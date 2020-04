En diálogo con Infobae, Sylvia A. -la dueña de ese departamento- relató la odisea que debió atravesar su inquilina y describió la indignación que le generó la actuación de sus vecinos: “ La médica me llamó. Estaba llorando, desesperada. Me contó de la carta que había recibido y me dijo que no sabía qué hacer. Estaba desconsolada. Le pedí que me enviara la carta a mí y empecé a asesorarme legalmente para decirle cómo debíamos actuar. También le dije que se tranquilizara, que esto no tenía ningún tipo de valor y que se enfocara exclusivamente en su trabajo”, detalló.