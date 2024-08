Elisa Insua cuestiona el progreso y el consumo

La artista presenta con “Dinamita Carnaval”, en la Galería Acéfala

Elisa Insua presenta Dinamita Carnaval, en la Galería Acéfala, una muestra que aborda la dualidad de la naturaleza humana, resaltando tanto su capacidad creativa como destructiva.

Insua reutiliza desechos industriales y objetos de consumo masivo para crear obras que reflejan elementos de la industrialización, elevándolos a la categoría de monumentos dignos de memoria y contemplación. La exhibición invita al espectador a reflexionar sobre temas como la minería, la industria petrolera y la tecnología, explorando a la vez el concepto de progreso desde una perspectiva crítica.

Marina Furlanetto, en su texto curatorial, menciona: “Insua emerge de los descartes, de las falsas alegrías. Ejerce un provocador y juguetón guiño hacia la ecología política de los desechos plásticos.” Esta reflexión añade una capa de interpretación a las obras de Insua, orientándolas hacia un compromiso con la sostenibilidad y la crítica al consumismo contemporáneo.

Elisa Insua

La trayectoria de Insua ha ganado reconocimiento internacional debido a su enfoque innovador y provocador en el arte contemporáneo. En 2022, presentó “Sugar Coated Lies” en el Kyoto Art Centre en Japón, una serie que reflejó sobre la desigualdad económica mediante esculturas hechas con golosinas. Un año antes, en 2021, expuso “The Path of Least Resistance” en Materials for the Arts en Nueva York, examinando cómo las reglas económicas influyen en nuestro comportamiento.

Además de la exposición en Galería Acéfala, Elisa Insua participará en Affair, una feria de arte colaborativa y autogestionada que busca acercar el arte a nuevos públicos. La galería presentará sus trabajos junto a los del artista Erik Arazi. AFFAIR 2024 contará con la participación de 15 galerías y un espacio gastronómico, ofreciendo entrada gratuita y ampliando así la accesibilidad al arte.

"Meteorito malaquita"

En “Dinamita Carnaval”, Insua explora profundamente la naturaleza humana usando la dualidad entre creación y destrucción para plantear cuestiones ecológicas y socioeconómicas desde una perspectiva crítica y provocadora. Monumentos hechos de mármoles suntuosos, motosierras, dinamitas y picos mineros transformados en esculturas que dialogan sobre la minería y la industrialización son parte esencial de esta muestra que promete un enfoque distintivo y reflexivo sobre el progreso y sus contradicciones.

La exhibición plantea varios interrogantes sobre la relación de los seres humanos con el entorno y el legado que dejan para las futuras generaciones. Elementos como un gigantesco meteorito verde recubierto de placas electrónicas simbolizan la extinción humana por tecnología, apuntando también a reflexiones sobre la ecología y la memoria histórica.

"Construcción destrucción"

Elisa Insua ha logrado combinar arte y activismo de manera influyente, convirtiéndose en una voz autorizada en el diálogo sobre la sostenibilidad y el impacto del consumismo en la sociedad contemporánea. La diversidad y complejidad de su obra en “Dinamita Carnaval” ofrecen una oportunidad única para explorar estas temáticas cruciales en el escenario del arte moderno.

*Dinamita Carnaval, en la Galería Acéfala, Niceto Vega 4754. CABA. Sábados de 16 a 20 hs. Entrada libre y gratuita