Diego Pescador y la presión del ciclismo colombiano tras años sin triunfos: “Es pesado cargar la ilusión de tantos colombianos”

Diego Pescador tras su paso por GW Shimano-Sidermec, empezó a defender la camiseta de Movistar - crédito Eder Garcés / GW Erco Shimano

La Challenge de Mallorca, disputada entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2026, fue el primer gran escenario europeo para muchos equipos WorldTour y una vitrina clave para los nuevos talentos del pelotón internacional.

Entre ellos, el colombiano Diego Pescador, corredor del Movistar Team, dejó una grata impresión al ubicarse noveno en la clasificación general del Trofeo Andratx Pollença y sumar kilómetros fundamentales para su adaptación a la élite del ciclismo mundial.

A su llegada al Movistar Team, Diego Pescador resaltó a Nairo Quintana como uno de sus ídolos en el ciclismo - crédito David Estrada

La carrera, compuesta por cinco Trofeos independientes, reunió a figuras de primer nivel y sirvió de termómetro para medir el estado de forma de los equipos en el arranque de temporada.

Pescador, con apenas 21 años y oriundo de Quimbaya (Quindío), mostró solidez y constancia a lo largo de todas las jornadas de la Challenge de Mallorca. Su noveno lugar en la general del Trofeo Pollença-Andratx Palma, a solo 2 minutos y 28 segundos del vencedor Remco Evenepoel (Red Bull–Bora), confirma su evolución y justifica la confianza que el Movistar Team depositó en él al ficharlo a finales de 2024 para el ciclo 2025-2027.

Luego de un año de aprendizaje y adaptación en el pelotón internacional, Diego Pescador comenzó a recoger los frutos en este inicio de 2026. Su progresión se hizo visible al lograr un destacado segundo puesto en la Classica Camp de Morvedre, solo superado por un corredor consolidado como Christian Scaroni, lo que confirma su crecimiento y proyección en el calendario WorldTour.

Más adelante, Pescador afrontó el exigente Trofeo Andratx-Pollença, donde volvió a demostrar su potencial. Al finalizar la jornada, el colombiano conversó con el diario Marca y manifestó su gratitud por el apoyo recibido: “Estoy feliz por la confianza que me brinda el equipo y espero poder retribuir esa confianza con resultados en la carretera”.

Pescador reconoció que el proceso de adaptación no es sencillo, pero que cada carrera le permite crecer y entender mejor la dinámica de la máxima categoría: “Poco a poco me siento mejor, mucho más cómodo, adaptándome y aprovechando al máximo las oportunidades que me brinda el equipo”.

Egan Bernal y Nairo Quintana son los pedalistas más recordados en Colombia - crédito Colprensa / Reuters

El ciclista del Quindío también reflexionó sobre el momento actual del ciclismo colombiano. Los últimos años no han sido favorables para el país, acostumbrado a ver a sus referentes como Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán (que se retiró en 2024) pelear por grandes vueltas y podios internacionales. “Siempre es un poco pesado cargar la ilusión de tantos colombianos después de una sequía un poco larga”, admitió Pescador, consciente de la responsabilidad y de la expectativa que recae sobre la nueva generación.

Pese a la presión, el joven pedalista se mostró optimista y orgulloso del ambiente de trabajo en Movistar Team: “El equipo está súper motivado, sobre todo es tener mucha tranquilidad; es un conjunto muy familiar, muy unido.

Cada uno se preocupa de lo que pase con el otro y eso es importante al final en carrera”. El colombiano valoró la importancia de la cohesión grupal, la comunicación constante y el aprendizaje compartido dentro de la estructura española.

El calendario de Pescador apenas comienza, pero la Challenge de Mallorca le otorga confianza y ritmo para encarar los grandes retos del WorldTour.

El objetivo es seguir acumulando experiencia, ganarse un puesto en las alineaciones principales y, sobre todo, ser protagonista en las jornadas de montaña, donde ha demostrado su fortaleza y potencial. Mientras tanto, los aficionados colombianos siguen de cerca su evolución y ven en él una esperanza de recambio para devolver al país el brillo perdido en las grandes carreras internacionales.

Remco Evenepoel obtuvo dos de los cinco trofeos del Challenger Mallorca 2026 - crédito Benoit Tessier/REUTERS

Palmarés de la Challenge de Mallorca 2026: ganadores de los cinco trofeos

Trofeo Palma: Arne Marit (Bélgica)

Trofeo Las Salinas (contrarreloj por equipos): Red Bull-Bora-Hansgrohe (Alemania)

Trofeo Sierra de Tramontana: Remco Evenepoel (Bélgica)

Trofeo Andratx-Pollença: Remco Evenepoel (Bélgica)

Trofeo Calvià: António Morgado (Portugal)