SW:–Además habían dos personas que vieron esa película no en el auditorio sino en un lugares más amplios. La revista después de seis años es una revista que leen los que la leen, en el sentido de no hace cosas, no tiene acciones, no publica artículos para que la lean mas gente. La leen los directores, críticos, gente de afuera, la FUC compra una cantidad de ejemplares que nos ayudan con eso, y ellos la distribuyen y se la dan a quien quiere, en el sentido la revista sigue saliendo y para nosotros un espacio es una oportunidad de reunirnos en una época donde las reuniones y los encuentros para pensar no están muy a la orden del día, ¿no? El debate cultural está en un momento, desde mi punto de vista, malo.