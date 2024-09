Comenzó el Festival Internacional de Cine de Toronto: cuáles son las 10 películas imprescindibles

La 49° edición del Toronto International Film Festival (TIFF) se realiza del 5 al 15 de septiembre de 2024

Para los niños, la llegada del fin de semana del Día del Trabajo significa el final del verano y el comienzo de la escuela. Para los padres y otros adultos, significa que es hora de volver al trabajo. En cambio, para los cinéfilos empedernidos, principios de septiembre marca el comienzo de la temporada de festivales de cine de otoño en el hemisferio norte y el pistoletazo de salida oficioso de la carrera de premios de fin de año.

De los cuatro grandes festivales, Venecia tiene el glamour, Nueva York, la garra, Telluride, el prestigio, y Toronto, Toronto lo tiene todo. Los compradores de la industria cinematográfica y la prensa internacional acuden a las cinco manzanas que rodean las calles King y Richmond, en el centro de la ciudad, junto con estrellas y directores de cine y un montón de canadienses amantes del cine.

El Festival Internacional de Cine de Toronto tiene fama de ser uno de los más acogedores para el público. El TIFF de este año se celebra hasta el 15 de septiembre y presenta más de 200 largometrajes y casi 50 cortometrajes. ¿Cómo dice? ¿Cómo navega un cinéfilo, profesional o aficionado, por un calendario tan abarrotado? Se buscan directores y actores conocidos, se hacen apuestas y, una vez en la ciudad, se está atento, porque siempre hay una pequeña película que, de repente, se convierte en un gran acontecimiento y hay que verla. Esta vez, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Elton John, Bruce Springsteen, Salma Hayek, Cate Blanchett, Nicole Kidman y Samuel L. Jackson son solo algunos de los nombres destacados que se esperan en la ciudad más grande de Canadá para presentar nuevos proyectos.

Pedestrians walk past a TIFF sign a day before the Toronto International Film Festival (TIFF) returns for its 49th edition in Toronto, Ontario, Canada September 4, 2024. REUTERS/Carlos Osorio

El TIFF de este año ofrece nuevas películas de Ron Howard (Edén, con Jude Law y Vanessa Kirby escapando de la civilización en las Islas Galápagos), Julie Delpy (Meet the Barbarians, una comedia pueblerina sobre la integración de los inmigrantes), Paul Schrader (Oh, Canadá, que reúne al cineasta con Richard Gere 44 años después de American Gigolo), David Cronenberg (The Shrouds, ”la película más triste que ha hecho nunca”), Mati Diop (Dahomey, un documental sobre la repatriación del arte africano), Mike Leigh (Hard Truths, con Marianne Jean-Baptiste) y el cantante y director Anderson . Paak (K-Pops).

Habrá biopics sobre la boxeadora olímpica Claressa T-Rex Shields (The Fire Inside, dirigida por Rachel Morrison, directora de fotografía de Black Panther) y el traidor de la Segunda Guerra Mundial Vidkun Quisling (Quisling: The Final Days), y habrá documentales sobre Elton John (Elton John: Never Too Late), Paul Anka (Paul Anka: His Way), la escritora Edna O’Brien (Blue Road: The Edna O’Brien Story) y el ex congresista por Illinois Adam Kinzinger (The Last Republican).

Y habrá muchas películas de mujeres directoras, como la galardonada con el Premio Tributo TIFF 2024 Angelina Jolie (Sin sangre) y la actriz Rebel Wilson, cuyo debut tras las cámaras, The Deb, será la película de clausura del festival.

Dicho esto, aquí están los 10 títulos más sonados que se proyectan en Toronto y que pronto llegarán a un cine (o teatro, si está en Canadá) cerca de usted.

Anora

Fotograma de "Anora", de Sean Baker, película ganadora de la Palma de Oro en Cannes

Los estrenos mundiales suelen ser la gran noticia en Toronto, pero cuando una película llega a la ciudad con la Palma de Oro de Cannes a cuestas y la reputación de ser el mejor trabajo del célebre director hasta la fecha, hay que prestarle atención. Sean Baker (The Florida Project, Red Rocket) hila una tragicómica historia de amor entre una trabajadora del sexo neoyorquina y el idealista hijo de un oligarca ruso.

Babygirl

Nicole Kidman y Harris Dickinson en una escena de la película "Babygirl"

Nicole Kidman protagoniza a una férrea ejecutiva de negocios que se embarca en un romance con un becario mucho más joven (Harris Dickinson, el modelo masculino de Triángulo de tristeza). No se lo digas al marido de la ejecutiva (Antonio Banderas) y definitivamente no se lo digas a RRHH. Dirigida por Halina Reijn en un cambio de ritmo respecto a la descarada comedia de terror Bodies Bodies Bodies.

