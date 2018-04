—Cómo uno se convierte en lector es un misterio. Por supuesto que hay un clima en el hogar o en la escuela que ayuda y predispone. Sin embargo, sabemos que no todas las personas son lectoras en su vida. Hay algo misterioso, los caminos son absolutamente individuales. Pero por supuesto trabajar para tener más lectores da resultados. No es lo mismo que no trabajar, por supuesto. Hay que entender que el lector se forma si disfruta con el libro, la imposición no sirve.