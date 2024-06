74 años sin Milada Horáková: proyectan una película sobre el valor de su lucha

La historia de Milada Horáková merece ser contada. Nacida en Praga en 1901, fue miembro del movimiento de resistencia contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y murió víctima de “asesinato judicial” condenada y ejecutada por el Partido Comunista de Checoslovaquia, por supuesta “conspiración y traición”.

Figuras como Albert Einstein, Vincent Auriol, Eleanor Roosevelt y Winston Churchill intercedieron por su vida, pero finalmente murió en la horca. Sus restos nunca fueron encontrados. Se cumple un nuevo aniversario de su muerte, que fue el 27 de junio en 1950, del cual se cumplen 74 años.

Para recordarla, mañana, a las 18:30, en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento y Paraná, CABA), en la Sala Manuel Antin, se proyecta Milada, una película checo-estadounidense de 2017 realizada para Netflix.

El papel de Horáková lo interpretó la actriz israelí-estadounidense Ayelet Zurer. La dirigió el cineasta checo David Mrnka, quien también fue uno de los guionistas.

Mrnka tardó 10 años en hacer este filme. Sobre el proceso de escritura, el rodaje, cómo logró convencer a la hija de Horáková y sobre la importancia de esta luchadora conversó en una entrevista con el periodista Jorge Elías para el canal de YouTube CADALTV.

“Milada fue una figura muy importante en la historia de nuestro país y no mucha gente la conocía más allá de nuestras fronteras. Me interesaba su historia y me fascinaba su lucha y, en última instancia, lo que pagó por esa lucha”, dice en esa conversación.

La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa (escribir a eventoscadal.org). Invitan CADAL (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina), la Embajada de la República Checa, el Cultural San Martín y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la web de CADAL —en marzo celebró 21 años en defensa de los derechos humanos— puede descargarse de forma gratuita el libro Milada Horáková: defensora de los Derechos Humanos y víctima de los totalitarismos, escrito por Ricardo López Göttig y publicado por CADAL y Konrad Adenauer Stiftung en el año 2020.

