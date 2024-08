Martha Argerich confirmó que no se presentará en el Teatro Colón este año

Martha Argerich anuncia que no se presentará en 2024 en el Teatro Colón de Buenos Aires

“Querido público argentino. Cómo lo siento... Lamento no poder estar con ustedes este año. Siempre me siento tan estimulada y ayudada cuando estoy con ustedes por el entusiasmo y el cariño incondicional que siempre me demuestran, solamente ustedes. Bueno, muchas gracias. Espero que sea otra vez”. Con estas palabras, Martha Argerich confirmó que no se presentará en el Teatro Colón en agosto, como tradicionalmente sucede en esta época del año en ocasión del Festival Martha Argerich.

En paralelo, el Teatro Colón informó que el Festival que lleva el nombre y apellido de la extraordinaria pianista argentino-suiza “será reprogramado para una fecha que pronto anunciaremos”. La gran concertista, de 83 años, tiene fechas confirmadas de presentaciones durante septiembre en Eslovenia, Austria, Chequia, Países Bajos y Francia; durante octubre en Suiza y Alemania, y durante diciembre en Alemania, Francia y Austria. De acuerdo a este calendario, existen muchas posibilidades que su llegada a Buenos Aires para presentarse en el Teatro Colón recién se pueda concretar en 2025.

Martha Argerich en una de sus últimas presentaciones en el Teatro Colón, durante agosto de 2022

El comunicado de prensa del coliseo lírico agrega que “estamos coordinando con Martha y quienes hacen posible esta maravillosa fiesta de música y talentos, para que el público disfrute del brillo y la excelencia de este acontecimiento único. Será una gran alegría reencontrarse muy pronto con la queridísima Martha Argerich, para celebrar juntos uno de los Festivales más reconocidos y queridos del mundo”.

Festival Martha Argerich

El Festival Martha Argerich en el Teatro Colón es un evento cultural de gran relevancia internacional en el panorama musical de Buenos Aires. El festival busca celebrar la música clásica y brindar una plataforma para la exposición de talentos jóvenes y consagrados. Durante el evento, se presentan una serie de conciertos y recitales que incluyen la participación de solistas, orquestas y conjuntos de cámara de primer nivel.

La presencia de Martha Argerich no solo como intérprete, sino también como curadora y organizadora del festival, añade un valor especial al evento. Su influencia y prestigio atraen a músicos de renombre internacional y a audiencias de todo el mundo, consolidando al Festival Martha Argerich como una cita imperdible en el calendario cultural de la ciudad.