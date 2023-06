Renunció una jurado del Salón Nacional de Artes Visuales luego de una polémica en redes sociales (Foto: Palais de Glace - Wikipedia)

Un meme. Un meme que desató un pequeño caos en el mundo del arte. Un miembro del Jurado Transdisciplinario de Selección y Premiación del Salón Nacional de Artes Visuales 2023, concurso que realiza el Palais de Glace, hizo comentarios inapropiados en las redes sociales y tuvo que renunciar. María Paula Zacharías publicó un meme muy famoso en Argentina burlándose de los desconocidos artistas que participaban. Etiquetó a los otros dos jurados y escribió “No les pasa que a veces, a esta hora, después de mirar 100, empiezan:” junto al meme en cuestión: Gustavo Cerati mirando a cámara con expresión de incredulidad y una frase “quien chota sos”.

El colectivo Artistas Autoconvocades publicó su repudio: “La falta de empatía y de respeto, el escarnio y el desconocimiento territorial evidenciados, no pueden tener lugar entre los criterios de un salón con ‘una mirada crítica sobre discursos hegemónicos’”, y pidió la renuncia de los tres jurados: de Zacharías, pero también de Natalia Albanese y Guadalupe Creche, quienes contestaron jocosamente aquel primer meme. También lo hizo el colectivo No Avalamos con una crítica a la directora del Palais de Glace, Feda Baeza, y el criterio de selección de jurados: “No hay ningún control de cómo evalúan, no hay veedores, ni testigos”.

Finalmente la periodista de arte, que había sigo elegida como jurado, decidió renunciar. “Pido disculpas públicamente por mis dichos. Perdón de corazón a cada artista que ofendí por mi falta de cuidado. Me equivoqué y asumo las consecuencias de mi error: renuncio al jurado del Palais de Glace”, escribió en sus redes y borró los comentarios que tanto revuelo causaron. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué dice este episodio del estado del arte actual?

Marcelo Pelissiee es miembro del jurado del Salón Nacional de Artes Visuales, pero en otra instancia. En sus redes, repudió los dichos de la colega y luego, en diálogo con Infobae Cultura, profundizó: “Como ya dije, creo que lo vertido en redes por M. P. Zacharías y, al parecer, acompañada por un par más, es ofensivo y banal, propio de alguien que desconoce cuáles son sus responsabilidades como miembro de un jurado. Se agrega el hecho de que haya pedido disculpas y presentado su renuncia, pero luego declara que hay falta de humor, nuevamente mostrando una falta absoluta de conocimiento de su deber como jurado”.

Pelissiee se refiere a un tuit donde la jurado escribió “Tuiter es mi ruina. De ahora en más solo me leerán decir qué lindo qué lindo. Se cancela pensar, gustar, sentir, opinar y sobre todo tuitear. No hay humor posible”. De hecho, él compartió la captura de ese tuit finalmente borró. Continúa Pelissiee: “Todo el jurado ha quedado en cuestión por sus actitudes. Desconozco el rol del Palais, en este momento estamos esperando comunicado oficial para saber en qué condiciones queda el jurado”.

“Con respecto a los y las artistas que la votaron y que al parecer fueron muchos, son cómplices de una banalidad creciente que venera ídolos con pies de barro. Los artistas tienen la obligación de investigar a quiénes votan, porque después no hay vuelta atrás ni queja posible”, concluye. Efectivamente, el proceso de selección del jurado fue una votación de los mismos artistas.

Feda Baeza, directora del Palais de Glace (Foto: Matías Arbotto)

“La renuncia de María Paula Zacharías nos pareció que, dada digamos la repercusiones que había en las redes, era el paso que había que tomar”, afirma Feda Baeza, directora del Palais de Glace. “Nos parece un gesto atento a las discusiones que se produjeron, lo que nos permitió convocar a le artista disponible para ser jurado que le seguía en la línea de votación”, le expresó a Infobae Cultura. La renuncia de Zacharías fue aceptada y en su reemplazo asume la cuarta jurado más votada de la selección, María Belén Alonso. Avalada por el Centro Argentino de Arte Cerámico, fue respaldada por el voto de 85 artistas.

