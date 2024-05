Lectores fanáticos y emociones fuertes: Tajes, Stupia y Callum conmovieron la Feria del Libro

Magalí Tajes presentó su nueva obra "Espíritu Animal" en la Feria del Libro de Buenos Aires

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tiene la particularidad de ofrecer actividades para todas las edades y preferencias. Cualquiera que se acerque encontrará una charla o un taller que se adapte a sus expectativas. Porque el fin de la misma no es solamente la venta de libros, sino también ser un puente entre los lectores y los creadores. Durante el último sábado, se vivió algo muy particular: tres autoras, cada una con sus historias y trayectos, presentaron sus últimas obras junto a sus fanáticos que las vienen siguiendo desde hace muchos años y fueron creciendo con ellas. Se trata de Magalí Tajes con Espíritu Animal (Penguin Random House), Pame Stupia con Mi deseo es odiarte (Umbriel, de Editorial Urano) y Brianna Callum con El guardián de mi corazón (Titania, de Editorial Urano)

Lo que se vive con ellas es un boom que en muchos casos viene acompañado de un gran trabajo en redes sociales o canales de youtube que les sirvieron para crear una conexión tan fuerte que las lleva a convertirse en estrellas de rock, donde sus presentaciones son con salas colmadas, filas enormes de personas que se viven en otras ciudades y vinieron especialmente a verlas.

Magalí Tajes cautivó a sus seguidores con la presentación de su nuevo título donde congregó a cerca de un millar de entusiastas, algunos de los cuales esperaron desde las primeras horas del día, se llevó a cabo en la sala José Hernández, demostrando el notable arraigo de Tajes entre los aficionados a la literatura contemporánea. Tal es el fanatismo por ella, que la editorial habilitó la reserva de entradas, que se agotaron al instante, a fin de organizar el ingreso sin problemas. La interacción con el público no se limitó a la presentación: Tajes también dedicó tiempo a responder preguntas, firmar ejemplares de su obra y tomarse fotografías con los asistentes, quienes tuvieron que reservar con antelación para asegurar su lugar en este significativo encuentro.

La sala José Hernández reunión a centenares de aficionados para la presentación de "Espíritu Animal" de Magalí Tajes

“Hace cinco años que no presento un libro en la Feria y hace cinco que no escribo uno también. Escribir Espíritu animal fue un viaje bastante largo para mí y bastante complejo por momentos. Este libro nació en el 2019 en una ceremonia de ayahuasca en Perú, en medio de la selva. Cuando la planta me dijo que iba a escribir un libro y se va a llamar Espíritu animal me quedé súper tranquila, ya que tenía lo más difícil que era el nombre, pero, sin embargo, tardé muchos años en llegar a él”, arrancó la autora que fue ovacionada al subir al escenario.

Sobre la dificultad de ese proceso creativo comentó: “Lo único que tenía era miedo, entonces me puse a escribir sobre el miedo. Después murió mi padre y empecé a tener una excusa muy valiosa para abandonar todo, sin embargo, empecé a escribir un montón sobre la muerte y todo lo que me pasaba con ella y me pregunté ¿a quién le va a importar esto?. En mis libros siempre los había escrito con la sensación de que podía comunicarme con el lector. Hablaba de amor, de la adolescencia, de cosas que tuvieran que ver con todos. Pero la muerte de mi papá, a quién carajo le iba a importar”.

Su presentación no fue para nada tradicional, como todo lo que ella realiza. No había sillones ni un presentador. Fue todo un show, que incluyó la participación del músico Santiago De Luca y la lectura de textos preparados para la ocasión. También leyó fragmentos del nuevo libro y cada tanto interrumpía para interactuar con quienes vinieron a verla, tirando chistes y comentarios que salían del repertorio principal que anunciaba que todos se irían llorando con ella.

Magalí Tajes vuelve tras cinco años con un libro inspirado en una ceremonia de ayahuasca

La obra de Tajes se ha caracterizado por despertar una amplia gama de emociones, combinando análisis profundos de la psique humana con un estilo narrativo que oscila entre el humor y la introspección más sincera. Desde su debut literario en 2014, Tajes ha consolidado su reputación como una voz influyente y resonante en la literatura contemporánea argentina, con un enfoque particular en la exploración de los sentimientos más ocultos y en la tragicomedia que, a menudo, resulta ser la vida. Su último libro, basado en la premisa de que “la vida es un viaje con muchos viajes dentro”, destaca por su capacidad para conectarse con los lectores en un nivel íntimo y personal, prometiendo ser otra obra exitosa en su trayectoria.

