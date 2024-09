Un festival sobre creatividad, educación e inteligencia artificial, en Buenos Aires

Del 4 al 7 de septiembre, Buenos Aires será la sede de un festival sobre IA

La Ciudad de Buenos Aires, del 4 al 7 de septiembre, será anfitriona de un festival Creatividad, educación e inteligencia artificial: Nuevas perspectivas de convivencia, que explorará la sinergia entre la creatividad, la educación y la inteligencia artificial. El evento está organizado por el Goethe-Institut, en colaboración con Fundación Medifé, Artlab y la Delegación de la Unión Europea. La programación incluye paneles de discusión, talleres y exhibiciones artísticas enfocadas en la inteligencia artificial (IA).

El festival busca abordar cómo aprovechar la IA en la gestión de procesos creativos, las transformaciones en la traducción, y las innovaciones en metodologías pedagógicas. Especialistas y participantes analizarán también las consideraciones éticas y legales relacionadas con esta tecnología emergente. Se destaca la propuesta de nuevos modelos educativos y normativos que regulen el uso de la IA, dado que la tecnología presenta tanto oportunidades como desafíos.

Entre los principales temas por tratar, sobresale el papel de la IA en la creatividad, que incluye el examen del impacto de tecnologías como los modelos generativos y el aprendizaje automático en el arte y el diseño. Los expertos también discutirán el potencial de la IA en entornos educativos, analizando las competencias futuras necesarias, así como las implicaciones para educadores y la configuración de nuevos escenarios de evaluación. Asimismo, se abordarán las consideraciones éticas y legales, enfocándose en nociones de autoría y privacidad de datos.

Este evento está dirigido a educadores, artistas, tecnólogos y el público en general interesado en la convergencia entre IA, creatividad y educación, además de responsables políticos y líderes que deseen entender las implicaciones más amplias de estas tecnologías en la sociedad. Las sedes del festival incluyen el Goethe-Institut Buenos Aires, Artlab y el CAI. Las entradas son gratuitas y pueden reservarse en línea.

Los ejes temáticos

El papel de la IA en la creatividad: examinar el modo en que las tecnologías de IA, como los modelos generativos y el aprendizaje automático, están influyendo en la expresión artística, el diseño y la resolución de problemas. Descubrir las formas en que este nuevo desarrollo tecnológico puede aumentar la creatividad humana e impulsar el arte y la innovación. IA en entornos educativos: explorar el potencial que presenta la IA en los contextos educativos y profesionales, indagando sobre las competencias futuras, las implicancias para educadores y la configuración de nuevos escenarios de evaluación y calificación. La IA puede contribuir a una mayor calidad y equidad educativa y ofrecer nuevas herramientas. Se discutirán cuáles son los desafíos de cara al futuro. Consideraciones éticas, legales y prácticas: debatir las dimensiones éticas, los desafíos y oportunidades de regulación y legislación de la IA. Cómo repensar a la luz del avance tecnológico. Nociones clásicas como las de autoría y las implicancias éticas referidas a la privacidad de los datos y la cuestión de los sesgos. Considerar los cambios culturales que supone la innovación técnica y sus modos de uso. IA y la traducción: ¿Hará la inteligencia artificial innecesaria la profesión del traductor en el futuro? ¿Qué puede lograr realmente la traducción por IA y cómo evalúan los expertos el desarrollo futuro?

Boris Eldagsen impartirá un taller sobre deepfake dirigido a fotoperiodistas

Programa por día

Miércoles 4 de septiembre

A las 17, en la sede del Goethe-Institut. Taller para fotoperiodistas sobre el deepfake: ¿IA O NO? Cómo detectar el deepfake en imágenes y videos, a cargo de Boris Eldagsen, que ofrecerá una perspectiva general sobre los métodos actuales para la generación de deepfake o imágenes falsas y de cómo reconocerlas (todavía). Con traducción simultánea. Evento cerrado.

Jueves 5 de septiembre

A las 17, en la sede de Artlab . Alcances y limitaciones de la legislación sobre IA , con Débora Marhaba , Sandra Wierzba , Amador Sánchez Rico . Modera: Camilo Gutiérrez .

A las 19, en la sede de Artlab. Inauguración de la exhibición colectiva con Hypereikon, Bbmotion, Asdrubal, Dano Marello y Hyphae. Live a/v shows: mwseo, Celesta.

