David Mackalister Silva ya contempla su retiro del fútbol: estos son sus planes con Millonarios

El volante de 39 años está cerca de terminar su contrato con los azules y espera definir con los directivos si renueva el vínculo, dependiendo de varias condiciones

David Mackalister Silva es uno de los jugadores veteranos en Millonarios en la temporada 2026 - crédito Colprensa

Millonarios vive un excelente momento en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, pues la plantilla mejoró con respecto al inicio de la temporada 2026, lo que le permitió avanzar en el torneo internacional a fase de grupos y subir posiciones en el campeonato colombiano hasta la novena posición.

David Mackalister Silva es una de las figuras de los azules, que afrontó toda clase de lesiones, problemas físicos y molestias para seguir con la plantilla, aunque sabiendo que ya se acerca su retiro de la actividad profesional, tras ser uno de los referentes del Ballet Azul en el siglo XXI.

El volante de 39 años reveló detalles de cómo desea ese adiós de las canchas, que será el final de una era en el cuadro azul porque tiene al mediocampista desde enero de 2015, salió campeón de liga en dos ocasiones, también de Copa Colombia una vez y Superliga en un par de ocasiones.

“Ser yo quien tome la decisión”

En charla con Caracol Radio, el mediocampista entregó detalles sobre lo que ha pensado acerca de retirarse como futbolista, debido a su edad, problemas físicos y que se acerca el final de su contrato con el equipo, que aún no ha mostrado la intención de tenerlo por más tiempo.

David Mackalister Silva dejó claro que quiere “ser yo quien tome la decisión (del retiro) y no que el fútbol lo haga por mí”, con respecto a las lesiones sufridas en los últimos meses y que le costaron muchas semanas alejado de sus compañeros, lo que dejó un vacío enorme.

David Mackalister Silva ha afrontado muchas lesiones y problemas físicos en los últimos meses en Millonarios - crédito Colprensa

“Mientras me sienta capacitado y sienta que estoy aportando, decir cuánto tiempo estaré es un compromiso bastante fuerte. Prefiero ver año a año, semestre a semestre y tener la capacidad de aportar”, añadió el volante.

De otro lado, “Macka” termina contrato con Millonarios en junio de 2026 y “no hemos hablado nada. Pasaron muchas cosas en estos meses, el agua se movió mucho, no arrancamos bien, el cambio de técnico, tantas cosas que pasaron que no han dado para pensar en eso. Ahora lo más importante es volver al grupo de los ocho y esperar el sorteo de la Sudamericana”.

David Mackalister Silva ha disputado seis partidos con Millonarios en 2026 - crédito Millonarios FC

“Quisiera terminar mi carrera en Millonarios”, mencionó el jugador, siendo su último deseo antes de decirle adiós a la actividad profesional y porque es el equipo de sus amores: “Si pudiera escoger, sin dudarlo en ningún momento quisiera terminar en Millonarios”.

Los tres jugadores claves para la Tricolor

Aunque el volante de Millonarios solo disputó dos partidos con la selección Colombia en su carrera, sabe lo que necesita el equipo de Néstor Lorenzo para afrontar la Copa del Mundo de la FIFA, por los jugadores que le pueden dar ese salto de calidad para ser protagonista en el certamen.

Falcao García volvió a sonar para volver a la selección Colombia, de cara al Mundial 2026 - crédito Millonarios FC

“Si tú me preguntas a mí, como persona del fútbol, lo que es David (Ospina), Falcao y James (Rodríguez) son jugadores que tienen que estar. Yo sé que todo es un presente, pero el caso de James es que siempre ha rendido. En Colombia hemos tenido muchos buenos momentos gracias a él, a su amor por el país, su entrega y cómo juega. Esos son tres nombres que, si yo pudiera decidir, diría que sí”, dijo.

Con respecto al “Tigre”, que sigue en recuperación de una molestia, David Mackalister Silva lo llenó de elogios: “Es que es impresionante y por momentos hasta indescriptible todo lo que él aporta. Como yo se lo digo muchas veces, desde que esté ahí, desde la presencia. Sabemos que se está recuperando muy bien, que nos va a dar una mano importantísima y esperamos aprovecharlo al máximo”.

