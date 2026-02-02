El Idrd respondió a las críticas por las imágenes que evidencian el deterioro de la gramilla de El Campín y el riesgo para los jugadores

Jugadores y aficionados denuncian condiciones inaceptables del campo de El Campín tras múltiples conciertos y lluvias recientes - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Redes Sociales/X

El estado de la gramilla del estadio El Campín, en Bogotá, se convirtió en motivo de debate público y de cuestionamientos directos al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), entidad encargada del escenario deportivo.

Imágenes difundidas en redes sociales y las declaraciones de futbolistas y aficionados han puesto en el centro de la polémica las condiciones del campo, cuyo deterioro se ha hecho evidente tras la seguidilla de eventos y las recientes lluvias que han azotado la ciudad.

Las críticas no han sido menores. Acolfutpro, la agremiación de futbolistas profesionales, calificó el estado del terreno de juego como “deplorable”, subrayando irregularidades graves en el césped, deterioro visible y fallas notorias en el drenaje.

Según la organización, “el sitio de trabajo de los futbolistas está sometido a condiciones inaceptables”, especialmente tras la realización de varios conciertos y espectáculos sin que, a su juicio, se implementaran medidas preventivas suficientes para mitigar el impacto sobre la cancha.

Andrés Llinás, capitán de Millonarios, advirtió sobre el riesgo físico para los futbolistas y la dificultad para jugar en la actual gramilla - crédito Redes Sociales/X

Entre las voces del fútbol, el capitán de Millonarios, Andrés Llinás, expresó su inconformidad tras el compromiso frente a Independiente Medellín, encuentro que debió ser postergado a las 3:00 p. m., del lunes 2 de febrero debido a las lluvias y al estado del terreno.

Llinás declaró que “se vuelven partidos atípicos, partidos en los que uno no puede entrenar nada, porque es totalmente diferente lo que uno puede entrenar a lo que uno puede hacer acá en este terreno de juego”. El defensor resaltó el riesgo para la integridad física de los jugadores y la dificultad que implica disputar partidos en tales condiciones, sumando su preocupación por una posible recaída física tras una lesión reciente.

El debate en redes sociales ha girado en torno a la compatibilidad entre la realización de conciertos y el fútbol profesional en El Campín. Usuarios han cuestionado la eficacia del mantenimiento, la capacidad de la administración para prever el deterioro y la responsabilidad en caso de una lesión grave o sanciones de la Conmebol.

La situación se agrava ante la proximidad de cinco encuentros programados para el estadio en menos de un mes, incluido el esperado choque entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, que tendrá lugar el sábado 7 de febrero.

En redes sociales discuten la compatibilidad entre eventos musicales y fútbol profesional en El Campín ante inminentes partidos - crédito Redes Sociales/X

Respuesta del Gobierno distrital y del Idrd

Frente a la controversia, el Idrd se pronunció públicamente sobre el mantenimiento del campo. El director de la entidad, Daniel García Cañón, aseguró que se realiza un seguimiento permanente al estado de la grama y que, en el escenario de la Alianza Público Privada (APP) de El Campín, se supervisa el cumplimiento del contrato a través de la interventoría.

García precisó que el instituto supervisa la labor de la interventoría, mientras que esta última vigila de forma directa al concesionario encargado, Sencia S.A. Según el Idrd, en octubre de 2024 el campo fue entregado al concesionario en condiciones óptimas.

En junio de 2025, el instituto emitió un informe técnico con recomendaciones, como la extracción de raíces de un pasto distinto al original para mejorar la resistencia de la cancha ante la diversidad de usos. El concesionario acogió estas sugerencias y programó la intervención para diciembre de 2025, estimando que la recuperación total tardaría cerca de dos meses.

El Instituto hará una inspección técnica en El Campín y podría iniciar sanciones administrativas en caso de incumplimientos contractuales - crédito Idrd/X

No obstante, el Idrd reconoció que los tiempos previstos para la consolidación del tratamiento no se habrían cumplido, lo que explicaría el estado actual de la gramilla. Este aspecto está bajo verificación en el proceso de interventoría.

García explicó que el Idrd elevó requerimientos a la interventoría para garantizar el cumplimiento del contrato y que, en caso de detectarse incumplimientos, se podría iniciar un proceso administrativo sancionatorio una vez se cuente con el informe correspondiente. El instituto anunció que se realizará una visita técnica de inspección para evaluar el campo y, en función de los resultados, se adoptarán las medidas necesarias para asegurar condiciones adecuadas de juego y uso del estadio.

La preocupación sobre el desgaste de la gramilla persiste, especialmente ante la agenda deportiva que se avecina y el riesgo que esto representa para la integridad de los futbolistas y el desarrollo de los próximos encuentros en El Campín.

el Idrd reconoció que los tiempos previstos para la consolidación del tratamiento no se habrían cumplido - crédito Idrd