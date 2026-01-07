Ciclistas colombianos correrán en una nueva bicicleta para 2026: estas son las nuevas reglas de la UCI

Ciclistas como Nairo Quintana tendrán cambios en las bicicletas que usan para la temporada 2026 - crédito Movistar Team

Los ciclistas colombianos afrontarán cambios significativos a partir de 2026, cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) pondrá en marcha nuevas reglas para el World Tour 2026, enfocadas en equilibrar espectáculo, seguridad y limitar el alcance de la innovación tecnológica en las competencias.

El reglamento renovado exigirá modificaciones técnicas en varios componentes del equipamiento, en especial con las bicicletas, con el objetivo de que todos los equipos estén en igualdad de condiciones y se priorice las condiciones físicas del pedalista en las modalidades de ruta y contrarreloj.

Las nuevas reglas del ciclismo

Entre las medidas más destacadas figura la limitación para las ruedas de perfil alto, que no podrán superar los 65 milímetros de profundidad en pruebas de salida masiva. Este cambio busca reducir incidentes ocasionados por el viento lateral y las altas velocidades, de acuerdo con la UCI.

Además, se establecerá un ancho mínimo de 400 milímetros para el manillar, también con una separación específica entre las manetas. La intención es disuadir posiciones extremas que favorezcan la aerodinámica en detrimento del control y la estabilidad, según explicó la UCI al medio. Algunos velocistas y especialistas han manifestado que esta medida limita la progresión natural del rendimiento, mientras otros respaldan el criterio normativo relacionado con la seguridad.

La UCI estableció nuevas medidas para las bicicletas profesionales de la categoría World Tour - crédito TERESA SUÁREZ/EFE/EPA

Se suman, igualmente, nuevas directrices para los cuadros y horquillas de las bicicletas, en especial en el triángulo trasero y el área delantera. Estas dimensiones máximas pretenden frenar el aprovechamiento de ventajas aerodinámicas excesivas en curvas y descensos.

En materia de cascos, desde 2026 se distinguirán los modelos autorizados para pruebas de ruta y contrarreloj. Quedará prohibido emplear en grupo los cascos ultra aerodinámicos diseñados para esfuerzos individuales, un cambio destinado a prevenir desigualdades en el pelotón, de acuerdo con la información del medio.

Mayor esfuerzo de los ciclistas

El refuerzo en el control antidopaje contempla la inclusión del monóxido de carbono como método prohibido. Esta técnica servía para imitar adaptaciones fisiológicas asociadas a la altitud, pero la UCI la ha calificado de riesgosa y contraria al espíritu deportivo.

La entidad justificó la reforma como una respuesta a la creciente preponderancia de la tecnología por encima del esfuerzo de los ciclistas. Insiste en que la prioridad debe estar en el talento y la preparación, no en la superioridad técnica: “No puede convertirse en el factor decisivo por encima del talento y la preparación física”.

La UCI le dará prioridad a las condiciones de los ciclistas durante las carreras, para igualar las condiciones entre los participantes - crédito Jerome Delay/AP

La reacción en el pelotón profesional ha sido diversa: mientras algunos equipos y corredores consideran que las reformas mejoran la seguridad y promueven la igualdad en la competencia, otros creen que restringen el desarrollo tecnológico del ciclismo, según el análisis del medio.

Egan Bernal afronta una nueva temporada

En paralelo, equipos y figuras como Egan Bernal ya ajustan sus planes para adaptarse al nuevo entorno. El ciclista colombiano se encuentra en fase de preparación con el Ineos Grenadiers y proyecta compartir el liderazgo de cara al Giro de Italia en 2026 junto al neerlandés Thymen Arensman. La competencia partirá de Nessebar, Bulgaria, y finalizará en Roma.

Egan Bernal quiere volver a ganar competencias en la temporada 2026 con el Ineos Grenadiers - crédito @INEOSGrenadiers / X

Bernal, que ha venido recuperándose y sumando resultados en grandes pruebas, compartió sobre su balance: “Fue un muy buen año. No es la temporada que todos teníamos en mente, pero hay que ponerlo en contexto, pues hay que analizar de dónde venía, de lo que pasó, pero siempre uno quiere más”, declaró, citado por El Tiempo.

El zipaquireño espera que 2026 sea su año, pues desde su regreso a las carreras, tras el accidente de 2022, no volvió a mostrar el ritmo con el que consiguió el Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021.