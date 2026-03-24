Revelaron promesa de Mackalister Silva a Santiago Castrillón, canterano fallecido de Millonarios: “Nuestra historia es muy bonita”

En la previa del partido entre Once Caldas y Millonarios se conoció una promesa que le hizo el ídolo de Millonarios al futbolista canterano fallecido-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

El fallecimiento del futbolista canterano de Millonarios Santiago Castrillón generó un dolor profundo en los amantes del cuadro azul, como en los fanáticos de la Liga BetPlay.

La noticia confirmada en la noche del 22 de marzo de 2026 por parte del cuadro bogotano, generó una ola de reacciones enviando mensajes de condolencia hacia la familia y el equipo que formó al volante desde 2021.

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El fallecido canterano del cuadro Embajador recordó en entrevista un momento emotivo que vivió con el capitán de Millonarios-crédito @CasaAzulRadio/X

Por este motivo, en medio de la tristeza que generó el fallecimiento de Santiago Castrillón, el 23 de marzo de 2026 el medio partidario La Casa Azul, de Colmundo Radio, en medio de la incertidumbre, se viralizó una entrevista anterior en la que el futbolista describió la cercanía que mantenía con el capitán David Mackalister Silva. Allí, Castrillón reveló que el volante de Millonarios lo felicitó por su buen rendimiento y que en algún momento que se diera, le daría la oportunidad para que jugara y debutara a nivel profesional.

Finalmente, en medio del a charla, Castrillón (q.e.p.d.) lamentó que el momento para que jugara no se diera:

“Nuestra historia es muy bonita. Macka me felicita y el Macka me decía que si íbamos ganando 2-0 o 3-0, él iba a pedir el cambio para que yo entrara. [...] No se nos dio”, dijo.

En adición a lo dicho recientemente, en 2024, en el programa Así Nacen las Estrellas del Fútbol, Castrillón reveló que siempre tuvo una relación llena de confianza con el capitán de Millonarios, confesando el apodo por el cual lo llamaba la gran figura del cuadro azul, campeón de Colombia ante Santa Fe en 2017 y ante Atlético Nacional en 2023.

“Con el que más tengo confianza es con Macka. Me dice ‘vago’. Es un personaje completo, me tiene confianza y dice que juego mucho”, detalló.

Qué pasó con Santiago Castrillón

Santiago Castrillón, jugador de Millonarios, falleció tras un balonazo en el pecho durante un partido del Torneo Nacional Sub 20 - crédito Millonarios FC

El fallecimiento de Santiago Castrillón, futbolista de 18 años de las divisiones inferiores de Millonarios FC, ocurrió el domingo 22 de marzo de 2026 en Bogotá, tras desplomarse durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 ante Independiente Santa Fe.

A pesar de que los médicos de Millonarios aplicaron de inmediato los protocolos de emergencia y el jugador fue trasladado primero a la Clínica La Colina y luego a la Fundación Cardioinfantil, la familia informó que las maniobras de reanimación duraron 50 minutos, durante los cuales el “cerebro no recibe oxígeno”, detalló su madre, Nidia Gómez, a La Kalle. El club y los padres han afirmado que no existían antecedentes médicos en el joven.

Los registros en video muestran cómo Castrillón bajó el balón con el pecho y se desplomó de espaldas segundos después, sin contacto con otro jugador. El fallecimiento generó consternación entre compañeros y asistentes, ya que el futbolista recuperó la consciencia brevemente tras el colapso antes de recaer.

La familia aguarda actualmente el resultado de Medicina Legal para conocer la causa precisa de la muerte. Castrillón había dejado Bucaramanga para incorporarse al club en Bogotá, con el anhelo de ayudar a su madre y debutar en primera división.

El fútbol colombiano se unió en una voz de condolencia tras la muerte de Santiago Castrillón

Mensajes de jugadores, equipos e instituciones por la muerte de Santiago Castrillón - crédito X

Diversas instituciones, como la Federación Colombiana de Fútbol y Independiente Santa Fe, difundieron mensajes públicos de condolencia para la familia de Castrillón al conocerse el fallecimiento. El joven, nacido el 7 de septiembre de 2007, había llegado desde la cantera de Guayos FC y posteriormente Águilas, integrándose a las divisiones menores de Millonarios en 2021.

Hace menos de cinco meses, fue seleccionado por primera vez para integrar el plantel profesional en un partido frente a Once Caldas, bajo la dirección de Hernán Torres.

A continuación, estos fueron los mensajes de condolencias por parte del fútbol colombiano:

“𝗟𝗮 𝗙𝗖𝗙 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼́𝗻. La Federación Colombiana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, joven futbolista de Millonarios FC que recientemente se unió a la convocatoria de la Selección Colombia Sub-19, realizada en el mes de enero bajo la dirección del profesor César Torres en Bogotá. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todo su entorno en este difícil momento. Nos unimos en solidaridad y elevamos una oración por su descanso", Selección Colombia.

“Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios. Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento. Q.E.P.D”, Independiente Santa Fe .

“Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre. Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo. Santi Castrillón, por siempre en la memoria de @millosfcoficial”, Radamel Falcao .

“Con profunda tristeza lamento el fallecimiento de Santiago Castrillon nuestro canterano. Para su familia. Para Millonarios mi sentimiento de dolor y solidaridad. Ganamos un crack en nuestra selección celestial. QEPD”, Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor.