Haruki Murakami sorprendió a Tokio con su lectura de un cuento inédito

Haruki Murakami en un evento de lectura en Tokio, el viernes 1 de marzo de 2024. (Foto: Casa Internacional de Literatura de Waseda/Authors Alive! Edición especial Haruki Murakami x Mieko Kawakami, vía AP)

Únicamente 1.100 afortunados pudieron asistir a la lectura del cuento “Kaho”, que todavía no se publica, leído en voz alta por su autor Haruki Murakami. La lectura tuvo lugar el viernes por la noche en un evento llamado “El búho lee en primavera”, una actividad para recaudar fondos para la biblioteca de la Casa Internacional de Literatura Waseda, en Tokio, en el que también participó la galardonada autora Mieko Kawakami.

“Está recién hecho, hace sólo 10 días”, contó Murakami a la audiencia, añadiendo que lo escribió para el evento. El cuento anterior de Murakami fue Primera persona del singular, que salió hace más de tres años. Su prolífica obra literaria también incluye ensayos, no ficción y traducción.

Murakami, relajado y vestido informalmente con zapatillas, jeans y una chaqueta oscura, dijo que escribir una historia para recitarla no fue fácil. “En realidad, es bastante difícil escribir una nueva historia para recitar”, declaró Murakami y añadió: “Su contenido y estilo tienen que adaptarse a la recitación y tiene que ser relativamente breve”. La historia todavía salió demasiado larga, dijo, y la leyó en dos partes durante el evento en la Universidad de Waseda. A los periodistas presentes en el evento se les permitió informar sobre los nombres de las historias, pero no sobre su contenido.

Murakami, que ahora tiene 75 años y es uno de los novelistas más populares y aclamados del mundo, debutó con Hear the Wind Sing en 1979, cuatro años después de comenzar a escribir mientras administraba un bar de jazz en Tokio. Su novela romántica de 1987 Tokio blues fue su primer éxito de ventas, lo que lo consagró como una joven estrella literaria. Su última novela más vendida, La ciudad y sus muros inciertos, se lanzó en 2023 en Japón y está a la espera de su lanzamiento en inglés.

El evento del Búho es el segundo para él y Kawakami. Los dos se turnaron para leer en voz alta en un evento de 2019 donde él presentó el cuento “Confessions of a Shinagawa Monkey”. Kawakami, ahora una autora aclamada por su bestseller Breasts and Eggs, recitó su nuevo cuento titulado “Watashitachi no Doa (Our Doors)” en el evento del viernes.

Murakami junto a la autora Mieko Kawakami en una anterior presentación (Shinchosa via AP)

La destacada escritora y cantante japonesa, Mieko Kawakami, oriunda del distrito de Joto, en la prefectura de Osaka, Japón, ha trazado un notable recorrido en el ámbito literario y musical desde su nacimiento el 29 de agosto de 1976. Kawakami, cuya formación se inició en Osaka y se extendió hasta la Universidad de Nihon donde estudió Filosofía, ha logrado cosechar prestigiosos galardones por su obra, destacándose entre ellos el Premio Akutagawa.

Inicialmente, Kawakami incursionó en la música, lanzando su primer álbum bajo el sello de Victor Entertainment en 2002. Posteriormente, dio un giro hacia la literatura, publicando su primer ensayo en 2006, seguido por una serie de obras que han sido traducidas a varios idiomas y reconocidas internacionalmente. Su novela Chichi to ran recibió particular atención, siendo galardonada con el Premio Akutagawa en 2008 y posteriormente expandida en Natsu Monogatari, obra que le mereció el 73° Premio de cultura de publicación de Mainichi.

La Casa Internacional de Literatura Waseda, situada en la prestigiosa Universidad de Waseda en Tokio, Japón, se erige como un tributo al aclamado autor japonés Haruki Murakami. Este recinto, que fusiona literatura y arte bajo una sola estructura, se ha convertido en un centro neurálgico de la cultura literaria japonesa y mundial. La biblioteca no solo alberga una vasta colección de obras de Murakami, sino que también se presenta como un espacio de creatividad y aprendizaje, con talleres, exposiciones y representaciones regulares.

