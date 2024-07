¿Vivirá el liberalismo? ¿Y lo merece?

"Liberalism as a Way of Life" (El liberalismo como forma de vida), de Alexandre Lefebvre

Mi dicho favorito sobre mis compatriotas judíos no hace hincapié en nuestra tenacidad o nuestra piedad, sino en algo mucho más importante: nuestra pasión por el desacuerdo. “Dos judíos, tres opiniones“, me dijo una vez un rabino durante uno de mis periódicos ataques de religiosidad. La máxima del rabino resonaba a menudo en mi mente en una forma ligeramente revisada mientras estaba en la escuela de posgrado, haciendo un doctorado en la disciplina más discutible de la academia. “Dos filósofos, diez opiniones”, pensaba cuando veía a mis compañeros intercambiar animadas discusiones en los seminarios, o cuando mi asesor me devolvía los trabajos con un aluvión de comentarios talmúdicos en los márgenes. Me halagaba su enérgica oposición, por supuesto. Para un filósofo, como para un judío, no hay insulto tan grave como el asentimiento aplacador, ni tributo tan grande como una refutación detallada.

Estoy tentado de rebatir casi todas las afirmaciones de Liberalism as a Way of Life (El liberalismo como forma de vida), un nuevo y conmovedor libro del filósofo político Alexandre Lefebvre, y por eso sé que lo admiro. Hay muchas cosas que merece la pena protestar en esta audaz y absorbente salva sólo porque hay muchas cosas que merece la pena considerar.

A primera vista, el proyecto de Lefebvre puede parecer anticuado, o incluso desesperanzado. Durante años, la ideología que aspira a resucitar ha ido cojeando, rechazando torpemente los ataques de todos los frentes mientras perdía cada vez más adeptos culturales. Los críticos de la derecha arremeten contra el liberalismo por rechazar la tradición, mientras que los detractores de la izquierda lamentan su tibio incrementalismo y la crueldad de sus políticas económicas. Incluso sus defensores sólo pueden argumentar débilmente a su favor. En innumerables mesas redondas, de algún modo idénticas, en podcasts y en revistas, escuchamos a los mismos apologistas poco inspirados. Francis Fukuyama, de 71 años, insiste contra toda evidencia en que la democracia liberal a la antigua está destinada a prevalecer; Cass Sunstein, dos años más joven que Fukuyama, nos insta a consolarnos con nuestros derechos en peligro.

El filósofo político Alexandre Lefebvre

En esta atmósfera intelectual anquilosada, un aluvión de nuevos alegatos a favor de una ideología maltrecha proporciona un soplo de aire fresco. Libros como Liberalism Against Itself (El liberalismo contra sí mismo, 2023), de Samuel Moyn, y The Lost History of Liberalism (La historia perdida del liberalismo, 2018), de Helena Rosenblatt, han intentado rehabilitar la tradición volviendo a sus encarnaciones más antiguas y apasionantes: basándose en fuentes históricas, Moyn y Rosenblatt demuestran que el liberalismo fue una vez más un ethos global y menos una empresa de laissez-faire.

Lefebvre adopta una postura diferente. “Es fácil perder de vista lo extraordinario que es el liberalismo”, escribe. Su objetivo es recordarnos su promesa, no recurriendo al pasado, sino pidiéndonos que hagamos balance de los valores en los que nos sumergimos en el presente. Si reflexionamos honestamente sobre nuestras propias convicciones, cree, descubriremos que ya aceptamos la notable filosofía que fortifica la tambaleante fortaleza del experimento occidental. ¿Quién de nosotros no está de acuerdo en que “todo ciudadano... tiene la legítima expectativa de ser tratado de forma razonable y justa por las instituciones básicas de nuestra sociedad”?

El liberalismo como forma de vida difiere de sus predecesores en otro aspecto revelador. Al igual que sus colegas, Lefebvre reconoce que existe un hambre palpable de una visión liberal más rica, pero intenta proporcionarla admitiendo que los enemigos más peligrosos de la filosofía pueden tener razón al respecto.

"Liberalism Against Itself" de Samuel Moyn y "La historia perdida del liberalismo", de Helena Rosenblatt

El gigante de la filosofía política del siglo XX, el veterano profesor de Harvard John Rawls, introdujo la distinción en el corazón del liberalismo contemporáneo. En su clásico de 1993, Liberalismo político, distinguió entre una “doctrina integral”, los valores personales que un ciudadano abraza a puerta cerrada, y “una concepción política de la justicia”, los principios institucionales liberales que un ciudadano respalda en público. A sus ojos -y a los de sus muchos seguidores- el liberalismo existe para mantener una rígida separación entre ambos. Los habitantes de un Estado liberal deben suscribir lo que Rawls denominó “un sistema justo de cooperación social” que rige la vida pública, pero son libres de seguir cualquier sistema moral particular en privado. Diversas doctrinas integrales -el budismo, el pacifismo, el ascetismo, etc.- son todas compatibles con los principios liberales de gobierno.

