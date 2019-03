Hace un tiempo leí en un diario una nota que informaba que en no sé qué laboratorio de no sé de qué universidad de no sé qué país se había descubierto la enzima que produce el envejecimiento de las células. Es el tipo de noticias que aparecen muy chiquitas en secciones que apenas miramos. Y también es el tipo de noticias que me apasionan. Hice una rápida deducción: si se aisló tal enzima, esta puede alterarse genéticamente y es sólo cuestión de tiempo que se logre anular su efecto y en consecuencia evitar que las células envejezcan. De ahí a la inmortalidad habrá un solo paso.