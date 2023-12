Los protagonistas de “Los delincuentes” hablan de una de las películas del año

Trailer de "Los delincuentes", de Rodrigo Moreno

Rodrigo Moreno ha vuelto a cautivar a la audiencia con su última creación, Los Delincuentes. Esta obra cinematográfica ha emergido como una reinvención innovadora de un clásico del cine argentino, desafiando convenciones y planteando una pregunta fundamental: ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir?

Te puede interesar: La película argentina “Los tonos mayores”, de Ingrid Pokropek, competirá en el Festival de Berlín

Inspirada por Apenas un delincuente de Hugo Fregonese, de 1949, Moreno ha reconstruido por completo la trama original. La película se sumerge en el mundo de un banco, explorando la vida de un individuo cuyo trabajo consiste en contar dinero ajeno día tras día. Sin embargo, en un giro sorprendente, este personaje decide llevar a cabo un robo audaz con un propósito poco convencional: robar una cantidad específica que le permita liberarse de la necesidad de trabajar y vivir una vida sin ataduras económicas.

El filme se centra en dos empleados bancarios, Morán y Román, interpretados magistralmente por Daniel Elías y Esteban Bigliardi respectivamente. Hastiados de sus rutinas laborales, se encuentran ante una encrucijada vital. Morán ejecuta el golpe y propone a Román una propuesta intrigante: confesar el delito, cumplir la condena y custodiar el botín hasta su liberación para compartirlo equitativamente.

Te puede interesar: Reflexiones sobre “Wonka” y las reinterpretaciones de Roal Dahl en la era de la corrección política

La trama se bifurca, llevando a Morán a las Sierras de Córdoba y a Román a enfrentar una intensa investigación interna. Este viaje impredecible transforma la narrativa de crítica social en una celebración de la libertad y la autenticidad.

Rodrigo Moreno retorna con "Los Delincuentes", una travesía cinematográfica única

El estreno mundial en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes otorgó a la película un respaldo crítico del 95% en la web de reseñas de cine y series Rotten Tomatoes. Además, fue galardonada en festivales prestigiosos como el Jerusalem Film Festival y el New Horizons International Film Festival en Polonia. El reparto estelar lo completan actores como Margarita Molfino, Germán De Silva, Laura Paredes, Mariana Chaud, Gabriela Saidón, Cecilia Rainero, Javier Zoro, Lalo Rotavería, Iair Said, Fabian Casas y Adriana Aizemberg.

Te puede interesar: La literatura latinoamericana llega en 2024 a las pantallas de televisión del mundo

Rodrigo Moreno, reconocido por su enfoque audaz en el cine argentino, ha desafiado constantemente los límites de la narrativa cinematográfica. Desde su icónica El custodio hasta Los delincuentes, Moreno ha explorado la alienación social y la búsqueda de libertad a través de sus filmes, siendo reconocido con premios como el Coral en el Festival de La Habana por su dirección magistral en esta última película.

Los Delincuentes no solo entretiene, sino que también invita a la audiencia a reflexionar sobre el significado del trabajo, la libertad y la búsqueda de una vida auténtica. Es una obra maestra que fusiona lo cómico y lo reflexivo, desafiando los límites de la narrativa cinematográfica convencional. Se trata de un viaje a través de las complejidades de la existencia humana, una invitación a cuestionar nuestras propias elecciones y a buscar la libertad en un mundo definido por la rutina y las obligaciones. Además, es un gran homenaje al cine, tomando referencias que van a cautivar a los más cinéfilos.

Esteban Bigliardi da vida a Román en "Los Delincuentes"

Infobae Cultura conversó con sus protagonistas, los actores Daniel Elías y Esteban Bigliardi, que nunca dudaron en sumarse a esta aventura que les planteó el director.

—¿Cómo fue ese primer instante cuando les acercaron la propuesta de la película?

