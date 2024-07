La narrativa porteña de “Microcentro Cuenta Cuentos” ya tiene su antología

El libro "Microcentro 9 cuentos" fue presentado en el centro cultural Arthaus Central

La antología Microcentro 9 cuentos, editada a partir del concurso literario Microcentro Cuenta Cuentos, fue presentada en Arthaus Central con la participación de los ganadores, la editora Ana Ojeda, el coordinador del certamen, Ignacio Iraola, y Javier Grosman, director de la productora organizadora.

Microcentro Cuenta Cuentos se gestó con el objeto de dar a conocer nuevas narrativas sobre la ciudad de Buenos Aires, además de propiciar la creación literaria. El jurado estuvo compuesto por los escritores Mariana Enríquez y Fabián Casas, y la periodista Lala Toutonian.

Javier Grosman subrayó que el certamen concurso se convirtió en un estímulo para generar nuevas ideas.“Amamos las historias y, sobre todas las cosas, amamos generar los ámbitos necesarios para que autores jóvenes puedan contarlas”, afirmó. Manifestó un gran orgullo y una gran felicidad por presentar presentando un libro de relatos urbanos con eje en el Microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, y se mostró agradecido con todos los permitieron llevar adelante el concurso.

La antología está integrada por las nueve obras que resultaron finalistas del concurso "Microcentro Cuenta Cuentos"

Por su parte, Ignacio Iraola expresó la importancia que tienen los concursos en la carrera de un escritor para darse a conocer, porque constituye la garantía de ser leídos. “En este caso, había un jurado de enorme prestigio que habilitó a mucha gente para presentarse para eso”, sintetizó.

Ana Ojeda, editora de libro, se detuvo en un exhaustivo y detallado análisis de cada uno de los cuentos que forman parte de este libro. Señaló sus puntos de encuentro, sus diferencias, temas, problemáticas y voces. “Me parece interesante investigar qué imagen surge de esa parte de la ciudad instalada en el discurso público como la City. Es decir, como sinécdoque de la ciudad en su conjunto. Los nueve cuentos de esta antología pueden organizarse en torno a dos ejes antagónicos: por un lado la idea de mucha gente versus lo que sucede a puerta cerrada, es decir, lo privado (a veces, íntimo) y lo público”, explicó.

Ojeda adelantó que en la antología hay cuentos con policías corruptos, familias en tensión, esperas en ventanas, TOC, trámites, dibujos con modelo vivo, trabajadores panaderos, el borde de una psicosis. Viajes en tren, viajes en subte, viajes en colectivo. Gente que atraviesa calles abarrotadas o vacías; gente que va al trabajo, que vuelve del trabajo; que busca trabajo; plazas, pobres, perros, peatonales, deseos, esperanzas y esperas.

El jurado integrado por Lala Toutonian, Mariana Enriquez y Fabián Casas, y el coordinador Ignacio Iraola, junto a la ganadora del concurso, Renata Bergna

Para cerrar el acto, tomaron la palabras algunos de los ganadores y expresaron cuáles fueron las motivaciones para la escritura de esas piezas, además de adelantar sus futuros proyectos. Renata Begna retomó a Ojeda para indicar lo sorprendente que es descubrir cómo “se entrelazan todos los cuentos de alguna manera. Escrituras y autores distintos captaron un aire parecido del Microcentro porteño”.

Julia Díaz Luque, oriunda de Córdoba, resaltó su propia particularidad de venir de una provincia y hablar del Microcentro de la ciudad de Buenos Aires. “Mi condición de no porteña me hizo reflexionar qué tenía para decir yo sobre este lugar del cual casi no conozco sus límites. Me remontó a las veces que vine a hacer trámites, casi como una extranjera, y al momento en que viví fuera del país, en el que uno se apropia de este lugar tan ajeno”.

La antología está integrada por las nueve obras que resultaron finalistas del concurso que pertenecen a Renata Begna, Emiliano Pérez Garay, Nicolás Fernández Murian, Sofía De Cucco Alconada, Julia Díaz Luque, Gabriel Avalos Abuin, Leandro Manuel Calle, Nicolás Hochman y Julián Di Benedetto.

[Fotos: gentileza prensa MCC]