El Met Opera tiene problemas financieros: su temporada tiene la menor cantidad de obras desde 1980-81

La Metropolitan Opera, que atraviesa dificultades financieras, presentará 18 producciones en 2024-25, igualando la temporada actual y la temporada 2019-20 recortada por la pandemia: es la menor cantidad desde las 14 que se hicieron en 1980-81, cuando se recortó por la huelga. El gerente general del Met, Peter Gelb, mantuvo su enfoque hacia las obras contemporáneas, comenzando la temporada con Grounded de Jeanine Tesori el 23 de septiembre, luego presentando el estreno de Ainadamar de Osvaldo Golijov el 15 de octubre y Antony and Cleopatra de John Adams a partir del 12 de mayo. , 2025.

Aida es la única producción totalmente nueva más cinco puestas en escena nuevas en el Met. Habrá 194 presentaciones según el calendario anunciado el miércoles, igualando la temporada actual y menos que las 215 de la 2022-23. Bajo Gelb, la Met ha retirado 40 millones de dólares de la dotación de la empresa, reduciéndola a unos 255 millones de dólares. El Met tuvo un máximo reciente de 28 producciones en 2007-08.

“Necesitamos hacer que la temporada sea convincente, interesante, vital y atractiva tanto para las audiencias más antiguas como para el número cada vez mayor de audiencias nuevas que asisten”, dijo Gelb. “También tenemos las limitaciones financieras que tiene el mundo pospandémico.” Las obras contemporáneas tuvieron distintos éxitos de taquilla en la primera mitad de esta temporada. X: The Life and Times of Malcolm X de Anthony Davis vendió el 78% de los asientos disponibles, Florencia en el Amazonas de Daniel Catán el 68% y Dead Man Walking de Heggie el 62%.

“No todo lo que hagamos va a ser un jonrón en taquilla, incluso si son jonrones artísticamente”, dijo Gelb. La venta total de entradas en la primera mitad fue del 73%, frente al 62,7% en la primera parte de la temporada 2022-23. Una nueva puesta en escena de Carmen de Bizet vendió un 84% y La flauta mágica de Mozart encabezó las reposiciones con un 87%, seguida de La Bohème de Puccini (74%), Nabucco de Verdi (71%), Tannhäuser de Wagner ( 64%) y Un Ballo in Maschera de Verdi (56%).

Grounded, sobre una piloto de combate con libreto de George Brant, tuvo su estreno mundial en la Ópera Nacional de Washington el otoño pasado. Emily D’Angelo y Ben Bliss protagonizan la puesta en escena de Michael Mayer, y el director musical del Met, Yannick Nézet-Séguin, dirige. “El Acto 1 ha sido reestructurado. Es más corto. Y Jeanine ha escrito nueva música”, dijo Gelb.

La versión de Mayer de Aida que se estrena en la víspera de Año Nuevo se anunció en 2017 como una coproducción con el Teatro Bolshoi de Moscú e iba a abrir la temporada 2020-21 del Met. La pandemia lo hizo retroceder y la participación del Bolshoi se abandonó después de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Reemplaza una fastuosa producción de Sonja Frisell que apareció 262 veces desde 1988 hasta el año pasado. Angel Blue y Piotr Beczała protagonizan. Mayer enmarca la historia como si fuera descubierta por un arqueólogo leyendo jeroglíficos en una tumba.

“El mundo ha cambiado mucho desde que comenzamos el proyecto. El concepto surgió en un momento y lugar muy diferentes”, dijo Mayer. La puesta en escena de Claus Guth de Salomé de Strauss, que se estrenará el 29 de abril de 2025, fue originalmente una coproducción que apareció en el Bolshoi en 2021 antes de que el Met rompiera los lazos. Elza van den Heever protagoniza y Nézet-Séguin dirige.

Ainadamar se ve en la puesta en escena de Deborah Colker que se presentó por primera vez en la Ópera de Escocia en 2022; Moby-Dick (3 de marzo) en la producción de Leonard Foglia desde su estreno en la Ópera de Dallas en 2010; y Antony and Cleopatra con Adams dirigiendo. La soprano estrella en ascenso Lise Davidsen aparece en reposiciones de Tosca de Puccini y Fidelio de Beethoven.

La producción de Guth de Semele de Handel se retrasó para una temporada posterior. Gelb dijo que las puestas en escena previamente retrasadas para futuras temporadas incluyen La Sonnambula de Bellini de Rolando Villazón y“Rise and Fall of the City of Mahagonny de Weill de Ivo van Hove.

La próxima temporada se une a la 2013-14 como las únicas temporadas sin Wagner desde el sentimiento antialemán en 1918-19 causado por la Primera Guerra Mundial. Las transmisiones simultáneas de alta definición a las salas de cine se redujeron a ocho, frente a nueve esta temporada y 10 en 2022-23. Las vacaciones de invierno instituidas en 2022 se incrementaron de cuatro a cinco semanas.

Fuente: AP

(Foto: Aram Kim / Metropolitan Opera via AP)