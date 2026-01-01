Este es el equipo sudamericano que está en negociaciones con Radamel Falcao: jugaría la Copa Libertadores 2026

Radamel Falcao jugó con Millonarios hasta junio del 2025 - crédito Millonarios FC

El futuro de Radamel Falcao García ha entrado en una fase de especulación renovada, luego de que Enrique Bidermann, directivo de Cerro Porteño, reconoció públicamente el interés de su club por el delantero colombiano de 39 años, quien acumula una extensa trayectoria con pasos por equipos como River Plate, Porto, Atlético de Madrid y Mónaco.

A pesar de los rumores, el dirigente aclaró que, si bien han existido acercamientos por parte de Cerro Porteño, hasta el momento no se ha concretado ninguna negociación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Hay algunos contactos por Falcao García, pero por ahora no se ha prosperado; estaremos atentos a lo que pase más adelante. Hay un tema claro y es que a quién no le gustaría tenerlo en su equipo”, expresó Bidermann al programa radial el VBar de Caracol Radio. Esta confirmación representa la primera vez que un club admite oficialmente el seguimiento al atacante samario, quien no disputa partidos oficiales desde el 19 de junio.

Falcao ha manifestado su deseo de mantenerse activo como profesional por otro tiempo - crédito Colprensa/Cristian Bayona

La última presentación de Falcao García en cancha fue con la camiseta de Millonarios, en la derrota 1-2 frente a Independiente Santa Fe, correspondiente a la sexta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025.

En esa campaña, el ‘Tigre’ sumó un total de 1.562 minutos en 29 partidos, con 11 goles anotados. Entre los equipos contra los que marcó figuran Patriotas, Unión Magdalena, Deportivo Pasto y Once Caldas, en una ocasión cada uno; Boyacá Chicó y Atlético Nacional, en dos oportunidades; e Independiente Santa Fe, al que le convirtió en tres encuentros. Durante ese periodo, también fue amonestado en seis ocasiones.

El escenario de traspasos y nuevos contratos para el máximo goleador de la Selección Colombia sigue siendo incierto. En declaraciones a ESPN en el contexto del partido de despedida de Mario Alberto Yepes, Falcao afirmó su deseo de extender su carrera hasta 2026 y anticipó la posibilidad de novedades en enero respecto al próximo destino.

Falcao fue invitado por FIFA al sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundail de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Jeenah Moon

La presencia de Falcao en los mercados de Sudamérica ha generado versiones que lo vincularon con clubes como Emelec en Ecuador, y los argentinos Gimnasia y Esgrima de La Plata y Tigre. Sin embargo, el periodista César Augusto Londoño indicó que si bien Emelec maneja un interés concreto por sumarlo para la próxima temporada, aún no han establecido contacto directo con el jugador: “Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”.

El panelista de la emisora ecuatoriana Kch Radio 90.9 FM abundó sobre el asunto: “El nombre de Falcao está en la órbita de Emelec, es del interés (...), pero, todavía no existe oferta formal”, en referencia a consultas internas del club.

Por otra parte, las versiones sobre un posible arribo de Falcao a Tigre fueron desestimadas por el propio entrenador del equipo argentino, Diego Dabove, quien comentó a la prensa local que no existió ninguna conversación al respecto: “No, de Radamel no hay nada. Ayer me preguntó alguien de prensa de acá, en privado, y le contesté al toque”. Profundizó, además, en la falta de negociaciones: “Le dije la realidad (a la persona de prensa), que ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”, de acuerdo con Semana.

La negativa de Dabove representa otra puerta cerrada, sumándose a la postura tomada previamente por Pumas UNAM de México, que consideró la edad de Falcao como un elemento determinante para descartar su vinculación.

Radamel Falcao García con River Plate. Imagen: AFP.

De concretarse la llegada de Radamel al vigente campeón del futbol paraguayo, significaría el regreso del ‘Tigre’ a la Copa Libertadores. Allí podría ser rival de Junior FC e Independiente Santa Fe en la fase de grupos, ya que Cerro está en el bombo 2, mientras que los clubes colombianos en el bombo 3.

Falcao con River Plate jugó 12 partidos entre 2007 y 2009 y marcó 6 goles en la reconocida competencia de clubes de Suramérica.