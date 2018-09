Agustina: Fue increíble. Lo más increíble. Como que lo que Vera me proponía cuando empecé a conocerla más era un camino más visceral y no tan de método, lo que íbamos a poner en juego no eran tantas herramientas dramáticas de un manual, de una formación, sino que era poner en juego todo el tiempo qué le hubiese pasado a Sole cuando estaba en ese momento, entonces mi trabajo más importante era relacionarme todo el tiempo con esa energía de ella. Con lo que ella tenía para darme. No tanto con lo que yo había escrito y lo que yo había pensado, que sí era el colchón, pero sobre ese colchón era jugar mucho en lo que ella intuitivamente tenía para darme. Todo el tiempo era abrazar esa intuición que era como oro en polvo.