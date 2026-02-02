Jorge Carrascal pegó un codazo, dejó a Flamengo con 10 jugadores y sería multado por el club: perdieron el título de la Supercopa de Brasil

Desde Brasil aseguraron que esta acción del volante de la selección Colombia tendría consecuencias económicas - crédito REUTERS/Adriano Machado

La expulsión de Jorge Carrascal en la Supercopa de Brasil provocó una oleada de repercusiones, tanto por el inusual procedimiento del sistema VAR como por las implicancias que tuvo en el resultado final del partido, donde Corinthians superó 2-0 a Flamengo.

La tarjeta roja al colombiano llegó no apenas se detectó la jugada, sino tras una revisión en el entretiempo, alimentando un intenso debate sobre la interpretación de las reglas y la aplicación del protocolo arbitral.

En los últimos minutos del primer tiempo del encuentro, el funcionamiento del VAR también se vio afectado por una caída de energía en el estadio, tal como detalló la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en una nota oficial difundida por ge.globo.com.

Esta interrupción mantuvo operativo el sistema durante aproximadamente 15 minutos gracias a un sistema de contingencia, permitiendo la revisión decisiva, pero provocó que el resto del segundo tiempo transcurriera sin asistencia tecnológica desde el minuto quince hasta el treinta y cuatro. La CBF destacó: “La expulsión del atleta Jorge Carrascal ocurrió tras checaje de las imágenes disponibles, realizada por el equipo de VAR a partir del momento del lance, y que fue concluida cuando los jugadores ya habían descendido para el intervalo”.

La acción que originó la sanción disciplinaria se produjo en el cierre del primer tiempo, cuando Carrascal golpeó en el rostro al jugador de Corinthians Breno Bidon, incidente que fue considerado por los exárbitros consultados como “conducta violenta”.

El árbitro Rafael Rodrigo Klein explicó: “Veo al jugador fuera de la disputa del balón haciendo el movimiento de golpe, con la mano cerrada, hacia una parte sensible del adversario, que es el rostro. Mi decisión es tarjeta roja para el número 15 por conducta violenta, ok?”

El protocolo fue determinante en la resolución del caso, pues admite la revisión de jugadas vinculadas con expulsión por conducta violenta, aunque el partido haya pasado al entretiempo. Así lo señaló la CBF en su comunicado: “El procedimiento adoptado está amparado en el Libro de Reglas 2025/26 y en el Protocolo del VAR de la FIFA, que autorizan la intervención del VAR en casos de conducta violenta a cualquier momento de la partida”.

Las normas especifican que la revisión puede realizarse inclusive después del reinicio del juego, siempre que se trate de escenarios que ameriten expulsión o involucren conductas gravemente antideportivas.

Desde Brasil aseguraron que esta acción del volante de la selección Colombia tendría consecuencias económicas, pues los reglamentos del club, que se cuadran entre jugadores y cuerpo técnico al inicio de cada temporada, implicarían el pago de una multa equivalente a un mes de salario.

Previo al inicio del segundo tiempo, el árbitro Rafael Klein comunicó a los capitanes de ambos equipos que acudiría al monitor tras la llamada desde el VAR. Tras verificar las imágenes, determinó que existía prueba clara de infracción. El propio Klein explicó su procedimiento a los jugadores, conforme muestra la grabación hecha pública por la CBF: “Durante el intervalo, el equipo VAR encontró evidencias de una conducta violenta en el último lance. Seré llamado ahora para revisar el lance, porque si se trata de una conducta violenta, puedo hacerlo en cualquier momento y lo haré ahora“.

Las reacciones después del partido incluyeron la voz del director técnico de Flamengo, Filipe Luís, que manifestó en conferencia de prensa: “Nunca había visto eso en mi vida. No sé si había pasado en algún otro lugar. Los jugadores estuvieron esperando en el campo y se fueron al vestuario como si la jugada ya hubiera sido revisada“. Añadió que la sanción alteró por completo su estrategia y que, aunque no quería justificar la derrota, la situación resultó sin precedentes.

El partido contó con goles de Gabriel Paulista en el minuto 26 y de Yuri Alberto en el último minuto agregado. Así, Corinthians alzó la Supercopa, mientras que Flamengo pasó la página para centrarse en su próximo desafío ante Internacional de Porto Alegre el miércoles 4 de febrero.