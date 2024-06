Oro y disparos: la última obra satírica de Maurizio Cattelan es una pared dorada acribillada a balazos

Lo primero que llama la atención al llegar a la galería que alberga la última obra satírica del artista Maurizio Cattelan es el brillo. El brillo de 64 paneles recubiertos con oro de 24 quilates: en total, una pared resplandeciente de 17 pies de alto y 68 pies de ancho.

El segundo son las marcas de viruela en todo ese oro, creadas por más de 20.000 balas disparadas con seis armas diferentes.

Pero la tercera impresión es probablemente la más llamativa: de cerca puedes verte reflejado en el oro. Y cuando te tomas una selfie, como lo han estado haciendo muchos espectadores durante el último mes, parece que tú mismo estás lleno de agujeros de bala.

Riqueza y lujo en Estados Unidos, atravesado por la agonía de la violencia armada. Esa es la explicación que la mayoría de los visitantes se llevan de la exposición individual de Cattelan, la primera en más de dos décadas de un artista conceptual famoso por una serie de obras similares. Incluyen: Un simple plátano pegado a una pared con cinta adhesiva que se robó el espectáculo en Art Basel en Miami (y llamó tanta atención que hubo que quitarlo); un retrete de oro que funcionaba (finalmente fue robado); y una efigie del Papa derribado por un meteorito.

Pero si se le pide al propio Cattelan que defina su nueva obra, titulada Domingo, el italiano de 63 años se muestra inflexible en no señalar con el dedo a Estados Unidos. “No podemos ser tan específicos”, dijo en una entrevista, de pie junto a su trabajo. “En realidad, puede tratarse de cualquier parte del mundo”. Cuando se le pidió criticar las críticas, respondió con picardía: “Creo en la pluralidad. Lo que digan está bien”.

La galería Gagosian dice que la exposición de Cattelan ha sido una de las más exitosas hasta la fecha, con 14.000 visitantes hasta el momento. La mayoría de los espectadores dicen que su emoción clave parece ser de contradicción: belleza y violencia yuxtapuestas, lo que los deja confundidos sobre cómo sentirse.

“Es hermoso, pero también hay ese tipo de violencia detrás, lo cual es interesante porque no estás seguro de cómo reaccionar ante ello”, dijo Brent Koskimaki, de visita reciente desde Calgary, Canadá. “Porque la creación fue algo bastante violento, ¿verdad? Pero ahora aquí dentro hay mucho silencio y calma”.

Ciertamente tiene razón en que la creación fue singularmente violenta. El artista supervisó una sesión en un campo de tiro en Brooklyn, con armeros profesionales disparando dos pistolas semiautomáticas, dos rifles semiautomáticos y dos escopetas calibre 12. Los 64 paneles fueron fabricados en Italia con acero inoxidable chapado en oro, tienen 3 milímetros de espesor y pesan más de 80 libras.

Cattelan señala que la sesión de rodaje no podría haber ocurrido en Italia. “Algunas de estas armas sólo las utiliza el ejército”, afirma. Aún así, dice, todos los profesionales de las armas que encontró en Estados Unidos han sido éticos y profesionales, lo que parece haberlo sorprendido. “No eran fanáticos en absoluto”, dijo.

A la oleada de contradicciones se suma la fuente que la acompaña, esculpida en mármol de Carrara, que Cattelan ha colocado frente a la pared picada de viruelas. Siguiendo el modelo de un amigo fallecido, es la imagen de un hombre acurrucado en un banco, orinando y con agua saliendo, bueno, del lugar obvio.

Veronique Black, amiga de Koskimaki y su esposa, Teresa, señaló que la triste representación del hombre contrastaba directamente con el hermoso brillo de la pared.

“Para mí, es hermoso y atractivo”, dijo Black, de Montreal, sobre el muro. “Entonces quieres acercarte. Casi quieres tocarlo. Y luego resulta un poco repulsivo ver al hombre orinar. Entonces te atrae algo violento y te alejas de algo que es la humanidad. Deberíamos ayudarnos unos a otros... pero tú vas hacia el oro”.

Teresa Koskimaki añadió: “¡Supongo que así es realmente la sociedad! Nos atrae algo que es hermoso. Pero también nos alejamos de lo que sucede en la sociedad y del sufrimiento de los demás”.

Una escultura de mármol del artista italiano Maurizio Cattelan que retrata a un hombre encorvado orinando se exhibe en la galería Gagosian, como parte de la instalación visual "Domingo"

Cattelan, al describir una idea que se desarrolló con el tiempo, dice que en un momento dado imaginó una galería dividida en dos, con los tiradores en un lado de una pared transparente a prueba de balas y los visitantes en el otro. Quizás, afortunadamente, eso no sucedió. En otro momento había imaginado un único panel dorado. Pero en Gagosian, “el espacio pedía algo más audaz. Un panel pasó a ser 64″.

Al tratarse de una galería, algunos (pero no todos) de los paneles están a la venta. Si bien Gagosian no publica los precios, dice que un tercio de los paneles se han vendido, a un precio de 375.000 dólares cada uno.

Probablemente sea mucho más caro que algunos paneles similares plagados de balas de otro artista, Anthony James, expuestos en otros lugares de Manhattan. El abogado de James le escribió al Gagosian, confirmó la galería, pidiendo más detalles sobre cómo se le ocurrió a Cattelan la idea. Cattelan, a través de la galería, dice que cualquier reclamo de copia “carece de fundamento”. No es la primera vez que el artista enfrenta este tipo de acusaciones; un juez federal de Miami falló a su favor en un reclamo relacionado con su famoso plátano.

Cattelan ha sido llamado de diversas formas un artista de shock y un chico malo del arte contemporáneo, difícil de precisar. Pero una mañana reciente, sonriendo y bebiendo té en un vaso, el artista parecía afable. “¿Parezco difícil?” preguntó con una sonrisa.

Cuando se le preguntó sobre el apodo de “artista de shock”, Andy Avini, director senior de Gagosian, respondió: “Lo describiría como un artista muy sensible. Los símbolos que se utilizan son impactantes. No son necesariamente sus símbolos, son símbolos que están en la sociedad”.

Avini dice que Sunday es una continuación de América de Cattelan de 2016, también conocido como su inodoro totalmente funcional fabricado en oro de 18 quilates que se colocó en un baño del Museo Guggenheim, haciendo realidad un “sueño americano de oportunidades para todos”.

Por desgracia, algunos ladrones probablemente tomaron esa idea demasiado literalmente y aprovecharon la oportunidad para robar el inodoro más tarde del Palacio de Blenheim en Gran Bretaña, donde estaba en préstamo. Nunca se ha recuperado. (Dado que estaba conectado a la plomería, el robo causó grandes daños a la casa del siglo XVIII).

En cualquier caso, dijo Avini, el programa actual lleva la idea detrás del inodoro “un paso más allá, donde la discusión gira en torno a la violencia y la riqueza. Muy específicamente, violencia con armas de fuego”. Y aún más concretamente, la facilidad para conseguir armas.

Cattelan no será tan específico. Pero eso no significa que no esté interesado en otras tomas. Cuando Mark Folino, un amante del arte que estaba de visita desde Boston, se presentó al artista y le ofreció su propia interpretación de la división de larga data en la sociedad estadounidense, Cattelan escuchó atentamente y llamó a un empleado de la galería.

“¡Toma nota!” -instruyó.