Es indudable que el evento en la Feria del Libro no solo ha servido para ratificar el éxito de Magalí Tajes como escritora, sino también para subrayar la importancia de la literatura y el arte en la creación de espacios de diálogo, reflexión y encuentro entre autores y lectores. Este encuentro literario evidencia el poder de los libros para congregar a personas de todas las edades en torno a la pasión compartida por las historias que permiten viajar, soñar y descubrirnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.

Pame Stupia explora nuevos horizontes narrativos con "Mi deseo es odiarte", marcando su incursión en el género New Adult

Magalí y Pame Stupia han logrado capturar el interés de vastos sectores del público lector, especialmente entre los jóvenes y adultos jóvenes, gracias a su habilidad para conectar con las emociones e inquietudes de su audiencia. Tajes, conocida por su versatilidad al combinar humor y reflexión en sus textos, ha cautivado a sus seguidores con obras como Arde la vida y Caos, donde aborda temas de la vida cotidiana con profundidad y sensibilidad. Por otro lado, Pame Stupia, quien inició su carrera como blogger, se ha consolidado como una voz importante en la literatura juvenil y new adult con novelas como 14/7 y Fuiste tú, explorando universos cercanos a las experiencias de sus lectores, como la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad.

El furor de los fanáticos se evidencia en la participación activa en redes sociales, donde comparten fanarts, análisis y comentarios sobre las obras y las autoras. Además, han encontrado en el público puede atribuirse no solo a la calidad de sus narrativas y la forma en que tratan temas relevantes para su audiencia, sino también a su habilidad para utilizar plataformas digitales para construir una comunidad lectora activa y comprometida. Este fenómeno también se refleja en el éxito comercial de sus libros, que con frecuencia se encuentran entre los más vendidos en librerías de Argentina.

Pame Stupia junto a Georgina Dritsos, de Editorial Urano, y la escritora Tiffany Calligaris

Por esa razón, se vivió algo similar cuando arribó Stupia a la Sala Cortázar donde debía presentarse. Tiene la particularidad de crear personajes de ficción que logran un protagonismo y una relevancia única con sus lectores. Ellos, junto a los personajes y a la autora, han crecido y evolucionado. En este libro puede verse una ruptura concreta donde la escritora abandona el estilo más juvenil para volcarse íntegramente al mundo adulto, con una historia más jugada, arriesgada y un guiño a sus fans, ya que los protagonistas salen de sus anteriores libros, ahora también convertidos en adultos.

Este libro, calificado como new adult hot, combina elementos de acción y un intenso romance. Su publicación está prevista no solo en Argentina, sino también en el resto de Latinoamérica y España. Este paso representa un nuevo hito en la carrera de Stupia, quien se ha destacado previamente por sus obras de literatura juvenil y young adult, algunas de las cuales se han posicionado como bestsellers.

Las fanáticas esperaron por horas para que Pame Stupia firmara cada ejemplar

Stupia inició su carrera en el mundo digital a través de su blog personal Fashion Diaries, evolucionando posteriormente a un canal de YouTube que mantiene activo hasta hoy. Su habilidad para adaptarse a las tendencias y cambios del medio digital le ha permitido construir y consolidar una sólida base de seguidores en plataformas como Twitter, Instagram y, más recientemente, TikTok. Además, junto a su novio Juani, gestiona el canal Flashpackers Club, donde comparten vlogs de viaje.

Sobre este volantazo que dio en su carrera Stupia contó: “Fue algo que se dio sin planear. Me sentí muy cómoda escribiendo este libro. Estaba segura de que era el libro que tenían ganas de leer mis lectores de siempre, que ya están más grandes y que también tenían ganas de leer algo distinto y al mismo tiempo tenía ganas también de llegar a otro público que me conocieran. Así que para mí fue toda una apuesta, a pesar de que me divertí mucho y que fue espontáneo, la verdad es que en el medio había muchos momentos en los cuales a lo mejor con alguna escena me frenaba un poco, porque acostumbrada a escribir juvenil, que hay algunas cosas que que no las puedes incluir o que las tienes que explicar de otra manera para que no, para que no suene mal. Fue todo un desafío animarme a ir un poquito más después de tantos libros publicados”.

