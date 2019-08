– Es algo malo y estoy con ganas de salirme de esa etiqueta. En especial ahora en que lo que vengo haciendo no tiene nada que ver con la literatura juvenil y entonces necesito salirme de ese territorio. Dentro de la literatura para adultos siento que se cerró en los años ochenta cuando saqué un libro en El Minotauro y otro en una editorial más chica. Después básicamente me borré del ambiente y no hice más nada. Por años, solo escribía para mí y me dediqué a mi blog y en el medio escribí libros para chicos. Ahora me encuentro con esta novela que tenía inédita treinta años atrás, tres novelas más que escribí y las tengo guardadas en mi computadora y algunas descatalogadas que también me gustaría publicar, entre ellas, El fondo del pozo, Un paseo por Camarjali y otra que se llama Vania y los planetas que salió en 2013 también como juvenil pero quiero rescatarla como novela adulta.