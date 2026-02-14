Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: América de Cali se hizo fuerte y derrotó a Santa Fe

Con gol de Daniel Valencia, los "Diablos rojos" derrotaron al equipo de Pablo Repetto-crédito @AmericadeCali/X

La fecha 6 de la Liga BetPlay finalizó el 13 de febrero de 2026 con la victoria del América de Cali ante Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

De esta forma, el equipo dirigido por David González logró entrar al grupo de los 8 y tomó confianza de cara a lo que será el camino a la mitad del campeonato.

Con el cierre de la fecha 6, se presentaron grandes novedades en la tabla de posiciones: en primer lugar, América de Cali entró al grupo de los 8, mientras que Santa Fe quedó en la casilla 12 con 7 puntos.

Inter de Bogotá: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Deportivo Pasto: 13 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Bucaramanga: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +4) América de Cali: 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Once Caldas: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Nacional: 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Deportes Tolima: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Junior: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Llaneros: 9 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Águilas Doradas: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Deportivo Cali: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Santa Fe: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Fortaleza: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Independiente Medellín: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Millonarios: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Boyacá Chicó: 4 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Pereira: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Cúcuta: 2 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Alianza FC: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -8)

Así fue la victoria escarlata ante el supercampeón de Colombia

Daniel Valencia celebrando el gol del triunfo del América sobre Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero - crédito América de Cali

América de Cali celebró sus 99 años de fundación con una victoria clave ante Independiente Santa Fe. En un estadio Pascual Guerrero colmado y con el empuje de su público, el equipo dirigido por David González logró imponerse 1-0 en la sexta fecha de la Liga BetPlay gracias al gol de Daniel Valencia, debutante ecuatoriano, marcó a los 75 minutos tras una jugada colectiva y un pase decisivo de Omar Bertel.

El partido se llevó a cabo en medio de fiesta por el aniversario del club vallecaucano y mostró a América de Cali intenso desde el arranque, buscando romper la resistencia defensiva de Santa Fe, especialmente por las bandas. Aunque los locales dominaron la posesión y generaron peligro, la primera jugada clara la tuvo Hugo Rodallega para los visitantes, intentando sorprender desde la mitad de cancha al portero brasileño Jean Fernandes.

Durante la primera parte, Yeison Guzmán tuvo dos ocasiones claras. Primero, tras un error de Víctor Moreno, cuando intentó una definición sutil que se fue desviada, y luego probó de media distancia pasando cerca del arco defendido por Marmolejo. La insistencia local se mantuvo hasta el complemento, donde Tilman Palacios probó al arquero de Santa Fe y, poco después, Daniel Valencia exigió una nueva intervención del guardameta visitante tras un rebote, pero Marmolejo volvió a evitar el gol.

Daniel Valencia, proveniente del Manta de Ecuador como refuerzo para esta temporada, se colocó como figura al marcar su primer gol con la camiseta escarlata.

La reacción de Santa Fe fue inmediata, pero poco efectiva. El equipo dirigido por Pablo Repetto buscó el empate en los minutos finales, principalmente mediante jugadas de pelota parada y remates de media distancia. Edwin Mosquera tuvo la más clara para los cardenales en el minuto 65, pero Jean Fernandes respondió con una atajada determinante.

Así quedó la fecha 6 de la Liga BetPlay

El equipo capitalino sumó una nueva derrota, permaneciendo con siete puntos luego de seis fechas, mientras América de Cali asciende en la tabla y mantiene su fortaleza en casa tras el tanto decisivo de Daniel Valencia-crédito Catalina Olaya/ Colprensa

10 de febrero de 2026

Cúcuta Deportivo 1-3 Independiente Medellín

Estadio: General Santander de Cúcuta

Árbitro: Wilmar Montaño

Goles: Diego Moreno al minuto 16 para Medellín, empató parcialmente Leider Berdugo al 45+6 de tiro penal para Cúcuta. Alexis Serna al 54 y John Montaño al 56

Llaneros 0-1 Deportivo Pasto

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio

Árbitro: Javier Villa

Goles: Andrey Estupiñán al minuto 30 de partido

Atlético Bucaramanga 0-0 Deportes Tolima

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio

Árbitro: Álvaro Meléndez

Goles: No hubo, salió expulsado Féliz Charrupí al minuto 80 para Bucaramanga

11 de febrero de 2026

Millonarios 1-0 Águilas Doradas

Estadio: El Campín de Bogotá

Árbitro: Luis Matorel

Goles: Radamel Falcao García al minuto 56 de tiro penal

Internacional de Bogotá 3-2 Deportivo Cali

Estadio: de Techo de Bogotá

Árbitro: José Ortiz

Goles: Stiven “Titi” Rodríguez al minuto 25, empató parcialmente Carlos Vivas al 32, Johan Martínez puso al Cali en ventaja al 58, Larry Vásquez al 70 y Juan Valencia al 72 le dieron la victoria a Inter

12 de febrero de 2026

Boyacá Chicó 5-0 Jaguares de Córdoba

Estadio: La Independencia de Tunja

Árbitro: Héctor Rivera

Goles: Doblete de Italo Montaño al minuto 6 y 58, Jairo Molina al 9, Arlen Banguero al 45+4 y Nicolas Valencia al 80, salió expulsado Kahiser Lenis al minuto 35 para Jaguares y Jairo Molina por doble amonestación al 83 para Boyacá Chicó

Once Caldas 2-1 Junior

Estadio: Palogrande de Manizales

Árbitro: Diego Ulloa

Goles: Jeffry Zapata al minuto 6, empató parcialmente Joel Canchimbo al minuto 18 y Michael Barrios al 35 le dio la victoria al Once Caldas

Atlético Nacional 4-1 Fortaleza

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro: Carlos Ortega

Goles: Doblete de Alfredo Morelos al minuto 34 y 58 de tiro penal, Milton Casco al 52, descontó Andrés Amaya al 54 para Fortaleza, y Marlos Moreno al 75