El Teatro Colón presenta la “Promo Otoño” con un 30% de descuento en entradas

El Teatro Colón presenta una reposición de "Einstein on the beach" y ofrece entradas con descuento (Maximo Parpagnoli/Arnaldo Colombaroli)

El Teatro Colón puso a la venta entradas con una importante promoción: un 30% de descuento comprando al menos una localidad para las funciones de Einstein on the Beach del 25 y 26 de abril y para el Concierto de la Orquesta Estable del Teatro Colón del 28 de abril. Se podrá acceder a la “Promo Otoño” abonando en efectivo y con tarjetas de crédito y débito.

La ópera Einstein on the beach, de Robert Wilson y Philip Glass, es una reposición que cuenta con dirección musical del director francés Léo Warynski y dirección general de Martín Bauer.

Einstein on the Beach no solo es la primera ópera del minimalismo musical sino también una de las obras más influyentes e innovadoras de la música contemporánea. Se estrenó en 1976 en el Festival de Avignon, y tanto en Nueva York como en los principales teatros de ópera del mundo resultó un éxito absoluto.

La versión de "Einstein on the beach" que presenta el Teatro Colón se basa en una acción escénica experimental

Esta nueva versión del Teatro Colón se basa en una acción escénica experimental llevada a cabo por un equipo cinematográfico trabajando en vivo, técnicos y artefactos en escena, proyecciones, secciones de danza y el recitado de los textos, en simultáneo con el tour de force musical.

La ópera no sigue una trama lineal y no cuenta una historia convencional. En cambio, se compone de una serie de escenas yuxtapuestas, algunas de las cuales incluyen diálogos hablados (con textos de Christopher Knowles, el actor Samuel M. Jackson y la coreógrafa Lucinda Childs, también responsable de las coreografías originales), y otras que son completamente instrumentales, o cantadas.

"Einstein on the beach" (Maximo Parpagnoli/Arnaldo Colombaroli)

De la puesta participan las actrices Maricel Álvarez, Analía Couceyro, el actor y cantante Iván García, el coreógrafo Carlos Casella, el cineasta Alejo Moguillansky, el iluminador Matías Sendón, la vestuarista Luciana Gutman y la escenógrafa Mariana Tirantte.

Las funciones tendrán lugar el jueves 25 y el viernes 26 de abril a las 20:00 horas. Contarán con la presencia especial de la soprano Carla Filipcic-Holm, del compositor argentino-francés Sebastián Rivas y de los bailarines Gustavo Lesgart y Marina Giancaspro, y de Matías Battiston como traductor de los textos.

Orquesta Estable y Coro Estable del Teatro Colón

En tanto, el domingo 28 de abril a las 17 tendrá lugar el Concierto de la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigida por José María Moreno Valiente. El programa incluye el Concierto para trombón de Nino Rota, con la ejecución solista de Pablo Fenoglio, y Preludio de Le Villi, 2 Intermezzi de Le Villi y la Misa a cuatro voces (Misa de Gloria) de Giacomo Puccini. Participa el Coro Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Miguel Martínez.

*Las localidades se encuentran a la venta en www.teatrocolon.org.ar y también en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.