Esteban Bigliardi: —Cuando trabajás tanto tiempo con alguien y ya tenés una historia de compartir varios proyectos, hay algo tácito ahí que ya se sabe que se va a repetir, independientemente de las agendas de cada uno. Es la tercera película qué hacemos, solo saber que voy a volver a trabajar con él ya me da muchísima alegría. Imagínate el lujo de que alguien escriba un guión pensado para vos. No es tan común y la verdad para un actor es ideal porque están pensando en tu tono de voz, en tu físico. También, Rodrigo me conoce mucho y sabe qué es lo que puedo contar. Hace más de diez años que sabíamos que íbamos a hacer esta película. Fue muy largo el proceso.

Daniel Elías: —Para mí fue espectacular, me encantan sus películas. Estaba feliz y deslumbrado por la noticia. Él fue tutor de una película tucumana que se llama Los dueños, de Ezequiel Radusky y Agustín Toscano, que se hizo en 2012 y donde yo actué. Después quedamos en contacto, vino a ver una obra en la que actué y uno de mis cortos. Le había gustado mi trabajo y así fuimos entablando una relación, hasta que me propuso este papel y obviamente no lo dudé, ni necesité leer el guión. En principio, mi personaje no era salteño. Cuando recibí el guión empecé a pensar cuál sería la psicología del personaje, de dónde venía y a dónde iba. Era mi primer protagónico en cine y quería ponerle todo. Pero cuando empecé a charlar con Rodrigo me di cuenta de que a él le interesaba otra cosa. Comenzó a interesarse por mi historia, a conocer anécdotas y a llevar al personaje hacia mí. Le pareció que estaba bueno que también fuera salteño. Se fue modificando a medida que filmamos.

Daniel Elías interpreta a uno de los personajes centrales de "Los delincuentes"

—¿Qué tuvieron en cuenta para crear esa dupla de ladrones?

D. E.: —Fue una relación muy generosa y buena onda. A Esteban sólo lo conocía como actor. Primero empezó a filmar él, después yo, no nos veíamos mucho, pero era como si fuéramos las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, nos juntamos, tomamos un café, charlamos un poco sobre la forma en que trabajamos, que nos gustaba, hablamos un poco de las escenas. A los proyectos les hace bien los vínculos. Esta película al hacerse durante tantos años también generó una relación más cercana. Ahora lo considero un amigo.

E. B.: —La aparición de Daniel en la película fue una alegría porque es un gran actor y encima un actor que tiene una presencia en cámara y un humor sutil. También, una cosa que para mí es muy atractiva, que no se da mucho en las ficciones argentinas, es que se muestran acentos de otros lugares. Es un actor salteño que se le respetó el acento que habla con un acento del norte. Nos divertimos mucho haciéndolo y lo poco que nos tocó trabajar juntos, la pasamos muy bien, armamos un gran equipo y ahora con todo el recorrido de la película nos hemos hecho amigos.

Rodrigo Moreno junto a los actores Daniel Elias, Margarita Molfino, Mariana Chaud y Esteban Bigliardi, durante la presentación en Cannes (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

—¿Se dieron cuenta al leer ese primer guión que se trataba de una película distinta a lo que se venía haciendo?

E. B.: —Rodrigo escribe muy buenos guiones, una película dicen que se hace tres veces, cuando se escribe, cuando se filma y después cuando se monta. Entonces el guión es, de alguna manera, el primer acercamiento. En este caso, era muy atractivo, pero después lo que él hizo y cómo se potenció fue una sorpresa muy linda. Jamás me hubiese imaginado, no por desmerecer el guión, que iba a quedar lo que quedó, que se iba a contar de esa manera. Él la filmó durante muchísimo tiempo, entonces iba teniendo la oportunidad de filmar y editar. Fue, de alguna manera a de los inconvenientes, un privilegio porque podía rever el material y reescribir.

