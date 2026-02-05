Avanza el fichaje de James Rodríguez con el Minnesota United: ya habrían logrado un principio de acuerdo y firmaría hasta el Mundial 2026

James Rodríguez jugará en su decimotercer club, el primero en Estados Unidos - crédito FCF

La inminente incorporación de James Rodríguez a Minnesota United marca un nuevo capítulo en la trayectoria del capitán de la selección de Colombia, quien llega a la Major League Soccer (MLS) tras finalizar su contrato con Club León de México el 31 de diciembre.

Con 34 años y luego de varias semanas entrenando por su cuenta en Colombia, Rodríguez llegó a un principio de acuerdo con el club estadounidense en un momento decisivo para su carrera: la necesidad de mantener la condición física antes del Mundial de 2026, donde su rol es clave en los planes del seleccionador Néstor Lorenzo, según revelaron fuentes cercanas a la operación a The Athletic.

Según esas mismas fuentes, el acuerdo entre el colombiano y Minnesota United se configura bajo un contrato que no le otorga la condición de jugador franquicia en la MLS. La decisión de fichar por el equipo estadounidense se produce después de que Rodríguez fuese vinculado a distintas opciones en la MLS, junto con otras propuestas de clubes de Ecuador, Argentina y la posibilidad de compartir equipo con Radamel Falcao en Millonarios. El presidente del conjunto bogotano explicó a The Athletic que las limitaciones presupuestarias descartaron ese escenario.

Durante enero, Rodríguez afrontó el riesgo de permanecer sin club y sin competencia oficial, lo que habría afectado su estado para la cita mundialista. El centrocampista zurdo mantiene un objetivo central: ayudar a Colombia a superar los cuartos de final en el torneo internacional más importante del fútbol, una meta personal que podría diferir de las aspiraciones de Minnesota United en la temporada 2026.

El conjunto de Minnesota viene de protagonizar un año histórico: en 2025 alcanzó los 58 puntos y 16 victorias en la fase regular, registros inéditos para el club bajo las órdenes del entonces técnico Eric Ramsay. La institución avanzó hasta las semifinales de la Conferencia Oeste por segunda vez consecutiva, aunque Ramsay abandonó el cargo en enero tras asumir como entrenador principal del West Bromwich Albion. Ahora, la responsabilidad recae en Cameron Knowles, su exasistente.

Para el entrenador Knowles se presenta un reto táctico: extraer el máximo potencial de Rodríguez, un mediapunta clásico cuya aportación en clubes recientes ha sido limitada por la disminución de su resistencia física y lesiones recurrentes en la pantorrilla. En el tramo final de su carrera, el colombiano actúa principalmente en posiciones retrasadas, facilitando la salida del balón y colaborando en la creación de juego, aunque su movilidad ha disminuido.

No obstante, Rodríguez conserva rasgos distintivos que lo han caracterizado a lo largo de una década en la élite. En la Copa América 2024, registró seis asistencias, de las cuales cuatro ocurrieron en jugadas a balón parado y dos se originaron en saques de esquina, datos que suponen una ventaja añadida para Minnesota United, uno de los equipos más efectivos de la MLS en este tipo de acciones.

La carrera de Rodríguez alcanzó su punto más alto tras adjudicarse la Bota de Oro del Mundial 2014 en Brasil, donde lideró a Colombia a su primera participación en cuartos de final. Luego de brillar en el AS Monaco, Real Madrid lo fichó por una cifra superior a los USD 100 millones. En la Liga española, fue distinguido como el mejor centrocampista en 2015 y se integró al equipo ideal del campeonato esa temporada. Aportó 37 goles y 42 asistencias entre todas las competiciones con el club madrileño.

Posteriormente, su paso por el Bayern Munich incluyó buenas actuaciones bajo la dirección de Carlo Ancelotti y Jupp Heynckes, aunque su protagonismo mermó con Niko Kovac. Una vez dejó el equipo alemán, se reencontró con Ancelotti en el Everton, donde sumó 26 partidos en competiciones de la Premier League, etapa que significó su última presencia en una de las cinco grandes ligas europeas. Las experiencias posteriores –en Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano y Club León– no colmaron las expectativas generadas en el pasado.