargo, otras imágenes la muestran describiendo la voz de Hitler como una “fuerza magnética” y revelando que se sintió “destruida” al enterarse de su muerte.

Uno de los hallazgos del filme viene de la época de Riefenstahl en Polonia filmando el esfuerzo bélico de Hitler en 1939. Sus archivos revelaron una carta de 1952 de un coronel asistente citando un informe del ejército alemán que describía cómo Riefenstahl estaba preparando una toma pero notó a judíos trabajando en la calle en el fondo de su cuadro.

Ella dio una instrucción para moverlos, pero cuando se comunicó se convirtió en “Deshacerse de los judíos”, una instrucción que causó pánico, con algunos de ellos intentando huir. Veintidós judíos fueron fusilados en lo que se conoce como la masacre de Konskie.

El director alemán Andres Veiel posa antes del estreno del documental "Riefenstahl" durante el Festival de Cine de Venecia

Gran manipuladora

Riefenstahl era una “gran manipuladora” y una “gran actriz”, dijo Maischberger, tomando grandes precauciones para proteger su legado, a menudo demandando a medios de noticias y periodistas por difamación. Veiel dijo que durante su investigación descubrió una entrevista de 1934 que Riefenstahl dio a un periódico británico en la que decía, después de leer la primera página de Mi lucha: “¡Me convertí en una entusiasta nacionalsocialista!”, una entrevista conspicuamente ausente de sus archivos, por lo demás, meticulosos.

“Sabemos que destruyó parte de la evidencia de su legado”, dijo Maischberger, citando a vecinos de Riefenstahl que presenciaron incendios frente a su casa en 1945. “Si alguna vez hizo, por ejemplo, lo que mucha gente piensa, filmar en tiempos de guerra mostrando masacres, tal vez yendo a los campos de concentración... Por supuesto no lo habría guardado porque no sólo la habría llevado a prisión sino que la habrían ejecutado en ese momento.” “Así que era claro que no habría pruebas concluyentes en este legado”, dijo.

Veiel dijo que para entender las raíces del fascismo y su atractivo para aquellos como Riefenstahl, “no se puede simplemente culpar, necesitamos mirar más profundamente”. “Encontrar este trabajo de caminar sobre la cuerda floja –entre entender, pero nunca excusar, pedir disculpas por ella–.”

Fuente: AFP.

[Fotos: EFE/ EPA/ Fabio Frustac y Library of Congress/Corbis/VCG vía Getty Images; German Federal Archives / Wikimedia Commons, CC BY-SA]