James Rodríguez tendría que seguir entrenando individualmente: estos son los problemas para unirse a sus compañeros en el Minnesota United FC

Han pasado varios días desde que James Rodríguez fue confirmado por Minnesota United como nuevo jugador para la temporada 2026 de la MLS, sin embargo, el colombiano aún no ha sido visto entrenando con el grupo completo de jugadores, que recientemente terminó su participación en el Coachella Valley Invitational, torneo amistoso de pretemporada que juegan varios clubes estadounidense en California.

La ausencia del colombiano en las prácticas, pese a que el mismo aseguró en entrevista con The Athletic que estaba listo para jugar, se debería a que su documentación no está en orden. Según Caracol Radio el capitán de la selección Colombia no cuenta aún con el permiso de trabajo, por lo que los entrenamientos que realice no pueden ser parte de su labor como futbolista y los tendría que adelantar de manera individual.

Esta información fue adelantada también por el periodista estadounidense Andy Greder, de Pioner Press, que cubre las noticias de Twin Cities. El comunicador el 12 de febrero desmintió el rumor que tomaba fuerza en Colombia sobre que James ya había recibido su visa de trabajo.

El capitán de la selección Colombia presenció los dos últimos partidos de su club en el torneo de pretemporada, que terminaron en empate 0-0 ante D. C. United y en derrota 2-1 ante Charlotte FC. El futbolista aprovechó para tomarse fotos con los hinchas que llegaron hasta el Empire Polo Club en Indio (California), e incluso compartió con los futbolistas colombianos de los equipos rivales.

El último partido de James Rodríguez fue con la selección Colombia, el 19 de noviembre de 2025. Duelo que terminó en goleada 3-0 con un gol del volante y sumando 90 minutos. A nivel de clubes no juega desde el 9 de noviembre del mismo año, cuando el Club León perdió 1-2 contra Puebla en la Liga MX.

James Rodríguez, ahora parte del Minnesota United, enfrenta no solo el desafío de jugar en una de las ciudades más frías de Estados Unidos, también la desconfianza hacia la prensa, especialmente la colombiana, a la que acusa de distorsionar sus declaraciones y alimentar rumores infundados sobre las razones de sus traspasos. El mediocampista de 34 años resaltó que las críticas a su profesionalismo y los malentendidos públicos lo motivan aún más en el cierre de su carrera, en pleno año del Mundial 2026.

El astro colombiano desmintió categóricamente que el frío de Múnich haya sido un factor decisivo en su salida del Bayern. Sostuvo que la publicidad que se generó en torno a este tema fue fruto de una anécdota exagerada y reiteró: “Lo dije más como una broma. Un chiste. Pero (la prensa) lo tergiversó y dijo que me fui por el frío. Nada más alejado de la realidad. No me fui por el frío. He vivido en Múnich. Para mí, frío o calor — estar aquí (en Minnesota) o en el calor de Barranquilla — es lo mismo, porque todo lo que pienso es en jugar”.

El malestar de James Rodríguez ante la cobertura de la prensa colombiana tiene raíces profundas. El jugador manifestó que cada comentario suyo es propenso a ser manipulado para generar sensacionalismo, algo que terminó por minar su confianza en los medios nacionales. Según el propio Rodríguez, “Nunca he sido de responder a todas esas cosas, porque siempre he pensado que uno habla en la cancha. Si me pidieran jugar un partido ahora mismo, estaría listo”.

La presión mediática y las críticas recurrentes han sido una constante en su trayectoria, pero lejos de frenarlo, el futbolista señala que esos cuestionamientos funcionan como estímulo: “Mis detractores, probablemente piensan que (sus críticas) me van a afectar. Es lo contrario. Son la gasolina que me impulsa a hacer lo que quiero hacer y lograr lo que me propongo. Quienes dudan de mí son los que me dan esa chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien; encienden esa llama. Lo que no se dan cuenta es que en realidad me están haciendo un favor”.