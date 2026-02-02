La lluvia nuevamente sería protagonista en la reanudación del partido de Millonarios vs. Medellín en Bogotá: este es el pronóstico del Ideam

Los conciertos y la temporada invernal han dificultado el cuidado de la gramilla del estadio El Campín - crédito Colprensa - Cristian Bayona

El partido entre Millonarios y Deportivo Independiente Medellín, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay, será reanudado el lunes 2 de febrero a las 3:00 p. m. tras la suspensión sufrida el domingo pasado por un intenso aguacero en Bogotá que dejó encharcado el campo del estadio Nemesio Camacho El Campín, según confirmó la Dimayor.

La Dimayor determinó la nueva fecha y hora después de consultar con los clubes y emitir un comunicado en el que justificó la medida por “las condiciones climáticas adversas, ocasionadas por las fuertes lluvias, las cuales no permitieron garantizar el normal desarrollo del compromiso”.

El partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín estaba 0-0 al momento de la suspensión - crédito Colprensa/Cristian Bayona

El encuentro se encontraba igualado 0-0 en el minuto 55 cuando el juez central, Carlos Andrés Márquez, ordenó suspenderlo al constatar que varias zonas del terreno permanecían inundadas, representando un riesgo para los futbolistas.

El Ideam anticipó para este lunes en horas de la tarde en Bogotá un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente hacia la zona oriental y los cerros. Para la noche se espera que la precipitación disminuya, pudiendo quedar lloviznas residuales según la persistencia de la humedad, informó el organismo a Infobae Colombia.

Esta situación meteorológica podría afectar nuevamente el partido entre Millonarios vs. Independiente Medellín, que tiene pendiente por disputar 35 minutos más la adición. Una nueva lluvia sobre El Campín, en las actuales condiciones de la gramilla, en un evidente deterioro y dificultades para drenar el agua, podría poner en riesgo a los jugadores, así como provocar una nueva suspensión del partido.

Leandro Castellanos, concejal de Bogotá, pidió respuestas al Distrito por el estado de la cancha de El Campín: “una cancha destrozada”

Afectaciones a los jugadores de Santa Fe tras su último encuentro en el estadio de Bogotá - crédito Colprensa

El concejal de Bogotá Leandro Castellanos, exfutbolista profesional y excapitán de Independiente Santa Fe, se pronunció con severidad sobre el estado del escenario deportivo.

Durante el partido de Santa Fe, la cancha mostró un aspecto desolador: la grama se encontraba hundida, levantada y con extensas zonas completamente dañadas, lo que transformó cada jugada en un peligro para los jugadores. Castellanos afirmó que “esa cancha estaba en condiciones lamentables: grama hundida, dañada y destruida. Así no se puede jugar fútbol profesional”. El concejal advirtió que se expuso la integridad de los futbolistas y se vio afectada la calidad del espectáculo.

La situación se agravó anoche durante el encuentro de Millonarios, cuando el partido debió ser cancelado por una inundación total del campo. Las fuertes lluvias dejaron al descubierto que el estadio carece de un sistema de drenaje efectivo. El agua se acumuló en toda la superficie y el balón no rodaba, lo que obligó a la suspensión inmediata del compromiso. Castellanos calificó el hecho como “un escándalo nacional. Un estadio como El Campín no puede suspender un partido porque no drena el agua. Lo de anoche fue una vergüenza para Bogotá”.

Leandro Castellnaos, funcionario y ex futbolista profesional expresa su profunda preocupación por el deplorable estado del Estadio El Campín. Señala el mal estado de la grama, las recientes inundaciones y el incumplimiento del concesionario Sencia en el mantenimiento del escenario deportivo - crédito Leandro Castellanos

El concejal fue enfático en atribuir la responsabilidad del mantenimiento a la empresa contratista Sencia, encargada del cuidado del terreno de juego. Señaló que existe un contrato vigente y exigió saber qué ocurre con su cumplimiento. “¿Por qué la cancha está cada vez peor? ¿Quién está haciendo la supervisión? No es posible que se pague por un mantenimiento que no se ve por ninguna parte”, puntualizó Castellanos.

En sesión ordinaria del Concejo de Bogotá, Castellanos elevó un reclamo formal a las autoridades, solicitando respuestas al secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, y al director del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), Daniel García. Exigió explicaciones claras sobre las causas del deterioro, la falla en el drenaje, los controles al contrato y las acciones inmediatas para recuperar la cancha.

Infobae Colombia conoció que el lunes 2 de febrero se llevará a cabo una reunión entre Sencia y el IDRD, la cual es habitual entre ambas entidades cada 8 o 10 días para verificar que se cumplan con los procesos pactados en la Alianza Público Privada de la renovación de la zona donde está construido El Campín. Sin embargo, en esta ocasión el tema central de la reunión será el estado de la grama.