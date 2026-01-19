Mackalister Silva, autocrítico tras la derrota de Millonarios: “No salió nada y sentimos vergüenza”

El capitán de Millonarios ofreció disculpas a los hinchas que fueron al estadio - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Millonarios no pudo comenzar con el pie derecho su participación en la Liga BetPlay 2026. En su primer partido del torneo, el equipo capitalino cayó 1-2 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, un resultado que dejó preocupación tanto entre los jugadores como en la hinchada albiazul.

El compromiso inició de manera favorable para el conjunto bogotano, que se adelantó en el marcador al minuto 41 del primer tiempo tras un autogol del venezolano, Leonardo Flores, luego de un cabezazo del volante Stiven Vega.

La ventaja no se tradujo en control del partido y Bucaramanga logró dar vuelta al marcador en la segunda mitad, aprovechando desajustes defensivos y la falta de claridad en el manejo del balón por parte del visitante.

Millonarios perdió por 2-1 ante Atlético Bucaramanga, por la fecha 1 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El resultado generó un sabor amargo entre los aficionados de Millonarios, tanto quienes acompañaron al equipo en la capital santandereana como quienes siguieron el partido desde distintas ciudades.

Al finalizar, el encuentro, el capitán y referente del equipo, David Mackalister Silva, atendió a los medios en la sala mixta y fue autocrítico respecto al desempeño colectivo: “Nosotros los jugadores no supimos ni tuvimos la claridad para poder hacer lo que el profe nos había pedido”, evidenciando el malestar interno por el bajo rendimiento.

Silva, uno de los futbolistas más experimentados del plantel, también compartió detalles sobre lo conversado con Carlos Darwin Quintero, uno de los refuerzos que llegaron en este mercado de fichajes para la temporada 2026. Ambos coincidieron en que eran los llamados a generar fútbol y manejar los hilos del equipo en el medio campo, pero reconocieron que no lograron crear jugadas ni mantener la posesión.

Falcao García tiene una sanción de cuatro fechas en la Liga BetPlay, desde su última aparición en junio de 2025 - crédito Millonarios FC

La derrota dejó un mensaje claro en el grupo en cabeza de Mackalister Silva, el cual es la necesidad de reaccionar y mejorar de cara a las próximas fechas: “Tenemos vergüenza con toda la gente que nos acompañó hoy porque no salió nada de lo que se había planteado”, asumiendo la responsabilidad y comprometiéndose a buscar una mejor versión en los siguientes compromisos.

Uno de los factores que condicionó el rendimiento de Millonarios en este debut fue la ausencia de varios jugadores importantes. El equipo no pudo contar con todos los futbolistas inscritos ante la Dimayor como fueron Radamel Falcao García, una de las grandes figuras del plantel, aún debe cumplir tres fechas más de sanción tras sus declaraciones posteriores al partido ante Independiente Santa Fe en la última jornada de los cuadrangulares del primer semestre de 2025.

Rodrigo Contreras envió el centro que terminó en el gol de Stiven Vega para Millonarios ante Bucaramanga - crédito Millonarios FC

A esto se sumó la sanción pendiente de una fecha para Leonardo Castro y Jorge Arias, expulsados en el cierre del año anterior ante Boyacá Chicó. Además, el defensor Andrés Llinás sigue en proceso de recuperación tras la fractura sufrida en el cuello del pie izquierdo durante agosto de 2025 frente a Deportivo Cali.

El desafío de Millonarios en este comienzo de la Liga BetPlay 2026 es doble. Por un lado, dejar atrás una temporada 2025 en la que no consiguió los objetivos propuestos, quedando eliminado tanto en los cuadrangulares como en la fase todos contra todos. Por otro, consolidar a los nuevos refuerzos y lograr que la plantilla recupere el nivel competitivo que lo llevó a pelear títulos en años recientes cuando estuvo al mando el entonces estratega Alberto Gamero.

La meta es volver a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano y prepararse adecuadamente para el reto internacional más importante: el cruce ante Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, previsto para marzo en el estadio Atanasio Girardot, el ganador de esta fase avanzará y jugará la fase de grupos del segundo torneo más importante de la Conmebol.