Desde la publicación de la obra de Rawls, la línea liberal estándar ha sido que vivimos (o deberíamos vivir) bajo el liberalismo político, no integral. De hecho, si el liberalismo es sólo una teoría de acuerdos institucionales, entonces no es posible aplicar sus ideas a nuestra vida privada.

Siempre provocador, Lefebvre adopta precisamente el punto de vista inverso, sugiriendo que exhibimos regularmente valores liberales en nuestras interacciones interpersonales, pero que aún no hemos logrado nada que se parezca al liberalismo en la esfera pública. Nuestro sistema de gobierno y de distribución de la riqueza es una aleación impura que une “liberalismo y otras ideologías”, entre ellas el capitalismo sin trabas (Rawls pedía una redistribución drástica de la riqueza) y la meritocracia (una configuración que recompensa desproporcionadamente el talento, creando jerarquías que Rawls habría rechazado). Una sociedad que cumpliera las estrictas normas de Rawls, escribe Lefebvre, “sería casi irreconocible”. Aún así, “que el liberalismo no es, ni debería ser, una filosofía de vida o una visión global del mundo... se da por sentado”, al menos por parte de los principales defensores del liberalismo en el mundo académico.

"Liberalismo político", de John Rawls

Sin embargo, algunos de los antagonistas más alarmantes de la filosofía sostienen que no hay cisma entre la moral privada y los compromisos públicos. Los reaccionarios cristianos que se consideran a sí mismos “post-liberales” conciben el liberalismo “sólo secundariamente en términos de instituciones legales y políticas”, escribe Lefebvre. “Mucho más significativo es el liberalismo como cosmovisión y sistema de valores”. En los desfiles del Orgullo y en las aulas de primaria, en las clínicas abortistas y en los bares gays, los posliberales paranoicos ven la mano de su todopoderosa némesis en acción. “Una característica distintiva del liberalismo es una especie de mala fe organizada”, escribe uno de sus representantes más destacados, el católico ultraconservador Adrian Vermeule. “Incluso ante sí mismo, niega su propio carácter sustantivo”. En otras palabras, los liberales se niegan a reconocer que el liberalismo político da lugar al libertinaje privado.

Aunque esta conclusión es de rigor entre los religiosos de derechas, ninguno de su brigada ha conseguido articularla en términos precisos (o incluso no histéricos). Después de las portentosas oscuridades de los posliberales, la cortante claridad de Lefebvre es un alivio. Por fin alguien ha desarrollado un vocabulario riguroso y no sentimental con el que sondear la relación entre las corrientes moral y política de la tradición liberal. ¿Es posible separarlas? ¿Deben las instituciones políticas liberales dar lugar a una vida cultural liberal? ¿Es la vida cultural liberal un prerrequisito para las instituciones políticas liberales? ¿Y qué es exactamente la cultura liberal?

Son preguntas cruciales y cuidadosamente planteadas, aunque no siempre me convenzan las respuestas de Lefebvre, sobre todo cuando se encuentra en sintonía con Vermeule. Él adopta un tono diferente, por supuesto, pero también acepta que el liberalismo es la fuerza definitoria de nuestra sociedad, que está “en la raíz de todo lo nuestro”. “Lo que nos parece divertido, indignante o significativo; cómo nos comportamos en la amistad o el romance; y los ideales que nos fijamos como ciudadanos, profesionales, vecinos y miembros de la familia”.

Se trata de una admisión sin precedentes por parte de un teórico liberal, aunque ya se había planteado una cuestión superficialmente similar con anterioridad, sobre todo por parte del filósofo político de Oxford G.A. Cohen. En una influyente refutación a Rawls que desarrolló a lo largo de la década de 1990, Cohen sugirió que la ética liberal integral es necesaria para que el liberalismo político funcione: Si los ciudadanos de un sistema político liberal no encarnan ciertos valores liberales en su vida privada, las instituciones liberales se desmoronarán. Lefebvre subraya que su tesis es diferente: no se pregunta “qué virtudes son necesarias para la democracia liberal”, sino “qué virtudes son -o más ampliamente, qué forma de vida es- impartidas por la democracia liberal”.

Adrian Vermeule y G.A. Cohen

Y su conclusión es: las nuestras. Nuestra inclinación por la justicia, nuestro sentido de la obligación social, nuestra repugnancia ante la brutalidad, nuestro gusto por programas de televisión como Parks and Recreation, nuestro aborrecimiento del discurso del odio... todo forma parte de nuestra herencia liberal. Dado que ya somos liberales integrales, aunque a veces en el armario, la ambición de Lefebvre es proporcionarnos razones “espirituales” y “existenciales” para abrazar lo que somos. El liberalismo nos hace más justos y menos pretenciosos, explica. Incluso puede hacernos “ligeros, irónicos, divertidos y juguetones”.

El libro de Lefebvre es ciertamente divertido y juguetón, pero los argumentos que presenta a favor del liberalismo sólo persuadirán a quienes ya estén inmersos en la cultura que describe. ¿Tiene razón al afirmar que nos estamos cociendo un brebaje uniformemente liberal?