Viernes 6 de septiembre

A las 16:30, en la sede de Artlab . Taller de creatividad y fotografía artística PROMPTOGRAFÍA - Cómo la IA está definiendo el futuro de la fotografía y el vídeo , a cargo de Boris Eldagsen . Un panorama general sobre las posibilidades actuales de la generación de imágenes con IA y sus consecuencias para las profesiones creativas y la sociedad. Proporcionará una comprensión profunda de la tecnología y una base sólida para aplicaciones individuales. Con traducción simultánea.

A las 17, en la sede del Goethe-Institut . Traducción literaria e IA . con Ezequiel Canle Santamaría y Andreas Förster . Modera: Marita Propato . ¿Hará la inteligencia artificial innecesaria la profesión del traductor en el futuro? ¿Qué puede lograr realmente la traducción por IA y cómo evalúan los expertos el desarrollo futuro? Ezequiel Canle Santamaría es jurista y Andreas Förster es traductor. Este panel forma parte de la serie de eventos Kultur Intensiv del Goethe-Institut Buenos Aires . Conferencia híbrida con traducción simultánea

A las 18:30, en la sede de Artlab . Sesgos, cultura e IA , con Joan Imanol Gonzalez Quiroga (FundAR), Paula Luvini (FundAR), Rodrigo Fernando Díaz (UNSAM). Modera: Alejandro Galliano .

A las 20, en la sede de Artlab. Desnudar la caja negra: prácticas artísticas cocreativas con IA, con Wolfgang Bongers Heinzmann y Karen Palacio. Modera: Jazmín Adler.

Paneles abordarán el impacto de la IA en la creatividad y el diseño

Sábado 7 de septiembre

A las 14, en la sede del Goethe-Institut . Conferencia: IA y competencias para la educación en el futuro , con Nele Hirsch (DE), Alejandro Artopoulos (Univ. San Andrés/UBA). Modera: Christian Milillo (Flacso). ¿Cómo será la convivencia en la sociedad argentina/ alemana-europea en 2050 ante los avances de la IA? ¿Qué competencias futuras serán necesarias para ello? ¿Cuáles ganarán probablemente relevancia en el futuro y cuáles la perderán? (Perspectiva mundial). ¿Qué significa ‘buena educación’ en una sociedad cada vez más digitalizada, por ejemplo, en cuanto al papel de los educadores, la importancia de los certificados/títulos, así como también la configuración de escenarios de evaluación y calificación? ¿En qué aspectos contribuye la IA a mejorar la equidad educativa? ¿En qué medida aumenta la desigualdad educativa? Conferencia híbrida con traducción simultánea.

A las 15:30, en la sede del Goethe-Institut . Conferencia: Competencias en IA para el trabajo , con Insa Reichow (DE), Fabio Tarasow (Flacso). Modera: Nahuel González (Flacso). ¿Será la competencia en IA en el futuro el factor diferenciador para el éxito profesional? ¿Si el pensamiento autónomo, el cuestionamiento y la experimentación resultan cruciales para generar innovación, ¿cómo podría aplicarse esta misma actitud en contextos educativos y profesionales futuros? ¿Qué interesantes oportunidades ofrece ya la IA en el contexto educativo y profesional y qué desafíos pueden plantearse en el futuro? Conferencia híbrida con traducción simultánea.

A las 16, en la sede de CAI (Centro Audiovisual Inmersivo) . Visita guiada exhibición Amarhac y Vanesa Massa .

A las 17, en la sede de CAI (Centro Audiovisual Inmersivo) . Entrevista: Vanesa Massa x Emilse Garzón . Con una sólida formación en arquitectura y una intensa devoción por la expresión artística, Vanesa Massa profundizará sobre cómo utiliza hoy herramientas digitales como la IA para crear obras visuales que exploran la emoción, la abstracción y el espacio.

A las 18:30, en la sede CAI (Centro Audiovisual Inmersivo) . Panel de discusión: ¿CONDENA O FLORECIMIENTO? El futuro de la creatividad después de la IA , con Boris Eldagsen . Modera: Jazmín Adler . La creatividad rara vez se define en el debate sobre el futuro de la creatividad humana. Boris Eldagsen presenta una teoría de la creatividad que permite dividir la cooperación creativa entre humanos e IA de una manera significativa. Con traducción consecutiva.

A las 20, en la sede de CAI (Centro Audiovisual Inmersivo. Cierre: Ulises Labaronnie & Vanesa Massa live a/v show. Maia Dros DJ set.

Sedes del festival: Goethe-Institut Buenos Aires, en Av. Corrientes 343, C. A. B. A.; Artlab, en Roseti 93, C. A. B. A, y CAI- Centro Audiovisual Inmersivo, en Jorge Newbery 3039, C. A. B. A.

Fotos: Gentileza prensa del festival (Marcus Hoehn).