The Brutalist

Adrien Brody, un arquitecto adelantado a su tiempo, protagonista de "The Brutalist"

El actor reconvertido en director Brady Corbet (Vox Lux) va a por todas con esta epopeya de tres horas y media sobre un arquitecto húngaro (Adrian Brody) que intenta reconstruir su vida –y construir algunos edificios– a lo largo de 30 años en la América posterior a la II Guerra Mundial. Felicity Jones, Guy Pearce y Joe Alwyn son los coprotagonistas. Rodada en VistaVision de 70 mm, llega a Toronto tras recibir adjetivos de la crítica como “increíble”, “muy ambiciosa” y “altísima”.

Cloud

Un inquietante thriller cibernético del talentoso maestro japonés del género Kiyoshi Kurosawa (Pulse), sobre un empresario de Internet (Masaki Suda) cuya vida se desmorona cuando se convierte en el blanco de misteriosos ciberataques. Como si no fueras ya paranoico a la hora de hacer copias de seguridad de tu disco duro en la nube.

La última corista [The Last Showgirl]

Pamela Anderson regresa con "La última corista", dirigida por Gia Coppola, sobre una bailarina de Las Vegas

Le Cinema du Coppola, Parte 1. De Gia Coppola (nieta de Francis), un drama sobre una envejecida bailarina de Las Vegas que intenta dar sentido a su vida cuando la despiden tras treinta años de carrera. Jamie Lee Curtis y Dave Bautista son los coprotagonistas, pero el bombo y platillo es que se trata de un gran regreso para la estrella de la película, Pamela Anderson. ¿Un regreso digno de un Oscar? Cosas más raras han pasado.

Megalópolis

Trailer de la esperada nueva película de Francis Ford Coppola

Le Cinema du Coppola, Parte 2. Ya sea el auténtico regreso de la temporada o un accidente de coche de proporciones épicas, la obra de amor propio de Francis Ford Coppola, que ha costado 120 millones de dólares durante décadas, ha dividido Cannes en dos bandos: los que la aman, los que la odian y los que no, y los curiosos harán cola en Toronto para lanzar ramos de flores o palos. Es la historia de una ciudad ficticia, Nueva Roma, con un alcalde Trump (Giancarlo Esposito) y un héroe arquitecto (Adam Driver) que puede detener el tiempo. Has pagado por esto comprando el vino de Coppola, así que puede hacer cualquier maldita película que quiera.

Nightbitch

Amy Adams en "Nightbitch", basada en una novela de Rachel Yoder

La novela de Rachel Yoder de 2021 sobre una madre estresada que da rienda suelta a su perro interior se convierte en una obra de oscuro realismo mágico, con Amy Adams en el papel protagonista. La talentosa directora Marielle Heller hizo el biopic del Sr. Rogers Un bonito día en el barrio (2019), pero también las complejas heroínas de Diario de una adolescente (2015) y ¿Me perdonas? (2018).

Queer

Daniel Craig en una escena de "Queer", la película del director italiano Luca Guadagnino

Qué, ¿esperabas algo recatado del director Luca Guadagnino? Nos regaló el trío de Challengers de este año e hizo que Timothée Chalamet le hiciera cosas indecibles a un melocotón en Call Me by Your Name (2017). Ahora reimagina la novela del escritor beat William S. Burroughs (escrita a principios de la década de 1950 pero no publicada hasta 1985) en un vehículo surrealista para Daniel Craig como un expatriado gay en México.

La habitación de al lado [The Room Next Door]

Tilda Swinton y Julianne Moore, protagonistas de la primera película de Pedro Almodóvar hablada en inglés

El director Pedro Almodóvar se encuentra en pleno resurgimiento de su carrera, y su primer largometraje en inglés reúne a Tilda Swinton (que protagonizó el brillante cortometraje de Almodóvar La voz humana en 2020) y Julianne Moore en el papel de dos mujeres que reflexionan sobre sus vidas, sus elecciones y su mortalidad.

Saturday Night

¿Se imagina cómo serían los 90 minutos previos a la emisión del primer Saturday Night Live, el 11 de octubre de 1975? Ahora ya no tiene que hacerlo: Jason Reitman (hijo del director de Cazafantasmas, Ivan) nos traslada en tiempo real al caos entre bastidores de la loca apuesta de Lorne Michaels (Gabriel LaBelle). Un reparto de desconocidos interpreta a los actores de Not Ready for Prime Time.

Fuente: The Washington Post.

[Fotos: EFE/ Sarah Yenesel; REUTERS/Carlos Osorio; EFE/biennale di Venezia; High Frequency Entertainment; A24 vía AP; Warner Bros]