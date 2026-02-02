Fichaje de Edwuin Cetré a Brasil se cayó a última hora: Independiente Medellín dejaría de recibir tres millones de dólares

Edwuin Cetré continuaría su carrera en el equipo argentino, luego de su frustrado fichaje por el Athletico Paranaense - crédito @EdelpOficial/X

El Club Athletico Paranaense y el Estudiantes de La Plata anunciaron la cancelación de la transferencia del delantero colombiano Edwuin Cetré, quien estaba a punto de convertirse en la incorporación más costosa en la historia del club brasileño, con un valor estimado de USD6.000.000 (R$ 31 millones).

La revisión médica previa a la firma del contrato detectó anomalías cardiológicas y un antecedente de una seria lesión de rodilla sufrida en 2018, factores que llevaron al Athletico a reevaluar la operación y considerar “más prudente” suspender la negociación.

La transferencia, que incluía un acuerdo de tres temporadas y requería la distribución del pago entre el Estudiantes y el Independiente de Medellín, iba a concretarse después de la llegada de Cetré a Curitiba, el sábado pasado, para exámenes médicos. El equipo colombiano posee el 50% de los derechos económicos del jugador, por lo que esperaba recibir alrededor de 3 millones de dólares, suma superior a la que fue vendido en una primera instancia.

Edwuin Cetré firmaría con Estudiantes de la Plata por 3 años - crédito @edwincetreoficial

Ambos clubes comunicaron que, pese a los avances iniciales, desacuerdos de última hora en los términos también influyeron en la decisión de anular la negociación. Por el momento, el Athletico mantiene la confidencialidad sobre la gravedad exacta de los hallazgos médicos, a la espera de la revisión de los nuevos informes antes de definir si retoma o descarta definitivamente la contratación.

“El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil. A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones. De esta manera, el futbolista regresará al país y estará arribando a nuestra ciudad en el día de mañana para reincorporarse al primer equipo de la institución”, señala el comunicado oficial emitido este domingo. Cetré regresará a Argentina para reincorporarse al plantel profesional del Estudiantes.

Así ha sido la carrera del que iba a ser el jugador más caro de la historia de Athletico Paranaense

Edwuin Cetré inició a mostrar su habilidad en el Junior FC - crédito EFE/Ricardo Maldonado

El camino de Cetré hasta alcanzar este estatus estuvo permeado por circunstancias adversas que tuvieron lugar en Cali, específicamente en el barrio Mariano Ramos, reconocido por sus altos niveles de criminalidad e inseguridad. Su entorno familiar, compuesto por su madre, abuelos y tíos, sufrió directamente el impacto de la violencia local. Tal como relató Cetré al diario argentino Olé en 2024, “Tuve como referentes a mis tíos que jugaban al fútbol, pero formaban parte de la banda del barrio y fueron asesinados. Me propuse ser el orgullo de mi barrio, donde había muchos buenos jugadores que no llegaron lejos por falta de determinación”.

El asesinato de sus tíos generó una fractura en el núcleo familiar, forzando la mudanza de sus parientes y dejándolo bajo la tutela de vecinos. Aquella experiencia ha forjado, en parte, el carácter con el que hoy encara cada desafío dentro y fuera del campo de juego.

La carrera profesional de Cetré comenzó en el Boca Juniors de Cali en 2015. Al año siguiente, emigró al Rocha FC de Uruguay para disputar la segunda división del país sudamericano. Su siguiente destino fue el Santos Laguna de México, donde permaneció hasta comienzos de 2018. En 2019, regresó a Colombia al defender la camiseta del Junior Barranquilla, acumulando buenos registros durante cuatro temporadas.

Posteriormente, fue cedido en préstamo al Independiente Medellín en 2023. En esa etapa experimentó una transformación significativa: anotó 21 goles y dio siete asistencias en 65 partidos, cifras que lo posicionaron como uno de los jugadores más influyentes del equipo.

El buen desempeño lo llevó al Estudiantes de La Plata en 2024. Con el club argentino, Cetré disputó 42 encuentros en la temporada anterior y participó activamente en la obtención del Campeonato Argentino y el Torneo de Campeones. Marcó seis goles y ofreció cinco asistencias, siendo reconocido como el jugador más destacado en las fases eliminatorias y recibiendo el título de mejor jugador del torneo.