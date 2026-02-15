Deportes

Deportivo Cali suma a un histórico de Boca Juniors a la lista de opciones para reemplazar a Alberto Gamero

El encuentro ante Atlético Nacional se presenta como una auténtica prueba de carácter para el banquillo local, con la permanencia del cuerpo técnico en juego

Alberto Gamero reconoció que hace
Alberto Gamero reconoció que hace falta trabajo, pero destacó la asimilación de su idea de juego por parte de los jugadores - crédito Colprensa

El Deportivo Cali afronta una jornada decisiva este domingo 15 de febrero de 2026 cuando reciba a Atlético Nacional por la séptima fecha de la Liga BetPlay.

El estadio Palmaseca será el escenario donde el conjunto azucarero está obligado a sumar tres puntos si quiere que el ciclo de Alberto Gamero en el banquillo técnico tenga continuidad, en medio de una de las mayores crisis institucionales de los últimos años.

En los días previos al partido, trascendió en redes sociales que la directiva del club se reunió con Gamero para comunicarle un ultimátum: una derrota significaría el final de su etapa al frente del equipo. El ambiente en la interna caleña es de máxima tensión, con la hinchada y los dirigentes expectantes ante el desenlace del encuentro frente a un rival directo como Nacional.

Los candidatos que suenan: Dudamel, Pusineri y, el nombre inesperado, Martín Palermo

Martin Palermo estaría en la
Martin Palermo estaría en la carpeta de los directivos del Cali como reemplazo de Alberto Gamero - crédito David Martínez Pelcastre/EFE

Aunque los nombres de Rafael Dudamel -campeón con el Cali en 2021- y Lucas Pusineri -que ya dirigió al equipo y actualmente está vinculado a Central Córdoba en Argentina- han estado en el radar; y además, surgió una alternativa de peso: Martín Palermo.

Según el periodista Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo de Blu Radio, “estoy en la capacidad de informar que sentaron a Alberto Gamero y lo están invitando a que renuncie como técnico del Deportivo Cali, esa es la propuesta. En la mesa está un fuerte sector que asesora al equipo y que quiere que venga Pusineri, pero Pusineri tiene contrato (Central Córdoba)“.

El rendimiento de Pusineri tampoco atraviesa su mejor momento: Central Córdoba fue eliminado de la Copa Argentina por Gimnasia y Esgrima de La Plata en penales y marcha en la casilla 12 de la liga argentina con apenas cuatro puntos de 12 posibles.

Sobre Palermo exfutbolista de Boca Juniors, Bonnet agregó: “el nombre que me dijeron que están pensando, que puede ser una alternativa, se llama Martín Palermo. No solo están presionando a Gamero para que renuncie, sino que ya tienen armado por otro lado el reemplazo de Alberto Gamero. Gamero igual va a dirigir el partido frente a Atlético Nacional, pero está en preaviso en este momento porque los directivos no lo quieren".

El futuro de Gamero: ambiente tenso y posible salida, gane o pierda

El desenlace sobre la continuidad de Gamero parece inminente. Según el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X, “Cali y Alberto Gamero mantienen conversaciones respecto a la continuidad del proyecto deportivo. Hoy la principal traba es que el DT exige el pago total del contrato hasta diciembre, firmado por la administración anterior”. Las diferencias contractuales y la presión de los resultados pueden desembocar en una ruptura incluso si el equipo logra vencer al Verdolaga.

El estratega se habría reunido
El estratega se habría reunido con los directivos por los malos resultados del Deportivo Cali - @elpuntodp/X

Por su parte, la cuenta de X Punto Deportivo informó que el propio Gamero podría optar por dar un paso al costado, sin importar el resultado, ante el desgaste en la relación con la dirigencia y el clima adverso en el vestuario: “Personas cercanas al DT dicen que aun ganándole a Nacional daría un paso al costado, siente que ya no hay buen ambiente para su continuidad”.

Baja de última hora en el Deportivo Cali: Fernando Álvarez descartado

Fernando Álvarez no podrá jugar
Fernando Álvarez no podrá jugar con el elenco Azucarero por un cuadro clínico sugestivo de infección viral con posible foco de origen gastrointestinal - crédito Deportivo Cali

A pocas horas del partido, el conjunto azucarero confirmó una ausencia sensible en su plantilla. Este domingo, a través de sus redes sociales, Deportivo Cali comunicó: “El jugador Fernando Álvarez presenta un cuadro clínico sugestivo de infección viral con posible foco de origen gastrointestinal. En el momento se encuentra en manejo sintomático ambulatorio y se considera no apto para disputar el compromiso correspondiente a la fecha 7”. La baja de Álvarez representa un contratiempo para el cuerpo técnico, que pierde una opción clave en defensa justo en la antesala de un partido que puede definir el rumbo del club.