D. E.: —Sabía que la película era muy buena, que tenía algo de Un mundo misterioso y El custodio, dos películas de Rodrigo que me gustaron mucho. Ya se veía que era una película larga porque eran los dos puntos de vista, el guión me acuerdo de que tenía como 150 páginas. Pero no me imaginé que iba a ser algo así disruptivo o nuevo en la escena argentina e internacional, porque también porque le está haciendo muy bien afuera. Intuía que iba a ser un peliculón, pero nunca me imaginé esta repercusión y tampoco se la hizo pensando en eso. Empezó en Cannes, cuando primero la llamaron para la Quincena de realizadores y después pasó a competencia oficial. Fue una carrera en ascenso, que no para de recibir elogios, distinciones y premios.

"Los delincuentes" fue elegida para representar a la Argentina en la selección de los premios Oscar

—¿Cómo se vivió ese rodaje que con parates duró algunos años?

E. B.: —Rodrigo y los montajistas tuvieron la posibilidad de trabajar con el material que se había filmado y de acuerdo a eso, repensar o reescribir lo que se venía, lo que todavía faltaba filmar. En ese sentido fue muy positivo. Era una película que se iba a filmar originalmente en un año, en tres momentos distintos, y terminamos filmando en cinco, pandemia de por medio, después hubo un problema de presupuesto donde tuvimos que parar bastante tiempo, yo me fui a España a filmar La sociedad de la nieve, la película de Bayona durante ocho meses. Hubo un montón de cosas que fueron pasando, pero también había algo de la confianza y del trabajo de años con Rodrigo, que enseguida se generaba un código, cierto humor que manejamos, que ya éramos como una familia.

D. E.: —Parecía que iba a ser complicado o angustiante la situación de tener que cortar la filmación, pero rápidamente pasó a ser algo beneficioso. Rodrigo le encontró la vuelta para aprovechar esos parates para editar y reescribir escenas. Además, seguimos con el vínculo y terminó siendo algo totalmente positivo. Fue como artesanal, porque aparecían detalles y capas para las escenas que filmando de corrido jamás hubiera pasado. Para mí eso se ve, traspasa la pantalla.

"Los delincuentes" participó en la sección “Un Certain Regard” en la 76ta. edición del Festival de Cannes

—Además de ustedes dos, la película cuenta con un elenco de tremendos actores que se destacan por más que sean papeles más chicos.

D. E.: —Todos los personajes, desde los protagonistas hasta los secundarios, son hermosos. Eso es un mérito de Rodrigo por llamar gente que tiene afinidad, que para él hay una onda que iba a funcionar bien. Generó las condiciones para eso, cuando filmamos en Córdoba estábamos en una casa viviendo todos juntos. Tenía algo de ese convivio teatral, generaba las condiciones para que también salgamos un poco de nuestra rutina y estemos conociéndonos y hablando. Eso se ve en la película, cada uno tiene su gracia, su detallecito, un vuelo propio por fuera de los protagonistas.

E. B.: —Admiro mucho del cine americano, donde cuando uno ve una película y ves al hombre que vende hot dogs en el food truck en un lugar y tiene un segundo, pero la aparición es genial. Pensás que ese tipo es real y no debe ser un actor. Pero se trata de actores buenísimos que ocupan esos papeles. Creo que esta película, en esos detalles, construye un colectivo actoral que es muy potente.

Por otro lado, Rodrigo es un amante del teatro, es hijo de actores, es una persona que va mucho al teatro y que desde hace décadas trabaja con la misma gente y convocó a todo un grupo que se conocía mucho. Es como una troupe circense que le prenden la cámara y la hacen actuar. Hay mucho código entre los que estamos ahí, somos amigos, nos hemos cruzado en miles de trabajos. La actuación muchas veces es también confianza en los que están alrededor, es una mirada amorosa de parte del grupo, del equipo técnico para con uno y muchas veces eso genera que uno potencie su trabajo. Nadie siente que está a prueba. Rodrigo, en todas sus películas, y en esta sobre todo lo generó.

La carrera de Moreno despegó con fuerza con la realización de "El custodio"

—La película tuvo grandes repercusiones en países muy distintos al nuestro, ¿creén que eso pasó por los temas universales que toca?

