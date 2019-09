Comienza así: "Me critican. Me insultan. Me difaman. Hablan y me imputan calificativos. Los más complacientes, ególatra, vanidoso. Los más excedidos, asesino". No me arrepiento de nada. La historia me avala y la providencia me protege. Nadie puede negar que empeñé mi vida por esta patria, que luché sin respiro por esta nación. ¡Ladren! ¡No van a amedrentarme!"