Ofrece dos argumentos para apoyar esta afirmación, y ninguno de ellos es del todo convincente. En primer lugar, sostiene que el liberalismo explica nuestros reflejos éticos; en segundo lugar, sostiene que muchos de nuestros artefactos artísticos más queridos sólo son inteligibles en un contexto de liberalismo integral. Para ilustrar la primera afirmación, nos pide que consideremos a una persona que utiliza insultos crueles. El liberalismo, nos dice, está en la raíz de nuestra indignación: “¿Qué otra cosa podría explicar su chispa visceral de ira, su arrebato de indignación?”. No estoy dispuesta a responder a esta provocación retórica como él espera. Innumerables marcos éticos alternativos, desde el feminismo hasta el cristianismo, pueden reivindicar mi repugnancia. Asumir que el liberalismo es el único sistema que puede justificar o explicar la aversión al fanatismo es ignorar una gran cantidad de tradiciones morales que son, como mínimo, igual de formativas.

Elenco de "The Good Place" (Robert Trachtenberg/NBC)

Para demostrar que el liberalismo influye en nuestro consumo cultural, Lefebvre señala series de televisión como The Good Place y Parks and Recreation. Al leer sus elogios a estas series, me pregunté si el liberalismo ha caído en desgracia debido a su estética alegre y optimista: si estos programas alegres y cursis son los logros artísticos más destacados de la tradición, entonces tal vez merezca arder.

Pero incluso si me contentara con las banales ofertas culturales del liberalismo, Parks and Recreation y The Good Place difícilmente son representativas de la gama de entretenimientos populares en circulación. ¿Qué me dicen de las películas de superhéroes, que describen un mundo jerárquico en el que camarillas de aristócratas naturales luchan por salvar a la humilde población? ¿Qué hay de Juego de Tronos, que rebosa de sangrientas batallas e intrigas cortesanas que nos tientan a la nostalgia monárquica? ¿Y The Bachelor, un homenaje a las escleróticas costumbres románticas de la trama matrimonial del siglo XVIII?

Quizá lo más importante es que no estoy seguro de que “ser liberal sea una forma de ser intrínsecamente satisfactoria, generosa y divertida”, como promete Lefebvre con tanto optimismo. Las virtudes de las instituciones liberales, como la objetividad y la imparcialidad, no pueden importarse sin problemas a la vida emocional sin algunos costes inquietantes. Lefebvre dice a bombo y platillo que el liberalismo integral podría animarme “a salir de mí mismo y a estar un poco menos atenazado por mi yo”. Pero alguien que fuera imparcial hasta el final sería un tipo de persona impersonal -del tipo sin prejuicios, claro, pero del mismo modo, del tipo sin enredos ni lealtades. No se debe permitir que el Estado tenga favoritos, pero ¿qué clase de personas seríamos si no tuviéramos prejuicios a favor de quienes amamos? ¿Qué pasa si quiero que me atenace el yo de mí, y el yo de mis aversiones y afectos?

Lefebvre y yo podemos discutir sobre la conveniencia de un liberalismo integral -y disfrutar de nuestra discusión- precisamente porque vivimos (por ahora, al menos) en una sociedad liberal: porque no hay un único conjunto de valores que estemos obligados a compartir. Ambos somos liberales, pero no somos iguales. Y quizá eso baste para redimir todo el esfuerzo.

British Philosophers Sir Isaiah Berlin dies (Grosby Group)

El filósofo liberal Isaiah Berlin anticipó que esta conclusión podría resultar desalentadora para quienes buscan una resolución más grandiosa. “Promover y preservar un equilibrio incómodo” entre grupos enfrentados es “la condición previa de las sociedades decentes”, escribió. “¿Un poco aburrida como solución, dirán? ¿No es el material del que están hechos los llamamientos a la acción heroica de líderes inspirados? Pero si hay algo de verdad en esta opinión, quizá sea suficiente”. Quizá también haya algo de belleza silenciosa en ella.

Uno de los supuestos de la nueva ola de apologías del liberalismo es que, para seguir atrayendo adeptos, la ideología estancada debe ser reformulada como una empresa espiritual, o una terapia personal, o un proyecto grandioso y vigorizante. Pero quizá haya algo que decir a favor de una filosofía menos estridente y más minimalista. Al fin y al cabo, el conflicto puede ser moneda de cambio del respeto, el afecto y el entusiasmo. El liberalismo, como la filosofía y el judaísmo, podría justificarse por el alegre tumulto de desacuerdos que permite, precisamente porque no dicta los detalles del gusto televisivo o las ambiciones privadas. La pura diferencia puede ser una delicia en sí misma.

Dos judíos, tres opiniones. Dos filósofos liberales, 40 opiniones en un solo artículo. Toda una sociedad de liberales políticos, todo un glorioso caos de disidencia. ¿Cómo podríamos pedir más?

Fuente: The Washington Post