D. E.: —Es muy muy universal. Te hace reflexionar acerca de qué le estoy dando al trabajo, cómo es que se consume todo: el tiempo, el dinero que gano es para comprarme cosas, para ir bien vestido al trabajo, después todo mi día está dedicado a trabajar, comer y dormir. También pienso que en algunos casos es más difícil vivir sin trabajar que vivir trabajando. En Alemania, por ejemplo, nos preguntaban si acá se daba el fenómeno pospandemia de renunciar, mudarse de las grandes ciudades e irse a vivir a la naturaleza. El humor también gustó mucho, eso de las firmas iguales, que se relaciona con los personajes que son como anagramas que un poco compartirán algunas cosas del destino y eso hace que se vayan también entrecruzando e incluso se enamoran de la misma chica. Les divierte y se enganchan con eso que propone en la película.

E. B.: —Se estrenó en el Festival de Cannes, después fuimos a España, a San Sebastián, estuvimos ahora con Daniel en Alemania. Estuvo por todos lados la película. Es muy impresionante, no solo en el mundo hispanoparlante, sino también en países de habla inglesa, nos sorprendió muchísimo cómo funcionó en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos la adoran, tuvo críticas increíbles. Capaz en sociedades como esas la falta de trabajo no es tan crítica como en Argentina, pero si los trabajos que ofrece el mercado son alienantes, haciendo trabajos que están totalmente corridos de su vocación o de su deseo más profundo y eso genera un conflicto gigante. Gente que solo está de alguna manera esclavizada por el consumo, y esta película de alguna manera habla de eso o plantea algo que tiene que ver con los trabajos grises, aburridos, alienantes y con una búsqueda de libertad. En ese sentido creo que pegó mucho.

Por otro lado, es una película que para los que amamos el cine, para los cinéfilos de todas partes, tiene un montón de referencias. Es una película muy cinematográfica que con recursos de la historia del cine, que apela al sonido para generar humor, a pantallas partidas al medio que cuentan cosas y también generan comicidad. Hay algo del mundo cinéfilo de la película que la gente que mira mucho cine, los críticos, los amantes del cine, quedaron impresionados. Es muy lindo que sea una película tan argentina, porteña, filmada en Córdoba, con un montón de nuestro humor y cuando eso trasciende las fronteras y llega a otros públicos es muy emocionante.

"Los delincuentes" redefine el género de atracos en Buenos Aires a través de un intrigante drama protagonizado por Daniel Elías y Esteban Bigliardi

—¿Cómo viven la cantidad de premios que ha recibido y la resonancia que ha tenido en todos los lugares que se presentó?

D. E.: —Creo que abrió un panorama muy nuevo para mí. De repente creen que sos famoso. Lo más impactante fue que en Salta se enteraron de que yo soy actor, como si fuera que recién llegamos a lo que queríamos. No trabajamos pensando en los premios. Ahora espero que eso traiga trabajo y buenas películas. También que películas así lleguen me parece muy increíble. Se ve que hay algo de una narrativa con muchas digresiones, pero a la vez de género que cautivó a la crítica y a la audiencia. Cuando estábamos en Cannes no nos impactó tanto, ya que tiene citas a la Nouvelle vague, al cine europeo, al cine argentino o citas al propio cine de Rodrigo. A los franceses les gusta el cine de autor. Después empezaron a aparecer las críticas americanas y nos sorprendió.

E. B.: —Es una alegría enorme que algo que uno hace tenga esta repercusión. Me pone feliz por Rodrigo, que es alguien que viene hace años trabajando y buscando una voz y siendo muy particular y muy fiel a la forma que él quiere contar. Hace años que hace películas y esta película de alguna manera es la confirmación o un premio de alguna manera a décadas de trabajo, de amor por el cine. Es un cinéfilo, es un nerd del cine, de los de los grandes autores, ama el cine, tiene una revista de cine, da clases. A mí me pone muy contento por él que esta película tenga el reconocimiento que realmente se merece.

*”Los delincuentes”, de Rodrigo Moreno, puede verse en MUBI.

[Fotos: Gentileza prensa Mubi-Maco Cine]