Precisamente fue Tribbie, con todas sus particularidades que lo vuelven inefable (memes, ropa, drogas, su interacción con otras celebridades), quien disparó la idea de este trabajo en el director Brian Corso. “Fue el primer personaje al que me acerqué. Lo contacté en Nueva York y a los pocos minutos me reuní con él. Me dijo cuán famoso era, que no podía caminar por la calle… Pensé ‘¿quién es este tipo?’ Enseguida me propuse saber cómo era realmente su vida y otros detalles. Y a la vez, inicié la investigación para encontrar gente realmente famosa en redes como Instagram por ejemplo. Ahí surgió la idea central de la película”, cuenta el realizador.