Brianna Callum y su éxito "El guardián de mi corazón" cautivan en la Feria Internacional del Libro

El turno de Brianna Callum en la Sala Alejandra Pizarnik también fue muy esperado. Ella tuvo un recorrido bastante diferente al de las otras dos escritoras, no sale de las redes sociales ni sus fanáticos conocen todos los detalles de su vida. De todos modos, ha logrado capturar el interés de lectores principalmente a través de su obra en el género de la novela romántica e histórica. Sus historias, que a menudo se sumergen en el pasado para revivir épocas de gran romanticismo y aventura, resuenan de manera significativa con un público que valora la combinación de rigor histórico, intriga y pasión.

Los fanáticos de Brianna Callum se caracterizan por su lealtad y entusiasmo hacia sus obras. La conexión es tal que se ha creado un grupo, denominado “Hechiceras”, que son las encargadas de testear ideas y textos que la autora va escribiendo. La base de seguidores de Callum aprecia particularmente la profundidad emocional de sus personajes y la habilidad de la autora para transportar al lector a otro tiempo y lugar, haciéndolo parte de la historia.

Durante la presentación, Karina Costa Ferreyra, como se llama la autora, habló de cómo vive el fenómeno de las redes sociales y las críticas. “Soy una convencida de que toda crítica, ya sea buena o mala, ayuda a crecer, siempre que esté hecha con respeto, porque sabemos que hay personas que critican o que son haters y es allí donde creo no son válidas. Pero la que está hecha con respeto, que puntualiza sobre la obra me parece que me ayuda a crecer y tomo todos los comentarios”.

"El guardián de mi corazón", la última obra de Brianna Callum, promete ser un referente en la novela romántica e histórica

También, se refirió a cómo las críticas y su evolución la ayudaron con la reescritura de esta historia que presentó en la Feria: “Toda esta trilogía la creé en 2009, salió a la luz hace 15 años, cuando me contactan para que forme parte de la familia de la Editorial Urano, les propuse corregirla y pulirla. Les puedo asegurar que son prácticamente nuevas las historias porque aunque siguen la misma esencia, desarrollé escenas nuevas, los personajes, diálogos y puse cosas inéditas. Si les gustaron esas historias, les puedo asegurar que a estas las van a amar, porque realmente siento que en estos 15 años evolucioné, crecí y eso creo que se refleja en cómo quedó el libro terminado”.

Su novela El guardián de mi corazón, parte de la trilogía Highlands, se trata de una nueva versión que presenta escenas inéditas y diálogos ampliados, según palabras de la autora, con el objetivo de profundizar en el entramado de esta narrativa romántica ambientada en las tierras escocesas. Narra la historia de Ian McDubh, un guerrero leal y culto, quien se enfrenta a las propias normas de su sociedad al enamorarse de Katherine McInnes, la hija del líder de su clan. Este relato, que teje amor, lealtad y aventura a través de las montañas de Escocia, se ha consolidado como una de las obras más emblemáticas de Callum, reflejando su pasión por la ficción histórica y el romance. Desde su primera edición entre 2009 y 2011, la trilogía Highlands ha acompañado a Callum en su carrera, evidenciando su evolución como escritora.

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se posiciona una vez más como un epicentro cultural ineludible, destacándose por su diversidad de actividades y el intercambio fecundo entre autores y lectores. Las vivencias de Magalí Tajes, Pame Stupia, y Brianna Callum durante el evento, reflejan no solo el impacto significativo de sus obras en un público fiel y diverso sino también el papel vital de la literatura en la construcción de puentes entre diversas generaciones y experiencias. Cada presentación, en sus particularidades, subrayó el arte literario como un espacio de diálogo, crecimiento y encuentro, reafirmando la importancia de estos eventos en el fomento de la cultura y el enriquecimiento del tejido social. A su vez, cada autora ha logrado una conexión muy relevante con su fandom que transiende las páginas de un libro.

[Fotos: Prensa Feria del Libro]