“Lamentamos esas intervenciones que hubo, especialmente de una de las juradas que, es importante señalar, fue la más votada por les artistas. Es decir, les artistas, cuando se escriben al salón, a su vez votan a quienes quieren que les evalúen”, continúa Baeza. “Desde nuestro lugar institucional, lo lamentamos en dos aspectos. Por un lado, no respetar la confidencialidad que supone el proceso de evaluación, es decir, hacerlo público en las redes. Y en segundo lugar, que se descuidó con estos comentarios el lugar de les artistas, la sensibilidad de sus obras”, continúa.

“Es una pena —agrega— porque nuestra política institucional está apuntando en otras direcciones: estimulamos que participen artistas que no tienen trayectoria. Por eso trabajamos en cómo se presenta la propia obra, cómo se selecciona, cómo se narra y se habla sobre ella... En fin, toda una serie de procedimientos que tienen que ver con la presentación de la obra artística en el campo del arte. Es importante señalar que hemos desarrollado políticas efectivas que han generado esos resultados: por ejemplo, la participación del público juvenil. Hemos tenido un 20% más que el récord histórico del salón”.

Por otro lado, explica Baeza, “también estimulamos la participación federal de les artistas. Hay una nueva instancia, la preselección regional que les da lugar a todos esos agentes del campo artístico de las provincias, que luego componen el jurado disciplinario”. Y cita datos interesantes: el crecimiento enteramente federal es más de un 80% en Cuyo, un 50% en NEA y más del 40% en la región Centro (Córdoba).

Respecto del comunicado de No Avalamos, que critica el criterio de selección, Baeza hace algunas aclaraciones: “Tengo que señalar que lamentablemente hay algunos sectores del arte que no están tan dispuestos a repartir los privilegios que implica formar parte del Salón Nacional. La reforma del salón del 2018 instituyó por primera vez un cupo del 50% de participación femenina mínima en todas las categorías. Y no estuvieron de acuerdo”.

Y agrega: “Argumentaban siempre que la calidad de las obras era el factor determinante, pero ese discurso lo que no tenía en cuenta es que finalmente el patrimonio del Palais de Glace está conformado por el Salón Nacional, y por un 85% de hombres cis. Lo que quiero decir es que realmente pensaban que les artistas de calidad son abrumadoramente hombres, no había un reconocimiento sobre esa desigualdad. El mercado del arte sigue teniendo cotizaciones sobre obras de arte producidas por hombres muy diferentes a las de las mujeres, y ni hablar de la exclusión total de la comunidad binaria”.

“La renuncia de María Paula Zacharías era el paso que había que tomar”, afirma Feda Baeza, directora del Palais de Glace (Foto: Matías Arbotto)

“No quiero generalizar porque también hay mucho reclamo que es absolutamente legítimo y de preocupación por este proceso, pero también hay algunos sectores conservadores que reaccionan negativamente frente a la discusión que queremos dar de cómo se reparten los premios del Salón Nacional, que es una política pública sustentada por toda la comunidad. Entonces ahí también desgraciadamente hay un elemento que a veces agudiza la discusión”, completa.

“Nuestra vocación ha sido, en mis cuatro años de gestión, abrir el espacio de la comunidad artística. Esto lo hemos hecho, es decir, hemos incrementado la participación. Hay resultados concretos. Te señalo tres ejemplos: logramos que haya un jurado trans masculino por primera vez al premio nacional de la trayectoria, el que otorga 8 pensiones vitalicias; ha ganado por primera vez en la historia una transfeminidad, artista de Rosario; y ha ganado por primera vez en la historia un artista de una comunidad indígena, un artista wichi que se dedica al universo textil, por primera vez en 110 años”, concluye la directora del Palais de Glace.

